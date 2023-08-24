Женщина до чёртиков испугалась медведя у своей двери

Жительница Флориды, США, до ужаса испугалась, увидев на крыльце дома дикого медведя. Сначала она услышала лай своей собаки, а затем показался сам медведь. Момент заснял видеодомофон у входной двери.
Пожилая жительница Флориды по имени Джина Хелсел внезапно услышала лай своей собаки посреди ночи - и решила проверить, на кого пёс так лает. Женщина вышла из дома, и из-за угла внезапно показался дикий медведь. Она испугалась, закричала, и быстро забежала обратно домой. По словам женщины, в её районе обычно остерегаются аллигаторов и змей, но не медведей.
"Я подумала, что на крыльце были кошки, потому что обычно они туда забегают. Но меня ждал сюрприз," - сказала женщина в интервью.
Момент заснял видеодомофон у входной двери. Позже видео прокомментировали местные специалисты по диким животным из Комиссии по охране рыбы и дикой природы (FWC): по их словам, такие инциденты часто происходят из-за того, что жители оставляют мусор снаружи дома. Эксперты порекомендовали хранить мусор внутри, чтобы не привлекать медведей, которые к началу осени начинают активно искать еду. Чтобы отпугнуть медведя, можно шуметь или светить фонарями, прежде чем открыть входную дверь.
"Я никогда так не пугалась. Это было ужасно. Я тогда думала: "Хорошо, что я в полудрёме. Если бы я бодрствовала, у меня бы случился сердечный приступ," - рассказала женщина.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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