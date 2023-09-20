Турецкий фотограф создаёт необычные детские портреты

Абдулла Айдемир — довольно известный фотограф из Стамбула, который обожает своё дело и относится к нему с особой любовью. Мужчина создаёт удивительные детские портреты, которые наглядно демонстрирует, что в глазах совсем юных мальчиков и девочек прячется настоящая бездонная вселенная. Снимки завораживают своим посылом, а также передают нереальную красоту маленьких моделей, которых Абдулла, как правило, встречает на улицах своего города.

Всё самое хорошее начинается с улыбки и искреннего взгляда