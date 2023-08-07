В Англии кот не испугался зашедшего на огонёк молодого медведя и обратил его в бегство.
Камера наружного наблюдения с частного дома жителя Нью-Гэмпшира (Великобритания) запечатлела момент, когда бесстрашный кот прогнал медведя. Видео поделился в соцсетях владелец кота и дома Марк Лакруа.
Сначала видно, как медведь бродит по его двору в поселке Торнтон, а затем оглядывается и быстро убегает. Спустя несколько мгновений выясняется, что причиной бегства медведя стал 8-килограммовый кот породы мейн-кун по кличке Бруно.
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