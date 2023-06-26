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В Приморье мужчина поджёг соседа из огнемета и ранил женщину гарпуном

В Приморье мужчина поджёг соседа из огнемета и ранил женщину гарпуном

Автор:
26 июня 2023 08:14
Сообщество : Криминал
Метки: Огнемёт   Приморье   Россия   в мире   гарпун   инцидент   конфликт   
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В Приморье произошли дачные разборки с применением самодельного огнемёта и гарпуна.

Между 65-летним мужчиной и местными жителями произошел конфликт в поселке Трудовое. По предварительным данным, главным мотивом разборок стало воровство электроэнергии. Дебошир решил поджечь легковоспламеняющуюся жидкость из баллона (местные паблики сообщают, что он использовал самодельный огнемет), в итоге пламя перекинулось на 47-летнего мужчину, который получил 60% ожогов тела.

Пока приморцы пытались помочь горящему мужчине, нападавший направил гарпун на 42-летнюю женщину, стрела пронзила ее шею.

В пресс-службе прокуратуры добавили, что все участники конфликта сейчас находятся в больнице, в том числе и нападавший, так как он также получил ожоги.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство 2 человек.

Источник:

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Метки: Огнемёт   Приморье   Россия   в мире   гарпун   инцидент   конфликт   
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23  комментария
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10k
Алексей 3 часа назад
Нихерасе он подготовился к разговору,в сарае танк самодельный стоит по ходу
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1k
iKrek 6 минут назад
Как же скучно я живу...
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25k
Михаил Сметанкин Час назад
Да уж, некоторые прям вообще берегов не чувствуют. Вот, в Сочи тоже один пожилой мужик построил дом незаконно. К нему пришли судебные приставы, так он их обоих застрелил.
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4k
просто Дмитрий 2 часа назад
А где-то в уголке плачут крутые челябинцы
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37k
Алексей 2 часа назад
Мудак с возрастом не становится мудрецом он становится старым мудаком. .
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−15
2k
Сергей Викторович 2 часа назад
Ну как бы... У меня знакомый есть, живет в частном доме. Есть водопровод, есть магистральный газ. Но его семья не может у себя дома принять душ или ванну, потому что какой-то сосед ворует электричество и подключил свой ноль на водопроводную трубу. В итоге, иногда вода из крана бьет током, иногда и сильно. Им пришлось поставить емкость, куда наливается вода, подогревается ТЭНом, и уже потом используется для приема душа. Электросети ничего сделать либо не могут, либо не хотят.
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13k
Александр 2 часа назад
Хорошо дело до аннигиляторной пушки не дошло
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18k
сеньор Леонсио 3 часа назад
Скорпион уже не тот!
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