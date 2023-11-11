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В Беларуси на порно-модель завели уголовное дело... за порнографию

В Беларуси на порно-модель завели уголовное дело... за порнографию

Автор:
11 ноября 2023 09:36
Сообщество : Голая правда
Метки: Беларусь   Видео   модель   онлифанс   порнография   суд   
3094
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24-летняя красотка и не подозревала, что оказывается показывать дяденькам на камеру свои прелести, дело-то подсудное.

За три года она успела заработать на этом непыльном деле почти 70 тыс долларов, но пришли люди в погонах и, строго погрозив пальцем, отобрали ноутбук с уже готовыми роликами. Для тех, у кого друг спрашивает, цены на ее "продукцию" варьировались в диапазоне от 5 до 100 долларов.

Дело в том, что есть в Белорусском Уголовном кодексе статья 343 - "Изготовление и распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера". Наказание за нее не очень суровое, общественные работы, или штраф, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев. Но есть один маленький пункт 2, который гласит, что если все эти непотребства были совершены " из корыстных побуждений", то срок ареста автоматически вырастает до 4 лет тюрьмы.


Ну а пользователи в Сети дружно вспомнили, кого же им эта блондиночка напоминает.


Сама же "модель" сейчас находится в Дубае и судя по всему ей там придется остаться на долго.

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Метки: Беларусь   Видео   модель   онлифанс   порнография   суд   
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25  комментариев
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58k
alertol 2 часа назад
Ни в коем случае не осуждаю подобный "бизнес" и даже "прости%уцию", однако надо просто сделать так чтоб было удобно платить подоходный налог. Пришли деньги с онлифанса, заходишь в онлайн-банк, жмёшь кнопку "оплатить" и ты уже не ш%%ха, а легальный бизнесмен. Идеально было бы.
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9k
uehl 36 минут назад
как барышню-то зовут, друг спрашивает? )
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1k
анатолий горленко 58 минут назад
Нажал на "видео", думал, будет бесплатно то, за что другие платят.
Нет, сск платно! ( 5 долларов ).
Заплатил, .....
А там дядька без погон, рассказывает, чем девка занималась. Так хоть бы адресок назвал. Друг вот ещё 5 баксов предлагает.
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3k
Daimos Час назад
Она не мошенник. Ничего не украла и никого не убила. Её заработок может вызвать только зависть у некоторых. Но опять же, этот род деятельности очень недолог. 10 лет и уже никому не нужная старуха.
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3k
том Час назад
Какой-то фильм ужасов а не порнография:)
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30k
Aqueronte Час назад
Обидно как-то.
Надо свой онлифанс придумать, чтоб столяр или механик свою работу показал а люди смотрели и платили.
За доп оплату, табуретку делал или деталь вытачивал прям перед камерой, онлайн.
Интересно, много просмотров будет?
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4k
Хачик Час назад
ОНЛИФАНЩИЦА!
Написали бы по-русски - интернетная б.л.я.д.ь.!
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10k
<<<ОХУДЕВШАЯ>>> Час назад
Пикачу какое то ...
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6k
livaneth 2 часа назад
Не знаю насчет Белорусского УК и насчет фотографий, но как правило есть статья для работницы (по ней штраф) и статья для сутенёра (по ней и так тюрьма). Ну, и если адвокат предоставлен прокурором, то работница уедет по статье. И наоборот.
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9k
sedoisever 3 часа назад
"На не пыльном, а чистом..."
"На непыльном деле..."
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