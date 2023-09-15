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«Ученики в восторге! Родители в прострации»: в Тюменской области учительницу выгнали из школы за «развратные» фото

«Ученики в восторге! Родители в прострации»: в Тюменской области учительницу выгнали из школы за «развратные» фото

Автор:
15 сентября 2023 17:45
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Ишим   тюменская область   уволнение   учительница   фото   школа   
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Об её увлечениях узнали и люди возмутились.

О репетиторе, которого затравили из-за того, что она якобы занимается эскортом, уже писали. Девушка не выдержала пресса и покончила с собой. Но есть и другой пример - из города Ишим Тюменской области.

В одном из местных пабликов появился пост, посвящённой Анастасии Шумиловой, учительнице школы №8.

Под постом появились комментарии:

Позже в сети нашли и другие фото девушки:

А сегодня Шумилова сообщила, что её вызвал на беседу директор школы и потребовал удалить провокационные фото. Иначе - увольнение:

Меня заставляли удалить все фотографии, чего я делать не собираюсь. Это моя личная жизнь — я модель. Это моя вторая работа после педагога-организатора. Но директору школы не нужны такие кадры, как она мне выразилась: «Даже уборщица 8-й школы — это лицо школы, и не имеет права заниматься подобными фотосессиями, рекламировать журналы, кальянные, одежду и другое». Меня уволили, хотя я прекрасно справлялась со своими должностными полномочиями и дети были в восторге от моих профилактических бесед.

И добавила:

Я работаю педагогом-организатором со всеми классами. Когда меня сюда принимали, я была уверена, что времена консервации и ретрограда уже прошли. И люди не будут докапываться до того, что я делаю в личной жизни. Но меня повели к директору и заставляли удалить все фотографии. Сказали, что такие фотографии неприемлемы. Я в этом не вижу ничего развратного. Это мое хобби, моя душа, моя мечта развиваться в этой сфере. Я сказала: «Это наоборот хорошо. Ваша школа набирает популярность благодаря мне. Это наоборот классно, что в вашей школе работает модель, к которой, между прочим, полгорода неравнодушны.

Я в прокуратуру пишу заявление на Воронина (автор поста в ВК, который наделал столько шума, прим.). Он изъял мои личные фото с корыстной целью, как оскорбление и унижение меня и моей семьи на всю Тюменскую область.

На это откликнулся автор поста, который послужил основанием для увольнения учительницы. Он сообщил, что таких последствий для девушки не хотел, однако:

Началось все с того, что она в школе на уроке уронила что-то на пол и стала подбирать. А юбка у нее, если смотреть спереди, ниже пупка. Тогда дети и начали узнавать: кто она такая, откуда, стали присылать письма с интимными вопросами. Родители узнали и взбунтовались. Потом ребятишки, ученики школы, выслали фото. В скринах ее фамилия и несколько фотографий. Но там такие фото, что я их выкладывать не стал — у меня же не эротический канал.

Администрация школы увольнение педагога не прокомментировала.

Источник:

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Метки: Видео   Ишим   тюменская область   уволнение   учительница   фото   школа   
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69  комментариев
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4k
Lexx 2 часа назад
А давайте всех учителей в паранджу замотаем. Только потом не ныть, что учителей не хватает. А то, я смотрю, вокруг РОНО прямо очередь в три круга выстроилась, от желающих на эту спокойную и хлебную должность.
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81k
Доктор Джонс 3 минуты назад
Интересно, что то за гитара... На самопал похожа...
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19
Самуил Маршак 4 минуты назад
Им бы Мизулину-младшую в учительницы!
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24k
sssss3 5 минут назад
ну что вам сказать, .......
Те которые за неё, такие "умные" и "современные"- а как вы посмотрите если у ваших детей будет вести физкультурник, который после занятий подрабатывает ЖИГАЛО.
Е.бёт за денежку их мамочек???
Ну ведь Вам нужно идти в ногу со временем, пускай ваши дочери по 2 часа в неделю перед ним в шортиках и маечках скачут.
Как там папочки??? Нормуль??? Всё устраивает, а папаши???
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153k
Полупроводник 6 минут назад
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6k
Андрей Крылов 7 минут назад
Правильно выгнали. Чему может научить детей эта самка высших приматов? Хотя законность такого решения вызывает сомнения.
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22k
Killgrave 15 минут назад
Современное школоло - с полным доступом ко всей грязи инета - данная персона своей сугубо личной жизнью за пределами школы вообще никоим образом морально не разлагает и тем более не развращает. "Охота на ведьм" в чистом виде.
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2k
Александр Долматов 18 минут назад
Согласен, что это фото не для детей, но в целом оно мне понравилось.
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3k
Semёn Полчаса назад
А так ни хера!!!! Личная жизнь, овца тупорылая, можешь хоть в два струка долбиться, с прохожими, консервы бабкины в попу сувать, НО!!!! Это никто знать не должен, особенно если ты имеешь отношение к формированию нового поколения и общества!!! Собрать все ее документы и пинком под зад из преподовательского состава, и чтоб ноги ее не было в этой нише!!! Коза, еще молотит то как хлеборезкой своей, башкой бы лучше так соображала, дура тупая...
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28k
EvilHomer Полчаса назад
Да и правильно выгнали, нефиг в этой профессии делать НИКОМУ, шляндрой в прямом смысле - уважительнее работать, ибо хотя бы платят.
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1k
svarog19692007 Полчаса назад
Хех...
А потом удивляемся , откуда появляются "данимилохины" !
Учитель - пример для ученика!
А разговор , что это "ее личная жизнь"....
Двуличная в таком случае

А теперь "кидайте тапки, помидоры , какахи" что там еще сейчас есть...!
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128k
Leff Полчаса назад
Вчера областной министр образования https://vk.com/wall-53911449_3906887 опять выступал против фоток учителей в соцсетях в купальниках. И в принципе я с ним даже согласен, трудовик в купальнике - зрелище мерзкое.
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10k
Сатанеев 38 минут назад
Тётка зачётная, что тут тут говорить... Счастья её в личной жизни.
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10k
GRuslan 42 минуты назад
Как говорил один сверхразум, который рекомендует держаться хоть нет денег, идите в бизнес. А тут и бизнес и работу не бросила. Молодец же))
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25k
Михаил Сметанкин 44 минуты назад
А что если просто забить на все эти "скандалы" и тупо НЕ увольняться и продолжать работать? Уволить за такое точно не смогут. И что они будут делать? Премию срежут? Ну там премия по показателям считается, причем принятых по ГОСТам.
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14k
GROMOZEKA 45 минут назад
Среди всего этого, так и не понятно.
Она как учитель, профессионал?
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1k
Igor Grishaev 49 минут назад
Что тут развратного? Ученики голых ляжек не видели, что ли?
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188
Александра С 50 минут назад
Дети должны спать с восьми вечера и до утра, а не курить, и обсуждать длину "достоинства" физрука.
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188
Александра С 54 минуты назад
У папашей член стоит и капает, у мамаш, которые в двери не влезают, дети на родителей смотрят и ничего не понимают...
Директор.........
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197
Pasha Panfilov Час назад
Времена консервации. Ну яснопонятно.
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197
Pasha Panfilov turyst 49 минут назад
Я просто оставлю это здесь, ахаха
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1k
Mikhail Час назад
где бы взять нормальных учителей и директоров.
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