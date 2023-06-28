FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 7368 постов • 1010 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
В Сочи девушка разделась в кафе и не хотела уходить

В Сочи девушка разделась в кафе и не хотела уходить

Автор:
28 июня 2023 12:12
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Девушка   Сочи   инцидент   кафе   конфликт   разделась   
4512
2
1

В одном из сочинских кафе выпившая девушка решила раздеться на глазах у окружающих. Не все окружающие захотели мириться с этим.

На Кубани под Сочи нетрезвая женщина полностью разделась в одном из кафе; персонал заведения попытался выпроводить даму, но та решила остаться об этом сообщает портал Утренний Юг, ссылаясь на telegram-канал «Чп Краснодара и края».


Инцидент произошёл в Адлерском районе Сочи в одном из заведений общественного питания. Одна из гостей, очевидно, изрядно вкусив алкогольных напитков, решила полностью раздеться на глазах у окружающих людей.


В Сеть попали кадры данного перформанса. Красноволосая дама в костюме Евы и скинутым под ноги платьем стояла перед персоналом. Мужчина попытался донести до гостьи, что в заведении находятся дети, но женщину это не смутило. Он попросил её одеться и покинуть заведение, но «Ева», очевидно, делать этого не собиралась.


«Вы слишком пьяны либо под чем-то находитесь!», - прокомментировал мужчина.

У него не получилось выпроводить гостью, и за дело взялась его коллега, которая не собиралась церемониться с обнажённой дамой. Девушка попыталась отдать чужое платье и в какой-то момент отвесила красноволосой гостье несколько оплеух. Достаточно быстро дам разняли.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Видео   Девушка   Сочи   инцидент   кафе   конфликт   разделась   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
52  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
879
Шурман 2 часа назад
Опять все в кубиках .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 14)
5k
sirv 3 минуты назад
А ссылочку, где без кубиков можно?
Лучше бы мужика или бабу, которая рычагами махает кубиками заретушировали.
Если тело красивое, а у этой мадам вполне привлекательные формы, то почему бы не насладиться красотой.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
MrGod 4 минуты назад
Маша от зависти полезла в драку....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Kra 10 минут назад
скорее всего "под чем-то находится"...
Но "тема сисек" не раскрыта, однозначно...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Тварь 14 минут назад
Там на ступеньках вторая в таком же состоянии сидит, пока одетая.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Элитный тигр Полчаса назад
Мне интересно, кто остался недоволен бесплатным стриптизом?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25
Офицер Элитный тигр 20 минут назад
Там-то все довольны, но здесь-то ничего не видно...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
50k
Сергей Полчаса назад
Фигура нормальная, сиськи хорошие. Что им не понравилось? И да...кубики нужно запретить на законодательном уровне. Мешают восстановить всю картину происходящего.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Linuksoid Полчаса назад
Жаль кубики, есть на, что посмотреть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Просто чувак в интернете Полчаса назад
А вот и первые отличившиеся. У нас на побережье каждый год подобные приколы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
smokes 36 минут назад
есть же нуддисткие пляжы.. почему нуддиских кафе нет ? теперь будет..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Михаил Гривин 38 минут назад
Дама требовала сатисфакции, но желающих отсатисфачить её не нашлось
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Serg2001 43 минуты назад
Давно пора принять закон, запрещающий кубики!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Нуи Хусим 46 минут назад
Не верю! Вот не верю! Ни каких доказательств, одни кубики...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Борис Карабанов 52 минуты назад
Всё-таки поразительно! Всегда вместо того, чтобы просто набрать номер 112 находится какая-нибудь Маша и принимается наводить порядок по-своему. Всё равно, какое-то время спустя это придётся сделать - набрать заветный номер, но в отделение уже поедет Маша с разбитым носом, и заступившийся машин друг, и друг Кати, заступившийся за Катю и Петю и ещё много участников и свидетелей. Официант, разнимавший катиного и машиного друзей поедет в реанимацию с ножевым ранением и только сама "венера", забрав платье, гордо пошагает по городу продолжать веселье.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Владимир 54 минуты назад
Не раскрыта тема.....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Duke_kir 59 минут назад
В Сочи девушка разделась в кафе и не хотела уходитьПосмотреть
В Сочи девушка разделась в кафе и не хотела уходить
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
zlopisec Час назад
Отнимите кубики у авторов!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
586
Aurelian Час назад
Я бы забрал)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2
Алла Час назад
Одинокая девушка ищет внимания, любви и ласки, хотя бы на минут 10)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2
Алла Natalia 43 минуты назад
Да уж, тут лотерея)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
hairov Час назад
Тема до конца не раскрыта.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
livaneth Час назад
Минус за кубики
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 11 комментариев
Показать ещё
Alex Chebrikov

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

644926



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
В Ленобласти мотоциклистка погибла по вине пожилого водителя на "Мерседесе"
В Ленобласти мотоциклистка погибла по вине пожилого водителя на "Мерседесе"
Набирающие популярность в сообществах
Грозный кролик запугал жителей американского города
Грозный кролик запугал жителей американского города
Первичная медицинская карточка
Первичная медицинская карточка
Один бы я не справился: обустраиваем дачу с помощью Авито Услуг
Один бы я не справился: обустраиваем дачу с помощью Авито Услуг
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Вот и поговорили

Лучшие демотиваторы
Болгарский – это язык, который звучит мелодично и передаёт всю глубину эмоций

Перейти в раздел
Популярные теги
#автомобили#машина#животные#аварии#в мире#Россия#люди#дом#дети#смешно
#фото#Юмор#Автовсячина#позитив#Прикол#интересное#полиция#факты#забавно#США
#автомир#ДТП#история#авто аварии#подборка#интересно#добро#скандал#новости#шоу бизнес
Часто перебрасываешь деньги на другие карты? Тогда заводи Тинькофф Платинум Часто перебрасываешь деньги на другие карты? Тогда заводи Тинькофф Платинум Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста

На что жалуетесь?

Вернуться