Люди, хватит: медведь в китайском зоопарке живёт в куче мусора

В зоопарке китайского города Далянь недавно засняли случай, который вызвал бурю негодования в сети. Турист дал местному медведю бутылку с колой, и оказалось, что в вольере мишки ещё много пластиковых бутылок и мусора. Люди, остановитесь!
Этот медведь живёт в зоопарке города Далянь, что находится в китайской провинции Ляонин. Недавно в сети опубликовали видео из зоопарка, на котором мишке дают бутылку с колой. Тот берёт её лапами и выпивает, бросая к куче другого мусора и пластиковых бутылок. К сожалению, вот в таких ужасных условиях бедный медведь вынужден существовать.
Видео с медведем набрало миллионы просмотров и вызвало бурную реакцию сначала в китайских соцсетях, а потом и по всему миру. Критиковали не только мусор, но и то, что медведю дали колу, которая содержит большое количество сахара и может ему навредить. Другие обвинили сотрудников зоопарка в безответственности. После возмущения в сети сотрудники зоопарка заявили, что давать животным газировку строго запрещено - они также раскритиковали гидов, которые часто водят в зоопарк группы и якобы предлагают поить бурых медведей напитками ради развлечения.
В ответ на бурную критику персонал зоопарка пообещал усилить ограждение вольера и принять другие меры, чтобы туристы не вредили мишке. Сотрудники добавили, что в будущем они также усилят надзор. Похожий случай, кстати, уже происходил в 2017 году, когда в зоопарке выстроилась целая очередь желающих покормить медведей. Но ещё раз напоминаем: кормить животных в зоопарках лучше не надо, это может быть для них опасно.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Пьет всякую гадость (колу)
Мне кажется у азиатов нету особой любви к братьям нашим меньшим.