В Москве неадекватный пассажир избил таксиста за запрет распивать пиво в салоне машины

Самое примечательное, что полицейские не стали привлекать дебошира к ответственности.
Инцидент произошёл больше месяца назад в центре Москвы. Водитель известного российского агрегатора приехал на вызов на Хохловский переулок и забрал четверых пассажиров — мужчину, женщину и двух детей. Первый сел на переднее сидение и открыл бутылку с пивом.
Таксист, как бы сделал любой другой его коллега, отказался ехать, пока пассажир не выкинет бутылку. Однако после услышанного нетрезвый мужчина внезапно набросился на водителя с кулаками. Дебошир нанёс таксисту не менее 10 ударов по голове, разбив бровь и сломав очки. А когда таксист вышел из машины с газовым баллончиком, тот трусливо сбежал.
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Пострадавший сразу же позвонил в полицию, а заявление у него приняли прямо в больнице вместе с заключением врачей о полученных травмах. Но дело с мёртвой точки почему-то так и не сдвинулось. Возбуждать уголовное дело в отделе полиции, расположенной на Басманной улице, отказались.
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Историей с вопиющей несправедливостью заинтересовались авторы каналов с автомобильной тематикой. Один из них связался с пострадавшим, чтобы уточнить детали. Как оказалось, полицейские даже не стали присылать мужчине копию документа об отказе в возбуждении дела о побоях, а во время оформления заявления не выдали купон, подтверждающий её получение.
Сейчас неравнодушные люди пытаются разнести информацию в соцсетях, чтобы создать общественный резонанс и заставить полицейских наказать агрессивного мужчину. А таксисту советуют обратиться в прокуратуру.
Пострадавший мужчина, к слову, гражданин Киргизии, но по его словам, все документы у него в порядке, то есть полицейским было куда прислать документ с отказом о возбуждении уголовного дела.
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