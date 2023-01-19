Блогерша прыгнула с 8 этажа и отделалась лишь сломанной ногой, а её адвокат даже не удивился

Максимовская прославилась в соцсетях в ноябре. Тогда столичная блогерша Юлия Максимовская заявилась во "Вкусно, и точка!" с ножом в руке. Об этом тут же сообщили в полицию её подписчики. Полиция заявилась к Максимовской домой для выяснения обстоятельств.

После этой выходки на блогершу завели два уголовных дела по статьям "Хулиганство" и "Оскорбление представителя власти". Ей грозит до 7 лет лишения свободы и до года исправительных работ.





Когда журналисты SHOT решили позвонить адвокату блогерши, тот на тяжёлом задолбашемся выдохе, но очень спокойно ответил: