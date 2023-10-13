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В Москве порноактриса вызвала силовиков прямо на съёмки фильма для взрослых

В Москве порноактриса вызвала силовиков прямо на съёмки фильма для взрослых

Автор:
13 октября 2023 15:53
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   актриса   вызов   гонорар   полиция   съемки   
2285
2

И пожаловалась, что ей не заплатили обещанный гонорар.

На столичном Ходынском бульваре решили заснять порнуху. Выставили свет, расставили камеры и навели их на широкую кровать. 25-летняя актриса отдавалась работе со всей душой, но обещанного гонорара не получила.

И обратилась в полицию.

Силовики приехали на необычный вызов и накрыли порно-студию. Они с интересом проверили видеоматериалы и убедились, что актриса действительно отработала по-полной. Теперь ей грозит статья за распространение порнухи.

Получила ли она свой гонорар - неизвестно.

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Метки: Москва   актриса   вызов   гонорар   полиция   съемки   
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31  комментарий
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1k
прохожий Час назад
а где ссылки на исходник? друг спрашивает
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34k
ACU900 2 минуты назад
Анекдот:
Проститутка сдает деньги в банк.
- Мадам, - говорит ей служащий, - пардон, но эти деньги фальшивые!
- Боже мой, - кричит она, - выходит, меня изнасиловали!
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6k
Владимир 6 минут назад
Снимать и распространять не запрещено. Запрещено вывозить, а тут уже доказать факт вывоза и умысел на него.
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9k
<<<ОХУДЕВШАЯ>>> 7 минут назад
Бред уровня SpeedInfo
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21
Star Telecom 12 минут назад
Зато на шпилилась в своё удовольствие, так что не осталась с пустым ртом))
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62k
Андрей 12 минут назад
Могла бы просто на порнхабе зарегистрироваться.
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9k
Дмитрий 15 минут назад
3.14...ж полный! В данной ситуации ей нельзя "пришить" "распространение порнографии" по одной простой причине, что она её, порнографию, не распространяла. Участвовала в изготовлении- да! Но за это нет уголовной ответственности! А вот если не заплатили бабе, то можно подумать, что здесь "натянуть"!
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4k
vfrcbvec 20 минут назад
давайте исходник; надо убедеться что с актриса действительно отработала по-полной а то не понятно возмущаться или нет.
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25k
Bayker Полчаса назад
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862
Бухтей 41 минуту назад
Эй? Нет. Распространение запрещено, а снимать и позировать для съемки - нет.
Как наёмный работник с не руководящей должностью она не несет ответственности за нарушение закона предприятием.
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14k
sos1960sos Час назад
За проведение следственного эксперимента ей тоже ничего не заплатили...
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36k
Опаньки Час назад
Авторы поста в край обленились ((( Мы на слово должны верить, что она "отдавалась работе со всей душой"
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578
Человек Разумный Час назад
А все студии с непотребством разве не на мосфильме ?
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2k
Максим Макашев Час назад
Ждём на торрентах новый фильм - "Ходынка"
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18k
Shtoppi Час назад
наверное хорошо что студию прикрыли. в РФ сейчас любое цензурное кино снимать совсем разучились (за ОЧЕНЬ редким исключением), а порно снимать никогда не умели и не научатся.
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35k
albedo Час назад
Ее дурочку просто оттрахали.
А она поверила что это снимали кино.
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56k
dima423 Час назад
Ей? она чтоль распространяла? скорее организаторам съемок...
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85
Aleks Ro Час назад
А где шедевр ?
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5k
Alex Час назад
Значит ее изнасиловали?
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August

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