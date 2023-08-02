FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Таксисты 234 поста • 52 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Таксисты
В Москве неадекватный пассажир избил таксиста за запрет распивать пиво в салоне машины

В Москве неадекватный пассажир избил таксиста за запрет распивать пиво в салоне машины

Автор:
02 августа 2023 16:05
Сообщество : Таксисты
Метки: Москва   Таксист   дебош   избиение   пиво   полиция   травмы   
920
2
3

Самое примечательное, что полицейские не стали привлекать дебошира к ответственности.

Инцидент произошёл больше месяца назад в центре Москвы. Водитель известного российского агрегатора приехал на вызов на Хохловский переулок и забрал четверых пассажиров — мужчину, женщину и двух детей. Первый сел на переднее сидение и открыл бутылку с пивом.

Таксист, как бы сделал любой другой его коллега, отказался ехать, пока пассажир не выкинет бутылку. Однако после услышанного нетрезвый мужчина внезапно набросился на водителя с кулаками. Дебошир нанёс таксисту не менее 10 ударов по голове, разбив бровь и сломав очки. А когда таксист вышел из машины с газовым баллончиком, тот трусливо сбежал.

Пострадавший сразу же позвонил в полицию, а заявление у него приняли прямо в больнице вместе с заключением врачей о полученных травмах. Но дело с мёртвой точки почему-то так и не сдвинулось. Возбуждать уголовное дело в отделе полиции, расположенной на Басманной улице, отказались.

Историей с вопиющей несправедливостью заинтересовались авторы каналов с автомобильной тематикой. Один из них связался с пострадавшим, чтобы уточнить детали. Как оказалось, полицейские даже не стали присылать мужчине копию документа об отказе в возбуждении дела о побоях, а во время оформления заявления не выдали купон, подтверждающий её получение.

Сейчас неравнодушные люди пытаются разнести информацию в соцсетях, чтобы создать общественный резонанс и заставить полицейских наказать агрессивного мужчину. А таксисту советуют обратиться в прокуратуру.

Пострадавший мужчина, к слову, гражданин Киргизии, но по его словам, все документы у него в порядке, то есть полицейским было куда прислать документ с отказом о возбуждении уголовного дела.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Таксисты"
Метки: Москва   Таксист   дебош   избиение   пиво   полиция   травмы   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Трям 59 минут назад
У меня двоякое чувство...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
MakDag Полчаса назад
Давайте уже как-нибудь решать этот вопрос с мигрантами, и научитесь отделять зерна от плевел, хотя у нас целое подразделение в министерстве есть, а я должен переживать. И потом - как бы не пришлось выплевывать десять зерен с двумя плевелами. Будет не до смеха.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
BarOb 48 минут назад
Дадут ход делу и все на этом успокоятся. Несут ли полицейские ответственность в отказе возбуждения дела? Или просто объявят выговор после получения огласки
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

163848



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила число тех, кому нужен питомец
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила...
В Ленобласти мотоциклистка погибла по вине пожилого водителя на "Мерседесе"
В Ленобласти мотоциклистка погибла по вине пожилого водителя на "Мерседесе"
Набирающие популярность в сообществах
Плохая примета: почему считается, что черные кошки приносят несчастье
Плохая примета: почему считается, что черные кошки приносят несчастье
Намешалось
Намешалось
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Жизненно

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#животные#забавно#кино#Автовсячина#Китай#подборка#Россия#знаменитости
#люди#автомир#интересно#аварии#авто аварии#фильм#США#позитив#Девушка#СССР
#машина#автомобили#Юмор#ДТП#Прикол#новости#факты#сарказм#интересное#Ynews
Турист случайно снял удар молнии в вершину горы Турист случайно снял удар молнии в вершину горы Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет

На что жалуетесь?

Вернуться