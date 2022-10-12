17 снимков уличного фотографа, который замечает забавные совпадения

Эдас Вонг — фотограф из Гонконга, который замечает на улицах города то, чего не видят другие. Любая мелочь, удивительное совпадение или целый сложившийся сюжет из разных деталей заднего и переднего планов — всё попадает в объектив этого внимательного и гениального фотографа. Убедитесь в этом сами!

Друзьяшки