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«Один удар бы и был бы конец»: в Тюменской области бурый медведь пришёл в гости к отдыхающему мужику и сильно его напугал

«Один удар бы и был бы конец»: в Тюменской области бурый медведь пришёл в гости к отдыхающему мужику и сильно его напугал

Автор:
20 сентября 2023 17:29
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Медведь   мужик   палатка   тюменская область   ягоды   
2830
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Тот уже приготовился драться или бежать, но мишка решил вопрос иначе.

Мужчина собирал ягоды в лесу, а потом устроил привал. Поставил палатку, перекусил тушёнкой и лег отдохнуть. Через час проснулся и понял, что не один. Когда выглянул из палатки - увидел здоровенного медведя.

Тот закусывал ягодами.

Мужик скормил косолапому батон хлеба и пачку печенья. Потом закрылся в палатке и ждал, пока мишка уйдёт восвояси.

Я собирал в лесу ягоды – клюкву, бруснику. Решил передохнуть, установил палатку, открыл тушёнку, чтоб перекусить, потом прилёг подремать и через час услышал шорох. Открыл палатку, стоит огромный медведь, кушает ягоду. Когда увидел медведя, было страшно, что он кинется на меня. Это был самец огромный, весом килограммов 400. Его лапа с когтями была огромная, один удар бы и был бы конец. Но он агрессию не проявлял. Я кинул ему булку хлеба и печенье, он съел. Потом я закрыл палатку и ждал, что дальше произойдёт. Но медведь ушел с миром, мы друг друга поняли.

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Метки: Видео   Медведь   мужик   палатка   тюменская область   ягоды   
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26  комментариев
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5k
Димка Смола/67 2 часа назад
У меня такая же ситуёвина была, только с ежиком и ни чё, норм, что тут такого ?!
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5
Игорь 3 минуты назад
....когда экономишь на кирпичах
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66
Vladimir 12 минут назад
Я б так за кирпичами ходил,если бы дом строил
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15k
GROMOZEKA 22 минуты назад
Держи, мужик!
Заслужил!

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863
Сергей 49 минут назад
Наши Миши в тюменской области почти нормальные, обозначу что почти!!! Не поворачивается спиной это первое, кинь жоржа дальше, отходи спиной от него, создай шум он уйдёт, но не далеко, раз на раз не сдюжить.
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442
thrashbox Сергей 8 минут назад
На всех медведей жоржей не напасешься.
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23k
hebpat Час назад
наварное из палатки перестало пахнуть съестным, а стало пахнуть другим, а медведь такое не ест
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128k
Leff Час назад
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9k
soar Час назад
Рэкет по-медвежьи: стоять на выходе из леса, ждать грибников и ягодников:
- Эй, грибник! Есть чё? А если найду?
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2k
Vovan Petroff Час назад
В слове "драться" первая буква неправильная.
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11k
Андрей Ма-С Час назад
Встречаются два охотника на медведей. Бывалый и молодой начинаюший.
Бывалый заикаясь учит новичка:
- За-заходиш в-в лес, г-главное не бояться.
И-дешь к бе-берлоге, г-главное не бояться.
За-заходиш в бе-берлогу, г-главное не бояться.
В-вдруг оттуда на т-тебя р-рожа з-здоровенная.Берешь г-говно и по роже ему, и по роже!
- Так подожди,а где я говно - то возьму?
- Г-говно будет, г-главное не бояться.
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10k
Борис Карабанов Час назад
Это, часом, не Том? А что там такое на заднем плане в глухой тайге?
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76k
Viktor Час назад
Манал я в лесу, где такие "хомяки" водятся, ягоды собирать!

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1k
StoneWolf 2 часа назад
Он ещё и видео снять додумался. Я бы там кирпичей навалил на новостройку бы хватило точно.
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13k
Всё – приехали! 2 часа назад
Видимо, михаил недавно грибником перекусил, я к ягоднику завернул так, ...на десерт за сладеньким...
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81k
Доктор Джонс 2 часа назад
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66
ruslan d 2 часа назад
Медведь там столуется походу
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60k
pynh 2 часа назад
заодно посрал
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