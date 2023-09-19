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35 человек проникли на крышу высотки на Котельнической набережной в Москве - двое упали, пытаясь сбежать от полиции

35 человек проникли на крышу высотки на Котельнической набережной в Москве - двое упали, пытаясь сбежать от полиции

Автор:
19 сентября 2023 23:04
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Москва   высотка   высотка на Котельнической набережной   облава   полиция   руферы   
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Знаменитая высотка на Котельнической набережной в Москве этим теплым сентябрьским вечером была атакована толпой руферов. Молодые люди запланировали на шпиле фотосессию, но мероприятию помешали нагрянувшие полицейские. Самые шустрые нарушители сбежали, кто-то не успел, а двое в панике спрыгнули со второго этажа здания. Не без последствий.

Около 35 человек незаконно проникли в здание знаменитой высотки на Котельнической набережной, несколько из них даже смогли забраться на самый пик, сообщают СМИ. 14 из них были задержаны сотрудниками Росгвардии.

Предварительно, двое любителей острых ощущений и красивых фоточек, при попытке сбежать от силовиков пострадали — они спрыгнули со второго этажа здания.

Оба в итоге были госпитализированы. У одного из них перелом ноги, у второго — черепно-мозговая травма.

Полицейские продолжают работать на месте, предварительно внутри дома могут скрываться ещë несколько правонарушителей. На видео — обстановка у высотки в районе 22 часов 30 минут.

Источник:

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Метки: Москва   высотка   высотка на Котельнической набережной   облава   полиция   руферы   
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13  комментариев
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4k
Lexx 2 часа назад
Понаставили везде камер, нормальному человеку уже и залезть некуда. (сарказм)
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1k
Олег 10 минут назад
а че они на войну не едут? там всяко поэкстремальней, чем макакой по крышам скакать.
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17k
Shtoppi Полчаса назад
имбецилы мля. мож за такие выкрутасы нужно штрафы ввести от ляма и выше, и тогда крохотный межушный ганглий этих приматов подумает как-то, что лезть не стоит?
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2k
Vadim Balabanov 41 минуту назад
"у второго черепно-мозговая травма."

Он был первым, скорее всего.
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10k
Seledochnik 52 минуты назад
""У одного из них перелом ноги, у второго черепно-мозговая травма""
- Черепно-мозговая у всех них была еще при родах путём удара о ванну и кафель.
Со шпиля не упали, а вот со второго этажа ушатались слабоумные, это фиаско, это как пойти кроссовки воровать и убегая обе ноги сломать., там и кроссовки уже не нужны.
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11k
ScorpionDS 2 часа назад
"У одного из них перелом ноги, у второго черепно-мозговая травма." - он что щучкой прыгал или прыжок веры, но копы не поймали?
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56k
dima423 2 часа назад
Блин это же сайт хорошего настроения? Мое настроение не поднято без видео как они упали!))
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9k
Бритва 2 часа назад
со второго этажа прыгать и стукаться черепом - это надо уметь.
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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