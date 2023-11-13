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Взялись всерьёз: МВД проверит известных блогеров и коучей - их подозревают в мошенничестве и уходе от налогов

Взялись всерьёз: МВД проверит известных блогеров и коучей - их подозревают в мошенничестве и уходе от налогов

Автор:
13 ноября 2023 14:26
Сообщество : Инфоцыгане
Метки: Аяз Шабутдинов   Видео   Екатерина Мизулина   МВД   коучи   лига безопасного интернета   проверка   тренеры   
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Возможно, кто-то из них отправится в СИЗО вслед за «бизнес-тренером» Аязом Шабутдиновым.

Недавно в Москву приехал известный «бизнес-гуру», инфобизнесмен и предприниматель Аяз Шабутдинов. На пути к шикарному авто, на котором он должен был уехать из аэропорта, его встретили сотрудники МВД и вежливо попросили проследовать за ними. Сначала гуру отвезли в отдел, через некоторое время - в суд, а затем отправили в СИЗО до 16 декабря. После этого ему изберут окончательную меру наказания - на данный момент инфобизнесмену грозит до 10 лет тюрьмы за уход от налогов и мошенничество. На него написали заявления уже двое учеников и сообщили, что накупили курсов Аяза, размечтались открыть бизнес, но ничего не вышло.

За делом Шабутдинова внимательно следила Екатерина Мизулина. Попутно она сообщила, что силовики проверят и других блогеров-инфоцыган. И своё обещание сдержала:

Ну и все остальные тоже заняты в каких-то нишах. Теперь будут заняты проверкой МВД.

Что касается инфобизнеса - то там нет никаких тайн, инсайтов или открытий, всё предельно просто. Основатель этого движения в России - Андрей Парабеллум.

Вот что он говорил участникам своих тренингов.

Вы должны забрать все, что у них есть, и даже больше, загнав их в долг, забрать все деньги, заставить продать свои и чужие квартиры.

Парабеллум скопировал все схемы у американских «гуру» и воспитал многих последователей, в том числе авторов «Бизнес-Молодости» Петра Осипова и Михаила Дашкиева. А они были коучами у Аяза Шабутдинова. Теперь он сидит в камере, «Бизнес-Молодость» распалась, а Парабеллум скончался от последствий ковида.

К инфобизнесменам долго присматривались, но до поры до времени не трогали. А вот теперь пошла движуха.

Источник:

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Метки: Аяз Шабутдинов   Видео   Екатерина Мизулина   МВД   коучи   лига безопасного интернета   проверка   тренеры   
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22  комментария
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62k
pynh 2 часа назад
Комментарий к фото
- Ну у тебя дружище и шея!!!
- Так ведь пиво пью, сало ем!
- Да ты хоть Х*й соси, ШЕЮ ТО МЫТЬ НАДО!
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11k
Seledochnik 11 минут назад
Чего такие всё "припылённые" то?
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330
Андрей Граф 19 минут назад
обезьяны
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30k
Aqueronte 20 минут назад
И все сплошь чурки и полукровки
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5k
fkamash Полчаса назад
Честно сказать? Как то пофиг мне, но на душе трошки стало приятнее…
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12k
Rus77 37 минут назад
Асхаб Тамаев может научить, как сделать шею толще головы?! Таких раньше в цирке показывали))
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20k
anpetrof 39 минут назад
Видимо, много есть на свете лохов, раз столько подобных гуру себе учеников находят...
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2k
Максим Макашев 43 минуты назад
лица у этих инфоцыган интеллектом НЕ ОБЕЗОБРАЖЕНЫ
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35k
koleos72 46 минут назад
Да им пох.й! Пока живут на свете такие... люди!
Ссылка youtu.be
к нам в город эта, как её, шлюхосзадка, инфоссанка, приезжает. Откупилась, денег больше нет, она поехала зарабатывать! Один хер принесут, в смысле не хер, но деньги!
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6k
jnkbxybr 54 минуты назад
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284
Александр Шевченко Час назад
Для меня носитель имени Аяз, может только гавно лопатой кидать, а они собрались чему-то научиться у чурки !!!! У чурки учиться бизнесу, слушать курсики за миллионы , это как насрано то должно быть в голове ???
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977
Александр Час назад
Так надо проверять на "отмыв" и "вывод" за бугор, но тут сложнее - можно выйти на проверяющих.
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16k
Patmaz 2 часа назад
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7k
Кружок 2 часа назад
я бы принудительно проверил тех, кто им бабки несёт ..
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284
Александр Шевченко Кружок Час назад
В психнервдиспансере, как минимум на шизофрению.
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15k
Kucher 2 часа назад
Мошенников разумеется протрясти надо. Но их подписчиков тоже не мешало б проверить. Только не работникам МВД, а работникам здравоохранения, а именно - психиатрам.
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11k
Том Сойер 2 часа назад
Этих пасодют, появяться другие, ибо -
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