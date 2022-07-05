Муж поджег церковь, куда носила пожертвования его жена

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Устав от того, что деньги его семьи жена жертвуют местной церкви, раздраженный житель Санкт-Петербурга поджег любимый храм своей супруги.
Утром 26 июня в храме святителя Василия Великого в деревне Парголово, относящейся к территории Санкт-Петербурга и расположенной на окраине города, вспыхнул пожар. Огонь быстро охватил деревянную крышу и стены здания. Оно, вероятно, сгорело бы дотла до прибытия пожарных, если бы прихожане не потушили огонь сами. Тем не менее, ущерб был значительным. Местные новостные агентства сообщили, что у многих местных жителей были слезы на глазах, когда они смотрели на пострадавшую церковь. Но эта печаль быстро превратилась в гнев, направленный на человека, ответственного за катастрофу.
Вначале многие жители Парголово считали, что пожар произошел в результате короткого замыкания из-за неисправной электропроводки. Некоторые даже называли его божественным знамением, которое было им дано, чтобы построить большую и красивую церковь. Но полиции не потребовалось много времени, чтобы найти истинного виновника — 36-летнего местного жителя, который якобы решил отомстить церкви после ссоры с женой.
Сообщается, что отец четверых детей подрался со своей женой, которая часто работала волонтером в церкви, потому что она слишком часто, по его мнению, жертвовала на храм, якобы отдавая туда все их деньги. Поэтому в воскресенье утром он положил канистру с бензином в багажник своей машины, подъехал к церкви, облил стены горючим и, убедившись, что внутри никого нет, поджег ее.
Сообщается, что отец четверых детей подрался со своей женой, которая часто работала волонтером в церкви, потому что она слишком часто, по его мнению, жертвовала на храм, якобы отдавая туда все их деньги. Поэтому в воскресенье утром он положил канистру с бензином в багажник своей машины, подъехал к церкви, облил стены горючим и, убедившись, что внутри никого нет, поджег ее.
«Он работал круглыми сутками, у них ведь четверо детей, а жена работает в церкви. Все, что он зарабатывал, она приносила в храм, — рассказали местные жители. - Из-за этого у них возник конфликт. Он понял, что либо сделает что-нибудь с женой, либо сожжет храм».
Мужчина выбрал второе. Он с самого начала не отрицал своей вины перед полицией. Он даже просил задержать его за совершенное преступление, но судья принял решение отпустить его домой до вынесения приговора по его делу. У обвиняемого ранее не было судимостей, к тому же он содержит жену с четырьмя детьми - так что сейчас он находится на свободе до суда.
К счастью, несмотря на то, что пожар нанес серьезный ущерб внешней части храма Василия Великого, внутренние помещения, по словам местного священника, почти не пострадали.
Мужчина выбрал второе. Он с самого начала не отрицал своей вины перед полицией. Он даже просил задержать его за совершенное преступление, но судья принял решение отпустить его домой до вынесения приговора по его делу. У обвиняемого ранее не было судимостей, к тому же он содержит жену с четырьмя детьми - так что сейчас он находится на свободе до суда.
К счастью, несмотря на то, что пожар нанес серьезный ущерб внешней части храма Василия Великого, внутренние помещения, по словам местного священника, почти не пострадали.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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И вообще, нахрена он ей давал деньги, если она такая епанутая?
Аффтар. Харе постить бояны!!!
Это +5!
Если при этом сгорел нахрен батюшкин "ленд-ровер", то явное знамение - скинуться ему на "мазерати"! )))