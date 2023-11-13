Взялись всерьёз: МВД проверит известных блогеров и коучей - их подозревают в мошенничестве и уходе от налогов

Возможно, кто-то из них отправится в СИЗО вслед за «бизнес-тренером» Аязом Шабутдиновым.
Недавно в Москву приехал известный «бизнес-гуру», инфобизнесмен и предприниматель Аяз Шабутдинов. На пути к шикарному авто, на котором он должен был уехать из аэропорта, его встретили сотрудники МВД и вежливо попросили проследовать за ними. Сначала гуру отвезли в отдел, через некоторое время - в суд, а затем отправили в СИЗО до 16 декабря. После этого ему изберут окончательную меру наказания - на данный момент инфобизнесмену грозит до 10 лет тюрьмы за уход от налогов и мошенничество. На него написали заявления уже двое учеников и сообщили, что накупили курсов Аяза, размечтались открыть бизнес, но ничего не вышло.
За делом Шабутдинова внимательно следила Екатерина Мизулина. Попутно она сообщила, что силовики проверят и других блогеров-инфоцыган. И своё обещание сдержала:
Ну и все остальные тоже заняты в каких-то нишах. Теперь будут заняты проверкой МВД.
Что касается инфобизнеса - то там нет никаких тайн, инсайтов или открытий, всё предельно просто. Основатель этого движения в России - Андрей Парабеллум.
Вот что он говорил участникам своих тренингов.
Вы должны забрать все, что у них есть, и даже больше, загнав их в долг, забрать все деньги, заставить продать свои и чужие квартиры.
Источник:
Парабеллум скопировал все схемы у американских «гуру» и воспитал многих последователей, в том числе авторов «Бизнес-Молодости» Петра Осипова и Михаила Дашкиева. А они были коучами у Аяза Шабутдинова. Теперь он сидит в камере, «Бизнес-Молодость» распалась, а Парабеллум скончался от последствий ковида.
К инфобизнесменам долго присматривались, но до поры до времени не трогали. А вот теперь пошла движуха.
Источник:
- От сумы до тюрьмы: кто такой Аяз Шабутдинов и почему одни его так яростно защищают, а другие хотят упечь за решётку
- «Ну простите меня, пожалуйста»: Аллу Пугачеву, после её возвращения в Россию, требуют задержать и допросить
- «Главного пранкера русского Ютуба» проверит Генпрокуратура за избиение бездомных
- Треш-блогеров Юлию Финесс и Стаса Кудрявого отправили на принудительное лечение в дурдом
- "Я тебя зарежу!": в Новгородской области 15-летний школьник обмотался флагом Таджикистана и пообещал убить одноклассницу
- Так ведь пиво пью, сало ем!
- Да ты хоть Х*й соси, ШЕЮ ТО МЫТЬ НАДО!
Коучей никак не оправдываю, коммент лично тебе