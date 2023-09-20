«Один удар бы и был бы конец»: в Тюменской области бурый медведь пришёл в гости к отдыхающему мужику и сильно его напугал

Тот уже приготовился драться или бежать, но мишка решил вопрос иначе.
Мужчина собирал ягоды в лесу, а потом устроил привал. Поставил палатку, перекусил тушёнкой и лег отдохнуть. Через час проснулся и понял, что не один. Когда выглянул из палатки - увидел здоровенного медведя.
Тот закусывал ягодами.
Мужик скормил косолапому батон хлеба и пачку печенья. Потом закрылся в палатке и ждал, пока мишка уйдёт восвояси.
Я собирал в лесу ягоды – клюкву, бруснику. Решил передохнуть, установил палатку, открыл тушёнку, чтоб перекусить, потом прилёг подремать и через час услышал шорох. Открыл палатку, стоит огромный медведь, кушает ягоду. Когда увидел медведя, было страшно, что он кинется на меня. Это был самец огромный, весом килограммов 400. Его лапа с когтями была огромная, один удар бы и был бы конец. Но он агрессию не проявлял. Я кинул ему булку хлеба и печенье, он съел. Потом я закрыл палатку и ждал, что дальше произойдёт. Но медведь ушел с миром, мы друг друга поняли.
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- Бесстрашный кот прогнал медведя
- Медведь вломился в дом и выпил несколько коктейлей
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- Люди, хватит: медведь в китайском зоопарке живёт в куче мусора
- В США медведь зашёл в дом, поел и лёг спать
Заслужил!
- Эй, грибник! Есть чё? А если найду?
Бывалый заикаясь учит новичка:
- За-заходиш в-в лес, г-главное не бояться.
И-дешь к бе-берлоге, г-главное не бояться.
За-заходиш в бе-берлогу, г-главное не бояться.
В-вдруг оттуда на т-тебя р-рожа з-здоровенная.Берешь г-говно и по роже ему, и по роже!
- Так подожди,а где я говно - то возьму?
- Г-говно будет, г-главное не бояться.