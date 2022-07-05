Муж поджег церковь, куда носила пожертвования его жена

«Он работал круглыми сутками, у них ведь четверо детей, а жена работает в церкви. Все, что он зарабатывал, она приносила в храм, — рассказали местные жители. - Из-за этого у них возник конфликт. Он понял, что либо сделает что-нибудь с женой, либо сожжет храм».

Мужчина выбрал второе. Он с самого начала не отрицал своей вины перед полицией. Он даже просил задержать его за совершенное преступление, но судья принял решение отпустить его домой до вынесения приговора по его делу. У обвиняемого ранее не было судимостей, к тому же он содержит жену с четырьмя детьми - так что сейчас он находится на свободе до суда.

К счастью, несмотря на то, что пожар нанес серьезный ущерб внешней части храма Василия Великого, внутренние помещения, по словам местного священника, почти не пострадали.