В Монако — 1, а в Индии — 71 000: сколько детей рождается в разных странах за сутки

В разных странах мира на свет появляется разное количество детей в день: в Сан-Марино — всего 1, в Уганде — почти 5500, а в Китае — 41 877... От чего зависит уровень рождаемости, и в какой стране появляется больше всего малышей за сутки?
Чтобы знать численность населения и рассчитывать его на будущее, социологи учитывают разные параметры, такие как рождаемость и смертность, вступление в брак и разводы. Так можно рассчитать коэффициент рождаемости и определить, сколько человек приходит в этот мир в день, месяц или год. Автор видеоролика сделал сравнительный анализ, показывая, сколько малышей рождается за сутки в разных странах и какая итоговая численность населения в стране. Мы же хотим разобраться, насколько сильно различаются темпы рождаемости в разных странах и что на это влияет.
Всего один малыш
В небольших развитых государствах, где уровень экономики, образования и работоспособности высок, рождается мало детей. Это обусловлено рядом факторов, таких как высокие затраты на воспитание и образование ребенка, труднодоступность получения жилья и его дороговизна, широкие возможности для женщин развивать свою карьеру. Все эти факторы влияют на социум и вынуждают людей идти на разумные ограничения в виде одного ребенка в семье.. А в таких странах, как Сан-Марино или Монако, коэффициент рождаемости в виде одного ребенка в день составляет 0,002-0,003% или 0,7-1% за год.
Меньше 10 000 детей в день
В большинстве стран мира наблюдается средняя рождаемость в виде нескольких тысяч детей в день. В таких государствах на это влияют такие факторы, как средний возраст вступления в брак и деторождения: молодые девушки легче переносят роды и готовы на еще одного ребенка в будущем. Также влияют культурные и религиозные ценности, наличие финансовой помощи со стороны властей. Так, в России с момента появления материнского капитала рождаемость повысилась и теперь составляет 0,002% в сутки или 0,7% в год.
Свыше 40 000 младенцев в день
В тройку лидеров по числу малышей вошли Китай, Нигерия и Индия, где новорожденные дети исчисляются тысячами. И это неудивительно: в Африке и Азии дети начинают рано работать и рано приносить в семью доход. Это побуждает родителей производить на свет по несколько детей, тем более что не все доживают до зрелых лет из-за низкого уровня здравоохранения. Но что интересно, даже при таких количествах уровень рождаемости составляет всего 0,002% в Китае и 0,005% в Индии, как и в других странах мира. Но вот Нигерия явно лидирует в этой статистике: при ее населении 20 000 младенцев в сутки составляют 0,009% или 3,2% за год. Это рекордный показатель.
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АНТИФИШКИ
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Молодежи жить негде. Куда им рожать? У многих зарплаты такие, что с трудом хватает на съемную квартирку и квартплату. Остается только на кредитный платеж за смартфон. Кто-то с родителями живет. Для них не то что родить, им даже уединиться негде.
Рим, Греция, Междуречье. Все цивилизации будучи в неге вырождаются, и на их место приходят варвары.