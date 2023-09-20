Продавщица пива разгромила магазин из-за бездействия работодателя

Всё началось пару дней назад. 23-летний парень заступился за продавщицу - нетрезвая компания «докопалась», пытались познакомиться слишком агрессивно. Итог – драка и ранения из травмата в области плеча и руки у героя.

Нападавших задержали, парень в удовлетворительном состоянии. Но девушка затаила обиду на работодателя – по сути, у неё никакой защиты, даже тревожная кнопка не работает. Разговор об улучшении условий труда не задался. Мадам психанула и разнесла точку к чёртовой матери.