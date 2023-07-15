«Моя комната»: французский фотограф показал, как отличаются спальни молодых людей из разных уголков мира

Всё началось с фотографирования комнат друзей и знакомых в Париже, но за 6 лет проект расширился до 55 стран и включил в себя более тысячи человек. Все участники проекта родились в 80-х и 90-х годах. Фото наглядно показывают различия людей примерно одного поколения, но выросших в разных культурах и с разным уровнем материального достатка.

Рёко, 25 лет, специалист в области IT, Япония, Токио