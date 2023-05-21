Тайваньский бодибилдер устроил дебош в магазине из-за куриной грудки

Международный тренер по бодибилдингу и личный коуч у местных элиток 28-летний Чжу Нань внезапно решил,что он Халк во плоти.
А началось все с того, что в ближайшем супермаркете в районе Чжунли не оказалось куриных грудок Шуфэй с чёрным перцем. Эта неприятная новость так вывела из себя бодибилдера,что он начал крушить все подряд. Продавцы были не готовы к таким яростным проявлениям эмоций и вызвали полицию.
Но даже когда приехали полицейские Чжу Нань не угомонился и пошел в атаку. На память от встречи с известным в узких кругах бодибилдером представителям власти достались синяки, сотрясение мозга и выговор от начальства за чрезмерное рвение в работе.
А вот сам международный тренер получил пробитие головы дубинкой и перспективу реального тюремного срока.
Рекомендуем смотреть без звука.
Но и это не конец истории. Друзья буйного тренера пролили свет на причину нервного срыва парня. Оказывается, перед этим он за 4 года 520 раза делал предложение руки и сердца своей девушке, тренеру по фитнесу, и каждый раз она ему отказывала. А тут еще и куриной грудки в магазине не оказалось...
Источник:
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А 520 предложений, это по сколько подходов за раз делал? =))))
От первого вон детенышу 11. А второй раз девушка офигела, кольцо вернула... послала меня нафиг, собрала вещи и уехала. Я решил, что ну типа и хрен с тобой. Кольцо еще сам делал для этого. Тока через 7 месяцев я узнал, что мне стоило бы еще раз предложить))) Но уже поздно))
В конце по башке его лупили уже просто так
А в «оплоте демократии», прижмурили бы и вся недолга
- каких препаратов?
- куриная грудка с перчиком...
у полицейского дубинка, или кусок арматуры ?