В Японии представили реалистичную куклу, которая реагирует на человека

Реалистичные игрушки Popy-doll так похожи на настоящих младенцев, что вызывают эффект зловещей долины. На видео куклы двигаются как роботы и реагируют на людей.

Японская компания Popo-doll выпустила реалистичных кукол-младенцев. Куклы сделаны по образу и подобию настоящих детей. В игрушки встроены механизмы, которые позволяют правдоподобно двигаться, открывать глаза и реагировать на людей.