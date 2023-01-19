Блогерша прыгнула с 8 этажа и отделалась лишь сломанной ногой, а её адвокат даже не удивился

Треш-блогерша Юлия Максимова, известная после того, как заявилась в общепит с ножом, на этот раз решила свести счёты с жизнью. Она прыгнула с восьмого этажа, но чудом осталась жива и даже почти здорова. Девушка отделалась только переломом ноги. Сейчас она находится в больнице и уже там всех достала: курит прямо на кровати и рассказывает о своей "звёздности".
16 января столичная блогерша Юлия Максимовская, которая в своих соцсетях хвастается наркотиками и творит несусветную дичь, сиганула с восьмого этажа. По словам самой блогерши, она не хотела жить. Пострадавшая, предположительно, находится в Одинцовской больнице с переломом ноги.
Максимовская прославилась в соцсетях в ноябре. Тогда столичная блогерша Юлия Максимовская заявилась во "Вкусно, и точка!" с ножом в руке. Об этом тут же сообщили в полицию её подписчики. Полиция заявилась к Максимовской домой для выяснения обстоятельств.
После этой выходки на блогершу завели два уголовных дела по статьям "Хулиганство" и "Оскорбление представителя власти". Ей грозит до 7 лет лишения свободы и до года исправительных работ.
Когда журналисты SHOT решили позвонить адвокату блогерши, тот на тяжёлом задолбашемся выдохе, но очень спокойно ответил:
— Опять..? Опять упала..? Или что с ней..?
Дай бога нам всем такого же терпения!
В больнице блогерша ни кому не рассказывает о произошедшем, ссылаясь на то, что она под следствием. При этом девушка лежит в общей палате, курит прямо там и просвещает других пациентов.
По словам других пациентов, блогерша уже всех порядком достала. На замечания старших она не реагирует и продолжает курить прямо в палате.
Источник:
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p. s. Видео не смотрел, чтобы просмотры не увеличивать, понятно что видео }{уйня редкостная.