В Москве неадекватный пассажир избил таксиста за запрет распивать пиво в салоне машины

Инцидент произошёл больше месяца назад в центре Москвы. Водитель известного российского агрегатора приехал на вызов на Хохловский переулок и забрал четверых пассажиров — мужчину, женщину и двух детей. Первый сел на переднее сидение и открыл бутылку с пивом.



Таксист, как бы сделал любой другой его коллега, отказался ехать, пока пассажир не выкинет бутылку. Однако после услышанного нетрезвый мужчина внезапно набросился на водителя с кулаками. Дебошир нанёс таксисту не менее 10 ударов по голове, разбив бровь и сломав очки. А когда таксист вышел из машины с газовым баллончиком, тот трусливо сбежал.