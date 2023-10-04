В Японии представили реалистичную куклу, которая реагирует на человека

В Японии выпустили реалистичных кукол. Игрушечные младенцы двигаются и реагируют на человека.
Реалистичные игрушки Popy-doll так похожи на настоящих младенцев, что вызывают эффект зловещей долины. На видео куклы двигаются как роботы и реагируют на людей.
Японская компания Popo-doll выпустила реалистичных кукол-младенцев. Куклы сделаны по образу и подобию настоящих детей. В игрушки встроены механизмы, которые позволяют правдоподобно двигаться, открывать глаза и реагировать на людей.
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Если рассмотреть куклу поближе, видны реснички и маленькие бровки. Видео с куклами разошлись по Сети.
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Однако игрушки показались зрителям немного пугающими из-за сочетания гиперреалистичности и механичных движений. Кажется, куклы вызывают эффект зловещей долины.
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