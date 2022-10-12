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17 снимков уличного фотографа, который замечает забавные совпадения

17 снимков уличного фотографа, который замечает забавные совпадения

Автор:
12 октября 2022 09:38
Сообщество : ФотоМир
Метки: Эдас Вонг   в мире   забавно   интересно   люди   совпадение   фото   фотограф   
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Хороший фотограф — это человек с отличной реакцией и зорким глазом, который точно не упустит удачного кадра из своего поля зрения. И всё это можно сказать про героя нашего нового поста.

Эдас Вонг — фотограф из Гонконга, который замечает на улицах города то, чего не видят другие. Любая мелочь, удивительное совпадение или целый сложившийся сюжет из разных деталей заднего и переднего планов — всё попадает в объектив этого внимательного и гениального фотографа. Убедитесь в этом сами!


Друзьяшки

×
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Полетели

Свою карьеру уличного фотографа Эдас Вонг начал в 2012 году, вдохновившись работами одного из своих коллег, французского фотографа Анри Картье-Брессона. С тех пор он не прекращал ловить удачные моменты, которые для него приготовили каменные джунгли.


Подгорело немножко

Я тут главный и точка

Большинство работ Вонга получаются по чистой случайности. Но это не отрицает тот факт, что хороший снимок зависит не только от удачи, но и от потраченного времени на съёмку.


В спешке

Идеальные пропорции

ПрЫнц

Совпадение? Не думаем

Может, платочек?

Мда, я слушаю

На ручках

Хвать

Поймал Wi-Fi

Опасность подкралась незаметно

Воздушная пачка

Остыньте, ребята

Лучший ирокез этого города

Источник:

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Метки: Эдас Вонг   в мире   забавно   интересно   люди   совпадение   фото   фотограф   
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