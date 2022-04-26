В Монако — 1, а в Индии — 71 000: сколько детей рождается в разных странах за сутки

В тройку лидеров по числу малышей вошли Китай, Нигерия и Индия, где новорожденные дети исчисляются тысячами. И это неудивительно: в Африке и Азии дети начинают рано работать и рано приносить в семью доход. Это побуждает родителей производить на свет по несколько детей, тем более что не все доживают до зрелых лет из-за низкого уровня здравоохранения. Но что интересно, даже при таких количествах уровень рождаемости составляет всего 0,002% в Китае и 0,005% в Индии, как и в других странах мира. Но вот Нигерия явно лидирует в этой статистике: при ее населении 20 000 младенцев в сутки составляют 0,009% или 3,2% за год. Это рекордный показатель.