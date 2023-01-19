FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 7133 поста • 820 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Блогерша прыгнула с 8 этажа и отделалась лишь сломанной ногой, а её адвокат даже не удивился

Блогерша прыгнула с 8 этажа и отделалась лишь сломанной ногой, а её адвокат даже не удивился

Автор:
19 января 2023 09:22
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Максимовская   блогеры   везение   выпала   естественный отбор не сработал   интересное   фото   
1428
1
3

Треш-блогерша Юлия Максимова, известная после того, как заявилась в общепит с ножом, на этот раз решила свести счёты с жизнью. Она прыгнула с восьмого этажа, но чудом осталась жива и даже почти здорова. Девушка отделалась только переломом ноги. Сейчас она находится в больнице и уже там всех достала: курит прямо на кровати и рассказывает о своей "звёздности".

16 января столичная блогерша Юлия Максимовская, которая в своих соцсетях хвастается наркотиками и творит несусветную дичь, сиганула с восьмого этажа. По словам самой блогерши, она не хотела жить. Пострадавшая, предположительно, находится в Одинцовской больнице с переломом ноги.

Максимовская прославилась в соцсетях в ноябре. Тогда столичная блогерша Юлия Максимовская заявилась во "Вкусно, и точка!" с ножом в руке. Об этом тут же сообщили в полицию её подписчики. Полиция заявилась к Максимовской домой для выяснения обстоятельств.

После этой выходки на блогершу завели два уголовных дела по статьям "Хулиганство" и "Оскорбление представителя власти". Ей грозит до 7 лет лишения свободы и до года исправительных работ.


Когда журналисты SHOT решили позвонить адвокату блогерши, тот на тяжёлом задолбашемся выдохе, но очень спокойно ответил:

— Опять..? Опять упала..? Или что с ней..?

В больнице блогерша ни кому не рассказывает о произошедшем, ссылаясь на то, что она под следствием. При этом девушка лежит в общей палате, курит прямо там и просвещает других пациентов.

По словам других пациентов, блогерша уже всех порядком достала. На замечания старших она не реагирует и продолжает курить прямо в палате.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Максимовская   блогеры   везение   выпала   естественный отбор не сработал   интересное   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
18  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
Copycat Час назад
раньше таких лечили
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Nikolay 9 минут назад
Дайте еще одну попытку. Пусть еще раз прыгнет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
52k
smakido 19 минут назад
Вот вы все не понимаете -она ведь думает, что настал ее "звездный" час: публика, пресса!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Джордж. Вашингтон. 20 минут назад
А на каком этаже у нее палата?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Toxictofa 23 минуты назад
С.ка! Лучше бы она убилась.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
133
ruslan d Полчаса назад
Почему-то дурачков Бог бережет ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
52k
Олег 39 минут назад
а костылём ее попросить не курить нельзя?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Михаил Сметанкин 40 минут назад
Да дайте ей уже умереть!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Феликс Дзержинский 45 минут назад
После прыжка с восьмого этажа, нужно было её поднять на останкинскую телебашню и скинуть повторно.
p. s. Видео не смотрел, чтобы просмотры не увеличивать, понятно что видео }{уйня редкостная.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Ваня 45 минут назад
все полетела птичка на семь лет... через пару лет о ней никто не вспомнит... как говорят тут - просто биомусор... совершенно жалеть не зачем...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Алекс Чебурашкин 51 минуту назад
а почему она еще не там?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
112
Bublic 77 55 минут назад
Даже на том свете это чучело принимать не хотят
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3
Мрак Час назад
Почему не в дурке после попытки суицида?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
pinbalist Час назад
Дайте ей ещё один шанс. Мы в неё верим!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
733
АлоКин Час назад
Мля, это даже не лицо, это куринная жопа с такими то варениками вместо губ. И сцуко еб...ый асфальт, у тебя была всего одна задача, размазать по себе этого паразита общества!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
322799



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Экс-губернатор Свердловской области рассказал, как ему удалось спасти «Уралвагонзавод» от Чубайса
Экс-губернатор Свердловской области рассказал, как ему удалось спасти «Уралвагонзавод»...
Мужчина заметил опоссума, который без движения лежал на его крыльце
Мужчина заметил опоссума, который без движения лежал на его крыльце
Набирающие популярность в сообществах
Преступница, ожидавшая казни, погиб за обедом
Преступница, ожидавшая казни, погиб за обедом
Саечка за испуг: дорожный инцидент в окрестностях Тюмени
Саечка за испуг: дорожный инцидент в окрестностях Тюмени
Xiaomi Nandme NX 7000: один раз зарядил, год чистишь
Xiaomi Nandme NX 7000: один раз зарядил, год чистишь
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Магазин для взрослых

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#факты#забавно#люди#позитив#США#Россия#Приколы#сво
#Юмор#интересно#подборка#история#Украина#авто аварии#автомир#везение#Прошлое#в мире
#Прикол#дтп#животные#аварии#автомобили#кино#Ynews#картинки#Фотографии#своими руками
Xiaomi Nandme NX 7000: один раз зарядил, год чистишь Xiaomi Nandme NX 7000: один раз зарядил, год чистишь Молодой стример Mellstroy в прямом эфире ударил блогершу и теперь его проверяет прокуратура Молодой стример Mellstroy в прямом эфире ударил блогершу и теперь его проверяет прокуратура Специалисты выяснили, можно ли следовать советам фитнес-блогеров Специалисты выяснили, можно ли следовать советам фитнес-блогеров Блогер, потерявшая мужа после вечеринки с сухим льдом, ищет дом с бассейном на Новый год Блогер, потерявшая мужа после вечеринки с сухим льдом, ищет дом с бассейном на Новый год Сын Олега Кожемяко предложил блогерам, тиктокерам и инстадивам работу на ферме Сын Олега Кожемяко предложил блогерам, тиктокерам и инстадивам работу на ферме "Господи, спасибо!": россияне встретили с радостью новость о том, что модных блогеров проверят на пропаганду ЛГБТ "Господи, спасибо!": россияне встретили с радостью новость о том, что модных блогеров проверят...

На что жалуетесь?

Вернуться