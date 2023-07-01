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В Дагестане мужчина напал на женщину из-за слишком развратного наряда

В Дагестане мужчина напал на женщину из-за слишком развратного наряда

Автор:
01 июля 2023 14:38
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Дагестан   Девушка   конфликт   нападение   платье   
888
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Видите разврат? А он есть!

Очередной борец за нравственность набросился на девушку из-за неподобающей для мусульманки наряда. Как рассказала пострадавшая, она шла в магазин, но по дороге к ней привязался мужчина на белой "Приоре". Из окна машины он выкрикивал оскорбления и приказывал вернуться домой и переодеться. В какой-то момент она не выдержала и высказала всё, что о надоедливом водителе. Тогда джигит остановился, подошёл к девушке и плюнул ей в лицо. Девушка, естественно, рассердилась и ударила его по плечу, после чего тот со всей силы толкнул её в ответ. Девушка упала и ударилась головой.

Сообщается, что при падении девушка получила сотрясение. Пострадавшая уже написала заявление в полицию. Нападавшего (вроде как) ищут.

Источник:

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Метки: Видео   Дагестан   Девушка   конфликт   нападение   платье   
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12  комментариев
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2k
Тварь 39 минут назад
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935
Шурман 7 минут назад
На злобу , 79 минут назад , по кольцу у дома клоуны стреляли и окнах висели , у меня и так настроения нет смотреть на это . Остановил машину , точнее в на гангулю перегородил все , вышел и сказал что мне пох на ваше дерьмо , кто х7 протаранит меняйте сами на себя ,сука сразу покойствие и ураза им не к чему . Правоверны нах . Машина целая и звуков больше нет , я понимаю все ну один ра биби но не 40 минут . Я не клавиатурный герой и я могу что то сделать а вот они увы уже нет
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75k
Viktor 22 минуты назад
Животные, они и есть животные, да простят меня четвероногие!
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14k
Kucher 23 минуты назад
А ещё бабы сами по себе по улице не имеют права ходить, только в сопровождении мужчины.
Будем дальше заигрывать с нацистами кавказскими, они и это правило введут.
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110k
parallax Полчаса назад
Впредь девушкам там надо носить с собой наган. Если борода у "джигита" не того формата, смело могут стрелять.
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707
Damvrot Hohlam Полчаса назад
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33k
АнтонПолднев Полчаса назад
Всё больше подобных новостей. Я не вкуриваю, там исламская революция уже состоялась? Или может быть это не субъект Российской федерации? На который должна распространяться конструкция РФ. Или они не кормятся за счёт РФ? Эта чудесная "республика" один лидеров по дотациям. Хотите жить и кормиться? Соблюдайте законы РФ. Хотите ездить на Приоре и вколачивать законы шариата? Так отделяйтесь нахрен. Живите как вам весело. За какой хрен, это вопрос. Ну и ваших всех на родину конечно. Разведением овец конечно вряд ли на Lamborghini заработаешь. Но зато всё будет по законам шариата.
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18k
Роберт Шекли 43 минуты назад
*прЕлюдия
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