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Тайваньский бодибилдер устроил дебош в магазине из-за куриной грудки

Тайваньский бодибилдер устроил дебош в магазине из-за куриной грудки

Автор:
21 мая 2023 09:01
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Девушка   Тайвань   бодибилдер   видео   куриная грудка   магазин   погром   
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Международный тренер по бодибилдингу и личный коуч у местных элиток 28-летний Чжу Нань внезапно решил,что он Халк во плоти.

А началось все с того, что в ближайшем супермаркете в районе Чжунли не оказалось куриных грудок Шуфэй с чёрным перцем. Эта неприятная новость так вывела из себя бодибилдера,что он начал крушить все подряд. Продавцы были не готовы к таким яростным проявлениям эмоций и вызвали полицию.


Но даже когда приехали полицейские Чжу Нань не угомонился и пошел в атаку. На память от встречи с известным в узких кругах бодибилдером представителям власти достались синяки, сотрясение мозга и выговор от начальства за чрезмерное рвение в работе.

А вот сам международный тренер получил пробитие головы дубинкой и перспективу реального тюремного срока.


Но и это не конец истории. Друзья буйного тренера пролили свет на причину нервного срыва парня. Оказывается, перед этим он за 4 года 520 раза делал предложение руки и сердца своей девушке, тренеру по фитнесу, и каждый раз она ему отказывала. А тут еще и куриной грудки в магазине не оказалось...


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Метки: Девушка   Тайвань   бодибилдер   видео   куриная грудка   магазин   погром   
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30  комментариев
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5k
Горожанин 2 часа назад
- Почему у нас нет таких крутых полицейских, как этот, который может остановить и утихомирить любого хулигана, не боясь чужего мнения и выговоров начальства?
- Потому что всех таких полицейских у нас уволили.
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2k
vijilante 2 минуты назад
У перекаченых такое бывает.
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1k
Rom 9 минут назад
Он после каждого провального предложения, покупал куриные грудки и их тр..... А тут их не оказалось. Совсем понесло )
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191
grigorenko vladislav 15 минут назад
Это 520 раз за четыре года... 130 раз в год... это через два дня на третий... аж четыре года подряд... предложение делать... а она ему "нет"... а он снова опять... Да тут, граждане, даже дубинкой по башке бить уже бесполезно - там куриные грудки вместо мозгов.
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7k
Компьютер DELL монитором 36 минут назад
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2k
SHAGREEN 38 минут назад
За девушку радостно. А этот походу слишком много "грудок" вколол.
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2k
Alex 44 минуты назад
Номально так мусора ему настучали, не то что наши
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11k
Властелин Час назад
В Бразилии этот вопрос бы решили очень корректно без избиения дубинкой.
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1k
Николай Час назад
Ну хз... 520 раз раз делать предложение... Мне кажется 420 достаточно было бы. Тем более на каждом углу проедается...
А 520 предложений, это по сколько подходов за раз делал? =))))
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5
Человек Час назад
Мусора везде мусора.
В конце по башке его лупили уже просто так
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10k
DumDum Час назад
520 раз отказала - обидно, но и фиг бы с ним. Но вот что в магазине, ска!, грудок не оказалось!??
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12k
GROMOZEKA Час назад
«А вот сам международный тренер получил пробитие головы дубинкой и перспективу реального тюремного срока»

А в «оплоте демократии», прижмурили бы и вся недолга
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75k
Доктор Джонс Час назад
Истеричка на стероидах...
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11k
Андрей Ма-С Час назад
- он находился под действием препараторов.
- каких препаратов?
- куриная грудка с перчиком...
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14k
котегRUS Час назад
не понятно....
у полицейского дубинка, или кусок арматуры ?
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−3
Номер Ноль Час назад
Вот она, удаль молодецкая
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17k
Марина 2 часа назад
Даже куриное филе ему отказало.
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378
Александр 2 часа назад
Где мои грудки?! ГДЕ МОИ КУРИНЫЕ ГРУДКИ?!!!
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287
Liberman Александр Минуту назад
Так он же курицын - они всегда с ним)
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5k
Али Ди 2 часа назад
Талпаеп.
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