В Москве порноактриса вызвала силовиков прямо на съёмки фильма для взрослых

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И пожаловалась, что ей не заплатили обещанный гонорар.
На столичном Ходынском бульваре решили заснять порнуху. Выставили свет, расставили камеры и навели их на широкую кровать. 25-летняя актриса отдавалась работе со всей душой, но обещанного гонорара не получила.
И обратилась в полицию.
Силовики приехали на необычный вызов и накрыли порно-студию. Они с интересом проверили видеоматериалы и убедились, что актриса действительно отработала по-полной. Теперь ей грозит статья за распространение порнухи.
Получила ли она свой гонорар - неизвестно.
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Проститутка сдает деньги в банк.
- Мадам, - говорит ей служащий, - пардон, но эти деньги фальшивые!
- Боже мой, - кричит она, - выходит, меня изнасиловали!
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УК РФ Статья 242. Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов
1. Незаконные изготовление и (или) перемещение через Государственную границу Российской Федерации в целях распространения, публичной демонстрации или рекламирования либо распространение, публичная демонстрация или рекламирование порнографических материалов или предметов -
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если все дружно расскажут, что снимали "хоум-видео" для просмотра "долгими зимними вечерами в кругу участников" - то и распространения никакого нет.....
а деньги.....
....а мы думали, что она "за удовольствие" снимается, как и все остальные участники....
если там никакой СМС-переписки нет - отказной материал
Как наёмный работник с не руководящей должностью она не несет ответственности за нарушение закона предприятием.
А она поверила что это снимали кино.
почитайте статью
изготовление с целью сбыта\распространения