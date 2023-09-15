«Ученики в восторге! Родители в прострации»: в Тюменской области учительницу выгнали из школы за «развратные» фото

Об её увлечениях узнали и люди возмутились.
О репетиторе, которого затравили из-за того, что она якобы занимается эскортом, уже писали. Девушка не выдержала пресса и покончила с собой. Но есть и другой пример - из города Ишим Тюменской области.
В одном из местных пабликов появился пост, посвящённой Анастасии Шумиловой, учительнице школы №8.
Под постом появились комментарии:
Позже в сети нашли и другие фото девушки:
А сегодня Шумилова сообщила, что её вызвал на беседу директор школы и потребовал удалить провокационные фото. Иначе - увольнение:
Меня заставляли удалить все фотографии, чего я делать не собираюсь. Это моя личная жизнь — я модель. Это моя вторая работа после педагога-организатора. Но директору школы не нужны такие кадры, как она мне выразилась: «Даже уборщица 8-й школы — это лицо школы, и не имеет права заниматься подобными фотосессиями, рекламировать журналы, кальянные, одежду и другое». Меня уволили, хотя я прекрасно справлялась со своими должностными полномочиями и дети были в восторге от моих профилактических бесед.
Я работаю педагогом-организатором со всеми классами. Когда меня сюда принимали, я была уверена, что времена консервации и ретрограда уже прошли. И люди не будут докапываться до того, что я делаю в личной жизни. Но меня повели к директору и заставляли удалить все фотографии. Сказали, что такие фотографии неприемлемы. Я в этом не вижу ничего развратного. Это мое хобби, моя душа, моя мечта развиваться в этой сфере. Я сказала: «Это наоборот хорошо. Ваша школа набирает популярность благодаря мне. Это наоборот классно, что в вашей школе работает модель, к которой, между прочим, полгорода неравнодушны.
Я в прокуратуру пишу заявление на Воронина (автор поста в ВК, который наделал столько шума, прим.). Он изъял мои личные фото с корыстной целью, как оскорбление и унижение меня и моей семьи на всю Тюменскую область.
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На это откликнулся автор поста, который послужил основанием для увольнения учительницы. Он сообщил, что таких последствий для девушки не хотел, однако:
Началось все с того, что она в школе на уроке уронила что-то на пол и стала подбирать. А юбка у нее, если смотреть спереди, ниже пупка. Тогда дети и начали узнавать: кто она такая, откуда, стали присылать письма с интимными вопросами. Родители узнали и взбунтовались. Потом ребятишки, ученики школы, выслали фото. В скринах ее фамилия и несколько фотографий. Но там такие фото, что я их выкладывать не стал — у меня же не эротический канал.
Администрация школы увольнение педагога не прокомментировала.
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Те которые за неё, такие "умные" и "современные"- а как вы посмотрите если у ваших детей будет вести физкультурник, который после занятий подрабатывает ЖИГАЛО.
Е.бёт за денежку их мамочек???
Ну ведь Вам нужно идти в ногу со временем, пускай ваши дочери по 2 часа в неделю перед ним в шортиках и маечках скачут.
Как там папочки??? Нормуль??? Всё устраивает, а папаши???
А потом удивляемся , откуда появляются "данимилохины" !
Учитель - пример для ученика!
А разговор , что это "ее личная жизнь"....
Двуличная в таком случае
А теперь "кидайте тапки, помидоры , какахи" что там еще сейчас есть...!
Думал о фразе в сторону женщин... не придумал..... Вывод: они прекрасны всегда и везде, только трезвые ))))))))
Она как учитель, профессионал?
Директор.........
Основной урожай уже законсервировали.
Немного осталось.