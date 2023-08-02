Люди, хватит: медведь в китайском зоопарке живёт в куче мусора

Видео с медведем набрало миллионы просмотров и вызвало бурную реакцию сначала в китайских соцсетях, а потом и по всему миру. Критиковали не только мусор, но и то, что медведю дали колу, которая содержит большое количество сахара и может ему навредить. Другие обвинили сотрудников зоопарка в безответственности. После возмущения в сети сотрудники зоопарка заявили, что давать животным газировку строго запрещено - они также раскритиковали гидов, которые часто водят в зоопарк группы и якобы предлагают поить бурых медведей напитками ради развлечения.