«Моя комната»: французский фотограф показал, как отличаются спальни молодых людей из разных уголков мира

Проект французского художника южноафриканского происхождения Джона Текврея «Моя комната» позволит вам заглянуть в комнаты совершенно разных людей из далёких (или наоборот, очень близких) уголков мира.
Всё началось с фотографирования комнат друзей и знакомых в Париже, но за 6 лет проект расширился до 55 стран и включил в себя более тысячи человек. Все участники проекта родились в 80-х и 90-х годах. Фото наглядно показывают различия людей примерно одного поколения, но выросших в разных культурах и с разным уровнем материального достатка.
Рёко, 25 лет, специалист в области IT, Япония, Токио
Джозеф, 30 лет, художник, Франция, Париж
Творческий беспорядок творческого человека.
Олег, 24 года, инженер телекоммуникационных сетей, Россия, Новосибирск
Вот он — настоящий минимализм.
Аша, 17 лет, домохозяйка, Индия, Мадгиа Прадеш
Гюлле, 29 лет, актриса, Турция, Стамбул
Хетиве, 22 года, безработная, Южная Африка, Дурбан
Элахэ, 29 лет, художница, Иран, Тегеран
Салех, 30 лет, сотрудник отдела кадров, Саудовская Аравия, Эр-Рияд
Только взгляните на эту коллекцию обуви!
Юань, 22 года, продавец, Китай, Дали
Марчелло, 18 лет, ученик средней школы, Боливия, Ла-Пас
Обратите внимание на обилие красок вокруг.
Андреа, 24 года, инженер-строитель, Румыния, Бухарест
Пема, 22 года, студент, Непал, Катманду
Малик, 28 лет, эстрадный артист, США, Нью-Йорк
Всё правильно, артисту необходим большой гардероб.
Камилла, Ямайка, Кингстон
Майя, 22 года, студентка-архитектор, Германия, Берлин
Фха, Таиланд, Бан Сай Нгам
Рония, Зимбабве, Читунгвиза
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