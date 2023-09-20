«Один удар бы и был бы конец»: в Тюменской области бурый медведь пришёл в гости к отдыхающему мужику и сильно его напугал

Мужчина собирал ягоды в лесу, а потом устроил привал. Поставил палатку, перекусил тушёнкой и лег отдохнуть. Через час проснулся и понял, что не один. Когда выглянул из палатки - увидел здоровенного медведя.

Тот закусывал ягодами.

Мужик скормил косолапому батон хлеба и пачку печенья. Потом закрылся в палатке и ждал, пока мишка уйдёт восвояси.