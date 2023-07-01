В Дагестане мужчина напал на женщину из-за слишком развратного наряда

Очередной борец за нравственность набросился на девушку из-за неподобающей для мусульманки наряда. Как рассказала пострадавшая, она шла в магазин, но по дороге к ней привязался мужчина на белой "Приоре". Из окна машины он выкрикивал оскорбления и приказывал вернуться домой и переодеться. В какой-то момент она не выдержала и высказала всё, что о надоедливом водителе. Тогда джигит остановился, подошёл к девушке и плюнул ей в лицо. Девушка, естественно, рассердилась и ударила его по плечу, после чего тот со всей силы толкнул её в ответ. Девушка упала и ударилась головой.