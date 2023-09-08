Медведь вломился в дом и выпил несколько коктейлей

В США трехлапый медведь пробрался на веранду дома в штате Флорида, выпил несколько алкогольных коктейлей и попал на видео. Об этом сообщает New York Post (NYP).

Зверь вломился на веранду дома в городке Лейк-Мэри в воскресенье, 3 сентября. Камеры видеонаблюдения запечатлели, как он подошел к зданию. В это время дома был только 13-летний Джозеф Диглио, смотревший телевизор. Первым появление дикого животного заметил его пес по кличке Бруно и поднял лай.