В Дагестане мужчина напал на женщину из-за слишком развратного наряда

Видите разврат? А он есть!
Очередной борец за нравственность набросился на девушку из-за неподобающей для мусульманки наряда. Как рассказала пострадавшая, она шла в магазин, но по дороге к ней привязался мужчина на белой "Приоре". Из окна машины он выкрикивал оскорбления и приказывал вернуться домой и переодеться. В какой-то момент она не выдержала и высказала всё, что о надоедливом водителе. Тогда джигит остановился, подошёл к девушке и плюнул ей в лицо. Девушка, естественно, рассердилась и ударила его по плечу, после чего тот со всей силы толкнул её в ответ. Девушка упала и ударилась головой.
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Сообщается, что при падении девушка получила сотрясение. Пострадавшая уже написала заявление в полицию. Нападавшего (вроде как) ищут.
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Будем дальше заигрывать с нацистами кавказскими, они и это правило введут.