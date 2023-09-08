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Медведь вломился в дом и выпил несколько коктейлей

Медведь вломился в дом и выпил несколько коктейлей

Автор:
08 сентября 2023 07:31
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Медведь   США   в мире   животные   коктейль   
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Трёхлапый медведь, получивший кличку «Трипод», недавно совершил проникновение в частное жилище. Животное подошло к холодильнику и выпило несколько алкогольных коктейлей.

В США трехлапый медведь пробрался на веранду дома в штате Флорида, выпил несколько алкогольных коктейлей и попал на видео. Об этом сообщает New York Post (NYP).

Зверь вломился на веранду дома в городке Лейк-Мэри в воскресенье, 3 сентября. Камеры видеонаблюдения запечатлели, как он подошел к зданию. В это время дома был только 13-летний Джозеф Диглио, смотревший телевизор. Первым появление дикого животного заметил его пес по кличке Бруно и поднял лай.

Незваным гостем оказался знаменитый в Лейк-Мэри медведь, которого местные жители из-за увечья прозвали Штативом. Косолапый забрался на веранду, побродил там, а потом направился к холодильнику. Он открыл дверцу и начал рыться внутри. Позже выяснилось, что Штатив нашел банки с коктейлями и напился.

Все это время Диглио снимал его на камеру мобильного телефона через окно, комментируя происходящее. «В нашем патио самый настоящий медведь. Боже, я никогда не видел медведей так близко», — говорит он за кадром.

В итоге лай Бруно спугнул медведя, и тот ретировался. Позже Диглио рассказал, что зверь забрался к ним на веранду уже во второй раз. «Честно говоря, это просто часть нашей жизни здесь», — прокомментировал мальчик визит Штатива.

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Метки: Видео   Медведь   США   в мире   животные   коктейль   
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3  комментария
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Провокатор 49 минут назад
А ещё на наших медведей наезжают. Мол бухают, в шапке ушанке ходят и на балалайке играют.
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524
Chuckovsky 2 минуты назад
Вот за "штатив" обидно было.
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Daimos 12 минут назад
Ну да, медведь выпил. Открыл баночки.
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