FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 7666 постов • 1033 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
Продавщица пива разгромила магазин из-за бездействия работодателя

Продавщица пива разгромила магазин из-за бездействия работодателя

Автор:
20 сентября 2023 11:07
Сообщество : Жить в России
Метки: Девушка   Парголово   инцидент   конфликт   погром   продавщица   
2265
1
2

К сотруднице магазина разливного пива в Парголово неоднократно приставали посетители. Недавно за девушку вступился 23-летний молодой человек и получил четыре ранения. Это стало последней каплей. Сотрудница психанула и начала громить торговую точку.

Всё началось пару дней назад. 23-летний парень заступился за продавщицу - нетрезвая компания «докопалась», пытались познакомиться слишком агрессивно. Итог – драка и ранения из травмата в области плеча и руки у героя.

Нападавших задержали, парень в удовлетворительном состоянии. Но девушка затаила обиду на работодателя – по сути, у неё никакой защиты, даже тревожная кнопка не работает. Разговор об улучшении условий труда не задался. Мадам психанула и разнесла точку к чёртовой матери.

Результат закономерен – поехала в отдел полиции в наручниках. Похоже, она и сама бы легко вынесла нетрезвых ухажёров.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Девушка   Парголово   инцидент   конфликт   погром   продавщица   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
17  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
poбт Час назад
кстати заметил тенденцию
у нас все эти пивнухи-наливайки по 3.14зде идут...
весной (типа к лету) открыли 3 штуки на районе - ни одна не взлетела, все закрытые, полько вывески о суперакциях 1+1=1, сейчас еще одну открыли, все шариками обвешена две недели - никого кроме продавца там не видел...
а ведь буквально еще 15 лет назад на каждом перекрестке сидел бич на приеме стеклотары и наливайки в каждом дворе до полуночи гудели, а сейчас я даже не представляю куда бомжи бутылки сдают и собирают ли они их вообще
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 5 ответов
1k
raael13 Полминуты назад
Зачем люди вообще это покупают, там почти всё пиво зараженное.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Борис Карабанов 6 минут назад
Если в таком возрасте легко теряет контроль над собой, то что будет дальше? Убийство?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
667
Александр 16 минут назад
Не очень понятный поступок, хотя человека любого можно довести и у всех реакция разная. Хорошо в моём районе не одна "говноразливалка" не продержалась.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Алексей Полчаса назад
Странное место для работы девушки, где приходится постоянно встречаться со специфической публикой у которой в дополнение интеллект и воспитанность понижены градусом. Хотя поведение дамы как бы намекает, что она где-то на том же уровне.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
391
Дмитрий Байков 51 минуту назад
да и правильно сделала. надо было вообще сжечь нахер
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Бу 2 часа назад
ничего не понятно,
но очень "интересно".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
сеньор Леонсио 2 часа назад
А уволиться из места , где вопросы при помощи травмата решаются , конечно не вариант!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
81
ruslan d сеньор Леонсио 2 часа назад
Возможно там с работой беда ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
81
ruslan d Горожанин 2 часа назад
Ну , человека можно довести до многого ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Себастьян Перейра

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

960575



Другие посты автора
Популярное в сообществах
12 забавных снимков со статуями
12 забавных снимков со статуями
Княгиня "Ничего не знаю"
Княгиня "Ничего не знаю"
Набирающие популярность в сообществах
Намешалось
Намешалось
Главный вопрос себе: подсказывает Фридрих Ницше
Главный вопрос себе: подсказывает Фридрих Ницше
Вроде запретили, но все равно продают
Вроде запретили, но все равно продают
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Жизненно

Лучшие демотиваторы
Отдай, это я поймал!

Перейти в раздел
Популярные теги
#автомобили#фото#Прикол#интересное#ДТП#подборка#кино#позитив#Разное#криминал
#автомир#Юмор#в мире#люди#авто аварии#история#забавно#сарказм#Жизнь#новости
#машина#интересно#животные#аварии#Автовсячина#США#истории#смертельное ДТП#фильм#СССР
Вроде запретили, но все равно продают Вроде запретили, но все равно продают В США ученики не захотели приходить в школу в радужной одежде и взбунтовались В США ученики не захотели приходить в школу в радужной одежде и взбунтовались Муж поджег церковь, куда носила пожертвования его жена Муж поджег церковь, куда носила пожертвования его жена В Сочи девушка разделась в кафе и не хотела уходить В Сочи девушка разделась в кафе и не хотела уходить Тайваньский бодибилдер устроил дебош в магазине из-за куриной грудки Тайваньский бодибилдер устроил дебош в магазине из-за куриной грудки В Приморье мужчина поджёг соседа из огнемета и ранил женщину гарпуном В Приморье мужчина поджёг соседа из огнемета и ранил женщину гарпуном

На что жалуетесь?

Вернуться