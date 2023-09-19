35 человек проникли на крышу высотки на Котельнической набережной в Москве - двое упали, пытаясь сбежать от полиции

Знаменитая высотка на Котельнической набережной в Москве этим теплым сентябрьским вечером была атакована толпой руферов. Молодые люди запланировали на шпиле фотосессию, но мероприятию помешали нагрянувшие полицейские. Самые шустрые нарушители сбежали, кто-то не успел, а двое в панике спрыгнули со второго этажа здания. Не без последствий.
Около 35 человек незаконно проникли в здание знаменитой высотки на Котельнической набережной, несколько из них даже смогли забраться на самый пик, сообщают СМИ. 14 из них были задержаны сотрудниками Росгвардии.
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Предварительно, двое любителей острых ощущений и красивых фоточек, при попытке сбежать от силовиков пострадали — они спрыгнули со второго этажа здания.
Оба в итоге были госпитализированы. У одного из них перелом ноги, у второго — черепно-мозговая травма.
Полицейские продолжают работать на месте, предварительно внутри дома могут скрываться ещë несколько правонарушителей. На видео — обстановка у высотки в районе 22 часов 30 минут.
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Он был первым, скорее всего.
- Черепно-мозговая у всех них была еще при родах путём удара о ванну и кафель.
Со шпиля не упали, а вот со второго этажа ушатались слабоумные, это фиаско, это как пойти кроссовки воровать и убегая обе ноги сломать., там и кроссовки уже не нужны.