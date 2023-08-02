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Люди, хватит: медведь в китайском зоопарке живёт в куче мусора

Люди, хватит: медведь в китайском зоопарке живёт в куче мусора

Автор:
02 августа 2023 08:30
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Китай   грустно   дикие животные   животные   зоопарк   медведи   медведь   мусор   фото   
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В зоопарке китайского города Далянь недавно засняли случай, который вызвал бурю негодования в сети. Турист дал местному медведю бутылку с колой, и оказалось, что в вольере мишки ещё много пластиковых бутылок и мусора. Люди, остановитесь!


Этот медведь живёт в зоопарке города Далянь, что находится в китайской провинции Ляонин. Недавно в сети опубликовали видео из зоопарка, на котором мишке дают бутылку с колой. Тот берёт её лапами и выпивает, бросая к куче другого мусора и пластиковых бутылок. К сожалению, вот в таких ужасных условиях бедный медведь вынужден существовать.

Видео с медведем набрало миллионы просмотров и вызвало бурную реакцию сначала в китайских соцсетях, а потом и по всему миру. Критиковали не только мусор, но и то, что медведю дали колу, которая содержит большое количество сахара и может ему навредить. Другие обвинили сотрудников зоопарка в безответственности. После возмущения в сети сотрудники зоопарка заявили, что давать животным газировку строго запрещено - они также раскритиковали гидов, которые часто водят в зоопарк группы и якобы предлагают поить бурых медведей напитками ради развлечения.

В ответ на бурную критику персонал зоопарка пообещал усилить ограждение вольера и принять другие меры, чтобы туристы не вредили мишке. Сотрудники добавили, что в будущем они также усилят надзор. Похожий случай, кстати, уже происходил в 2017 году, когда в зоопарке выстроилась целая очередь желающих покормить медведей. Но ещё раз напоминаем: кормить животных в зоопарках лучше не надо, это может быть для них опасно.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Видео   Китай   грустно   дикие животные   животные   зоопарк   медведи   медведь   мусор   фото   
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Garbiy 2 часа назад
Иди и отними у него.
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Евгений Д Полчаса назад
Освободите медведя и его назад на Родину верните !!
Пьет всякую гадость (колу)
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22
PavelFox 48 минут назад
Что можно ждать от тех кто ест всё что двигается, летает и ползает.
Мне кажется у азиатов нету особой любви к братьям нашим меньшим.
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