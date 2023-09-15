«Ученики в восторге! Родители в прострации»: в Тюменской области учительницу выгнали из школы за «развратные» фото

А сегодня Шумилова сообщила, что её вызвал на беседу директор школы и потребовал удалить провокационные фото. Иначе - увольнение:

Меня заставляли удалить все фотографии, чего я делать не собираюсь. Это моя личная жизнь — я модель. Это моя вторая работа после педагога-организатора. Но директору школы не нужны такие кадры, как она мне выразилась: «Даже уборщица 8-й школы — это лицо школы, и не имеет права заниматься подобными фотосессиями, рекламировать журналы, кальянные, одежду и другое». Меня уволили, хотя я прекрасно справлялась со своими должностными полномочиями и дети были в восторге от моих профилактических бесед.

И добавила:

Я работаю педагогом-организатором со всеми классами. Когда меня сюда принимали, я была уверена, что времена консервации и ретрограда уже прошли. И люди не будут докапываться до того, что я делаю в личной жизни. Но меня повели к директору и заставляли удалить все фотографии. Сказали, что такие фотографии неприемлемы. Я в этом не вижу ничего развратного. Это мое хобби, моя душа, моя мечта развиваться в этой сфере. Я сказала: «Это наоборот хорошо. Ваша школа набирает популярность благодаря мне. Это наоборот классно, что в вашей школе работает модель, к которой, между прочим, полгорода неравнодушны.

Я в прокуратуру пишу заявление на Воронина (автор поста в ВК, который наделал столько шума, прим.). Он изъял мои личные фото с корыстной целью, как оскорбление и унижение меня и моей семьи на всю Тюменскую область.