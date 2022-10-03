3 известные фотографии, которые на самом деле постановочные

Этот снимок - одна из икон вечной любви. Франция только освободилась от ига нацистов, и этот снимок был полным отражениям гуманистических принципов: люди и их чувства важнее любого богатства и бесконечной борьбы за него.

А вот как общественность узнала, что снимок постановочный.

В 1988 году французский журнал Telerama поместил снимок на свою обложку. Сразу несколько женщин заявили, что они находятся на снимке. Две из них подали в суд. Одна из них утверждала, что, делая фотографию, Дуано нарушил ее частную жизнь. Она требовала возмещения ущерба в размере 18 000 долларов. Другая, Франсуаза Дельбарт, требовала авторских отчислений.

Робер Дуано признал, что женщина на фотографии — Дельбарт и что он срежиссировал снимок.