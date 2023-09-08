Медведь вломился в дом и выпил несколько коктейлей

Трёхлапый медведь, получивший кличку «Трипод», недавно совершил проникновение в частное жилище. Животное подошло к холодильнику и выпило несколько алкогольных коктейлей.
В США трехлапый медведь пробрался на веранду дома в штате Флорида, выпил несколько алкогольных коктейлей и попал на видео. Об этом сообщает New York Post (NYP).
Зверь вломился на веранду дома в городке Лейк-Мэри в воскресенье, 3 сентября. Камеры видеонаблюдения запечатлели, как он подошел к зданию. В это время дома был только 13-летний Джозеф Диглио, смотревший телевизор. Первым появление дикого животного заметил его пес по кличке Бруно и поднял лай.
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Незваным гостем оказался знаменитый в Лейк-Мэри медведь, которого местные жители из-за увечья прозвали Штативом. Косолапый забрался на веранду, побродил там, а потом направился к холодильнику. Он открыл дверцу и начал рыться внутри. Позже выяснилось, что Штатив нашел банки с коктейлями и напился.
Все это время Диглио снимал его на камеру мобильного телефона через окно, комментируя происходящее. «В нашем патио самый настоящий медведь. Боже, я никогда не видел медведей так близко», — говорит он за кадром.
В итоге лай Бруно спугнул медведя, и тот ретировался. Позже Диглио рассказал, что зверь забрался к ним на веранду уже во второй раз. «Честно говоря, это просто часть нашей жизни здесь», — прокомментировал мальчик визит Штатива.
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