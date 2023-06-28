В Сочи девушка разделась в кафе и не хотела уходить

На Кубани под Сочи нетрезвая женщина полностью разделась в одном из кафе; персонал заведения попытался выпроводить даму, но та решила остаться об этом сообщает портал Утренний Юг, ссылаясь на telegram-канал «Чп Краснодара и края».



Инцидент произошёл в Адлерском районе Сочи в одном из заведений общественного питания. Одна из гостей, очевидно, изрядно вкусив алкогольных напитков, решила полностью раздеться на глазах у окружающих людей.





В Сеть попали кадры данного перформанса. Красноволосая дама в костюме Евы и скинутым под ноги платьем стояла перед персоналом. Мужчина попытался донести до гостьи, что в заведении находятся дети, но женщину это не смутило. Он попросил её одеться и покинуть заведение, но «Ева», очевидно, делать этого не собиралась.





«Вы слишком пьяны либо под чем-то находитесь!», - прокомментировал мужчина.