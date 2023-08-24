Женщина до чёртиков испугалась медведя у своей двери

Пожилая жительница Флориды по имени Джина Хелсел внезапно услышала лай своей собаки посреди ночи - и решила проверить, на кого пёс так лает. Женщина вышла из дома, и из-за угла внезапно показался дикий медведь. Она испугалась, закричала, и быстро забежала обратно домой. По словам женщины, в её районе обычно остерегаются аллигаторов и змей, но не медведей.

"Я подумала, что на крыльце были кошки, потому что обычно они туда забегают. Но меня ждал сюрприз," - сказала женщина в интервью.