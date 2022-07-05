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Муж поджег церковь, куда носила пожертвования его жена

Муж поджег церковь, куда носила пожертвования его жена

Автор:
05 июля 2022 08:30
Сообщество : Криминал
Метки: Парголово   Поджог   Церковь   конфликт   криминал   санкт-петербург   семья   экономия бюджета   
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Устав от того, что деньги его семьи жена жертвуют местной церкви, раздраженный житель Санкт-Петербурга поджег любимый храм своей супруги.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Парголово   Поджог   Церковь   конфликт   криминал   санкт-петербург   семья   экономия бюджета   
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7  комментариев
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46k
А.Берестенко 2 часа назад
Вы из Эсстонии?
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11k
Karelian 12 минут назад
Тут нужно сравнить сумму ущерба и сумму пожертвований, чтобы определить, кто кому сколько должен.
И вообще, нахрена он ей давал деньги, если она такая епанутая?
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53
Илюха Час назад
В новостях ни слова по телеку не сказали о том что она бабло таскала. Чтобы церковь не очернять походу, а то как секта какая-то.
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11k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Видимо будет продолжение,сейчас выяснится куда муж ходил.
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6k
Кружок 2 часа назад
Чо .... Опять поджог?
Аффтар. Харе постить бояны!!!
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5k
Михаил 2 часа назад
Ну и дурак). Раньше жена относила на пожертвование часть зарплаты мужа, а теперь этот дурак будет или сидеть или выплачивать штраф и деньги на восстановление.
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−113
Thomsen 2 часа назад
<Некоторые даже называли его божественным знамением, которое было им дано, чтобы построить большую и красивую церковь>


Это +5!
Если при этом сгорел нахрен батюшкин "ленд-ровер", то явное знамение - скинуться ему на "мазерати"! )))
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