Взялись всерьёз: МВД проверит известных блогеров и коучей - их подозревают в мошенничестве и уходе от налогов

Ну и все остальные тоже заняты в каких-то нишах. Теперь будут заняты проверкой МВД.

Что касается инфобизнеса - то там нет никаких тайн, инсайтов или открытий, всё предельно просто. Основатель этого движения в России - Андрей Парабеллум.