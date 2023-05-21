Тайваньский бодибилдер устроил дебош в магазине из-за куриной грудки

Но даже когда приехали полицейские Чжу Нань не угомонился и пошел в атаку. На память от встречи с известным в узких кругах бодибилдером представителям власти достались синяки, сотрясение мозга и выговор от начальства за чрезмерное рвение в работе.

А вот сам международный тренер получил пробитие головы дубинкой и перспективу реального тюремного срока.