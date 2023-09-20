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Турецкий фотограф создаёт необычные детские портреты

Турецкий фотограф создаёт необычные детские портреты

Автор:
20 сентября 2023 07:24
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   взгляд   дети   интересно   портрет   фотограф   фотография   
1248
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Фотограф Абдулла Айдемир из Стамбула специализируется на портретах людей, которых он, как правило, встречает на улицах своего город. При съемке и обработке фотографий детей мужчина делает так, чтобы всё внимание зрителей было сосредоточенно на глазах моделей.

Абдулла Айдемир — довольно известный фотограф из Стамбула, который обожает своё дело и относится к нему с особой любовью. Мужчина создаёт удивительные детские портреты, которые наглядно демонстрирует, что в глазах совсем юных мальчиков и девочек прячется настоящая бездонная вселенная. Снимки завораживают своим посылом, а также передают нереальную красоту маленьких моделей, которых Абдулла, как правило, встречает на улицах своего города.

Всё самое хорошее начинается с улыбки и искреннего взгляда

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Глаза Стамбула

С удовольствием позирует фотографу

Главная особенность портретов Абдуллы заключается в специфике съёмки и художественной обработке. Фотограф намеренно делает так, чтобы наше внимание полностью сосредотачивалось на глазах модели.

Зимнее солнце

Этот взгляд красноречивей любых слов

Солнечная девочка

Независимо от цвета наших глаз, наши слёзы одинаковы

Абдулла снимает людей любых возрастов. Однако съёмка детей — его конёк. Стоит также сказать, что именно работы с изображением глазастых ребятишек принесли фотографу большую славу.

Серьёзность

Сила и отвага

Искренность

Улыбка

Мужество

Счастье

Смотрит прямо в душу и, кажется, даже сквозь неё

Многие люди восхищаются работами Абдуллы, другие ругают его за чрезмерное использование художественных средств фотообработки. Однако остаться полностью равнодушным к его работам попросту невозможно.

Море эмоций

Так выглядит невинность

Источник:

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Метки: в мире   взгляд   дети   интересно   портрет   фотограф   фотография   
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2  комментария
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712
Лёха Лёха 52 минуты назад
В инстаграме каждый вторая такой-же турецкий фотограф, ловко владеющий фотошопом. Ну и ради умиления фотошопит исключительно детей...
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21k
Davy Jones Полчаса назад
Да и флаг ему в руки, пусть дальше делает, он что один чтоли такой.
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