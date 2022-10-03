3 известные фотографии, которые на самом деле постановочные

Каждая из этих фотографий отражает важный момент своей эпохи. И факт их "постановочности" ничуть не умаляет их значимости.
К примеру, художники картины вообще могли писать годами, но от этого они становились лишь лучше и ценнее.
Мы расскажем вам о фотографиях, которые были созданы специально, постановочно. И каждая из них отражает важный исторический момент.
Обед на вершине небоскреба
Одиннадцать рабочих во время перерыва сидят на балке, общаются, курят и обедают. Шедевр мировой фотографии, который изначально был сделан совсем не для искусства, а для коммерческих целей.
Фотография запечатлела важный исторический момент - наступление эпохи небоскребов.
Автор фотографии и неизвестен (есть несколько вариантов, но точно сказать уже не может никто), история снимка достоверна. Наиболее вероятный кандидат - фотограф Чарльз Клайд Эббетс:
Мужчины на снимке были настоящими рабочими. Они действительно строили здание, которое сейчас является 22-м по высоте зданием в Нью-Йорке и домом для студий NBC. Но вместо того, чтобы запечатлеть их во время обеденного перерыва, фотограф руководил их позами на балке для нескольких дублей — снимки предназначались для рекламы нового здания. Некоторые историки считают, что под рамой находился прочный уровень сооружения.
Есть и другие снимки. На них эти же мужчины играют в футбол, притворяются что спят на балке, держат в руках американские флаги.
Поцелуй у Отеля де Виль
Даже если вы никогда не видели эту фотографию, она всё равно цепляет глаз с первого взгляда. Влюбленные на фоне парижской ратуши, не обращая внимание на прохожих, страстно целуются. Романтично, очень. Но, как оказалось, создать такой поцелую – полноценная работа.
Этот снимок - одна из икон вечной любви. Франция только освободилась от ига нацистов, и этот снимок был полным отражениям гуманистических принципов: люди и их чувства важнее любого богатства и бесконечной борьбы за него.
А вот как общественность узнала, что снимок постановочный.
В 1988 году французский журнал Telerama поместил снимок на свою обложку. Сразу несколько женщин заявили, что они находятся на снимке. Две из них подали в суд. Одна из них утверждала, что, делая фотографию, Дуано нарушил ее частную жизнь. Она требовала возмещения ущерба в размере 18 000 долларов. Другая, Франсуаза Дельбарт, требовала авторских отчислений.
Робер Дуано признал, что женщина на фотографии — Дельбарт и что он срежиссировал снимок.
Дельбарт была начинающей актрисой, влюбленной в своего товарища по сцене Жака Карто. Они сидели в кафе Le Villars и целовались. Дуано, выполнявший задание для журнала Life, спросил, может ли он их сфотографировать. "Месье Дуано отвез нас в три разных места для съемки", — вспоминала Дельбарт. "Для нас это была забава, чудесный, беззаботный момент. Все, что от нас требовалось, это стоять в 7 метрах от него и целоваться. Сначала он сделал несколько снимков на площади Согласия, затем на улице Риволи, и, наконец, в отеле де Виль".
Знамя победы над Рейхстагом
Ну и, напоследок, главная фотография нашей подборки.
Великая победа советского народа запечатлена на множестве прекрасных снимков. Один из них – работа фотографа Евгения Халдея “Знамя победы над Рейхстагом” было сделано чуть позже после фактического возведения флага.
Это вполне нормальная практика военных корреспондентов - делать съемки не под пулями, а когда территория уже зачищена. Халдей прибыл на место позднее, после того, как советские войска взяли полностью под контроль территорию вокруг Рейхстага.
Евгений Халдей прошел всю Великую отечественную войну с фотокамерой в руках. В Берлин он прибыл по заданию редакции. С собой он взял 3 красных знамени.
Впервые флаг на рейхстаг водрузили двумя днями ранее шесть бойцов: Маков, Загитов, Бобров, Лисименко, Минин и Кошкарбаев. И выглядел он так:
Но в этот момент все еще велись ожесточенные бои вокруг рейхстага.
Халдей, по заданию Фотохроники ТАСС, сделал свой знаменитый кадр 2 мая 1945 года. Здесь уже было спокойно, уличные бои закончились а Берлин был занят советскими войсками.
Когда Халдей оказался у Рейхстага, там уже было много знамён. Он попросил попозировать первых встречных солдат. Ими оказались бойцы 8-й гвардейской армии: Алексей Ковалёв (устанавливает знамя), а также Абдулхаким Исмаилов и Леонид Горичев.
Фотография запечатлела важный исторический момент и прекрасно передала дух тяжелой победы. Единственное, что жаль, на фото - не те пять героев, которые на самом деле взяли Рейхстаг.
Давайте хотя бы отчасти восстановим справедливость и вспомним их командира - капитан Владимира Макова.
Группа, которой командовал Маков, и водрузила первыми знамя над Рейхстагом.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Клепальщики – это каста со своими законами: зарплата клепальщика за рабочий день 15$, больше любого квалифицированного рабочего на стройке; они не выходят на работу в дождь, ветер или туман, они не числятся в штате подрядчика. Они не одиночки, они работают бригадами из четырех человек, и стоит одному из бригады не выйти на работу, не выходит никто.
На помосте из досок, или просто на стальных балках стоит угольная печь. В печи заклепки – 10-сантиметровые в длину и 3-хсантиметровые в диаметре стальные цилиндры. «Повар» «варит» заклепки – небольшими мехами гонит в печь воздух, чтобы разогреть их до нужной температуры. Заклепка прогрелась (не слишком сильно – провернется в отверстии и придется ее высверливать; и не слишком слабо – не расклепается), теперь нужно передать заклепку туда, где она будет скреплять балки.
Какая балка и когда будет крепиться – известно лишь предварительно, да и передвигать горячую печь в течение рабочего дня нельзя. Поэтому часто место крепления находится от «повара» метрах в 30-ти, иногда выше, иногда ниже на 2-3 этажа. Передать заклепку можно единственным способом – бросить. «Повар» поворачивается к «вратарю» и молча, убедившись, что вратарь готов к приему, щипцами бросает раскаленную докрасна 600-граммовую болванку в его сторону. Иногда на траектории уже сваренные балки, кинуть нужно один раз, точно и сильно.
«Вратарь» стоит на узком помосте или просто на голой балке рядом с местом клепки. Его цель – поймать летящую железку обычной жестяной консервной банкой. Он не может двинуться с места, чтобы не упасть. Но поймать заклепку он обязан, иначе она рухнет на город.
«Стрелок» и «упор» ждут. «Вратарь», поймав заклепку, загоняет ее в отверстие. «Упор» с внешней стороны здания, вися над пропастью, стальным стержнем и собственным весом удерживает шляпку заклепки. «Стрелок» 15-килограммовым пневматическим молотом в течение минуты расклепывает ее с другой стороны.
Лучшая бригада проделывает это фокус свыше 500 раз за день, средняя – около 250 раз.
Не то, что нынешнее племя:
Богатыри не вы!
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немецкие флаги свернули, ага