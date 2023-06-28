В Сочи девушка разделась в кафе и не хотела уходить

В одном из сочинских кафе выпившая девушка решила раздеться на глазах у окружающих. Не все окружающие захотели мириться с этим.
На Кубани под Сочи нетрезвая женщина полностью разделась в одном из кафе; персонал заведения попытался выпроводить даму, но та решила остаться об этом сообщает портал Утренний Юг, ссылаясь на telegram-канал «Чп Краснодара и края».
Инцидент произошёл в Адлерском районе Сочи в одном из заведений общественного питания. Одна из гостей, очевидно, изрядно вкусив алкогольных напитков, решила полностью раздеться на глазах у окружающих людей.
В Сеть попали кадры данного перформанса. Красноволосая дама в костюме Евы и скинутым под ноги платьем стояла перед персоналом. Мужчина попытался донести до гостьи, что в заведении находятся дети, но женщину это не смутило. Он попросил её одеться и покинуть заведение, но «Ева», очевидно, делать этого не собиралась.
«Вы слишком пьяны либо под чем-то находитесь!», - прокомментировал мужчина.
У него не получилось выпроводить гостью, и за дело взялась его коллега, которая не собиралась церемониться с обнажённой дамой. Девушка попыталась отдать чужое платье и в какой-то момент отвесила красноволосой гостье несколько оплеух. Достаточно быстро дам разняли.
Источник:
Источник:
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг
- Эффектный и результативный удар гольфиста
Лучше бы мужика или бабу, которая рычагами махает кубиками заретушировали.
Если тело красивое, а у этой мадам вполне привлекательные формы, то почему бы не насладиться красотой.
Но "тема сисек" не раскрыта, однозначно...