FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 14598 постов • 1686 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные
Женщина до чёртиков испугалась медведя у своей двери

Женщина до чёртиков испугалась медведя у своей двери

Автор:
24 августа 2023 21:01
Сообщество : Животные
Метки: Видео   США   дикие животные   животные   испуг   медведи   медведь   неожиданно   природа   фото   
812
4
1

Жительница Флориды, США, до ужаса испугалась, увидев на крыльце дома дикого медведя. Сначала она услышала лай своей собаки, а затем показался сам медведь. Момент заснял видеодомофон у входной двери.

Пожилая жительница Флориды по имени Джина Хелсел внезапно услышала лай своей собаки посреди ночи - и решила проверить, на кого пёс так лает. Женщина вышла из дома, и из-за угла внезапно показался дикий медведь. Она испугалась, закричала, и быстро забежала обратно домой. По словам женщины, в её районе обычно остерегаются аллигаторов и змей, но не медведей.


"Я подумала, что на крыльце были кошки, потому что обычно они туда забегают. Но меня ждал сюрприз," - сказала женщина в интервью.

Момент заснял видеодомофон у входной двери. Позже видео прокомментировали местные специалисты по диким животным из Комиссии по охране рыбы и дикой природы (FWC): по их словам, такие инциденты часто происходят из-за того, что жители оставляют мусор снаружи дома. Эксперты порекомендовали хранить мусор внутри, чтобы не привлекать медведей, которые к началу осени начинают активно искать еду. Чтобы отпугнуть медведя, можно шуметь или светить фонарями, прежде чем открыть входную дверь.

"Я никогда так не пугалась. Это было ужасно. Я тогда думала: "Хорошо, что я в полудрёме. Если бы я бодрствовала, у меня бы случился сердечный приступ," - рассказала женщина.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Видео   США   дикие животные   животные   испуг   медведи   медведь   неожиданно   природа   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
13k
Кыся 48 минут назад
Да тут не просто испугаешься, тут обосрешься нафиг...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Михаил 23 минуты назад
Заглянул посмотреть на чёртиков, они на первой слева и на третьей фотках?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
mercure

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

92996



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Россиян возмутила победившая на фестивале ремёсел скульптура с Буратино и папой Карло
Россиян возмутила победившая на фестивале ремёсел скульптура с Буратино и папой Карло
Умер итальянский певец и композитор Тото Кутунью
Умер итальянский певец и композитор Тото Кутунью
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Пока что держимся. Starcraft 2 спустя год без Blizzard
Пока что держимся. Starcraft 2 спустя год без Blizzard
Покори дорогу в новой ААА-игре
Покори дорогу в новой ААА-игре
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Жизненно

Лучшие демотиваторы
Обычное везение на Дальнем Востоке

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#интересное#ДТП#Автовсячина#забавно#история#шоу бизнес#люди#Спорт
#Юмор#машина#Прикол#авто аварии#позитив#знаменитости#США#улыбнуло#Приколы#в мире
#автомобили#животные#аварии#интересно#факты#подборка#мигрант#картинки#Ynews#дети
Покори дорогу в новой ААА-игре Покори дорогу в новой ААА-игре Тучная медведица ворвалась в 20 домов и своровала еду Тучная медведица ворвалась в 20 домов и своровала еду Просто чудо: в немецком зоопарке родился белый медвежонок Просто чудо: в немецком зоопарке родился белый медвежонок В США медведь зашёл в дом, поел и лёг спать В США медведь зашёл в дом, поел и лёг спать Люди, хватит: медведь в китайском зоопарке живёт в куче мусора Люди, хватит: медведь в китайском зоопарке живёт в куче мусора Еноты ворвались в чужой бассейн и устроили "вечеринку" Еноты ворвались в чужой бассейн и устроили "вечеринку"

На что жалуетесь?

Вернуться