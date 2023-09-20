Продавщица пива разгромила магазин из-за бездействия работодателя

К сотруднице магазина разливного пива в Парголово неоднократно приставали посетители. Недавно за девушку вступился 23-летний молодой человек и получил четыре ранения. Это стало последней каплей. Сотрудница психанула и начала громить торговую точку.
Всё началось пару дней назад. 23-летний парень заступился за продавщицу - нетрезвая компания «докопалась», пытались познакомиться слишком агрессивно. Итог – драка и ранения из травмата в области плеча и руки у героя.
Нападавших задержали, парень в удовлетворительном состоянии. Но девушка затаила обиду на работодателя – по сути, у неё никакой защиты, даже тревожная кнопка не работает. Разговор об улучшении условий труда не задался. Мадам психанула и разнесла точку к чёртовой матери.
Результат закономерен – поехала в отдел полиции в наручниках. Похоже, она и сама бы легко вынесла нетрезвых ухажёров.
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весной (типа к лету) открыли 3 штуки на районе - ни одна не взлетела, все закрытые, полько вывески о суперакциях 1+1=1, сейчас еще одну открыли, все шариками обвешена две недели - никого кроме продавца там не видел...
а ведь буквально еще 15 лет назад на каждом перекрестке сидел бич на приеме стеклотары и наливайки в каждом дворе до полуночи гудели, а сейчас я даже не представляю куда бомжи бутылки сдают и собирают ли они их вообще
но очень "интересно".