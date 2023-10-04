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В Японии представили реалистичную куклу, которая реагирует на человека

В Японии представили реалистичную куклу, которая реагирует на человека

Автор:
04 октября 2023 08:05
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Япония   в мире   дети   интересно   куклы   младенец   
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В Японии выпустили реалистичных кукол. Игрушечные младенцы двигаются и реагируют на человека.

Реалистичные игрушки Popy-doll так похожи на настоящих младенцев, что вызывают эффект зловещей долины. На видео куклы двигаются как роботы и реагируют на людей.

Японская компания Popo-doll выпустила реалистичных кукол-младенцев. Куклы сделаны по образу и подобию настоящих детей. В игрушки встроены механизмы, которые позволяют правдоподобно двигаться, открывать глаза и реагировать на людей.

Если рассмотреть куклу поближе, видны реснички и маленькие бровки. Видео с куклами разошлись по Сети.

Однако игрушки показались зрителям немного пугающими из-за сочетания гиперреалистичности и механичных движений. Кажется, куклы вызывают эффект зловещей долины.

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Метки: Япония   в мире   дети   интересно   куклы   младенец   
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1  комментарий
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Андрей Иванов Час назад
Им младенцев не хватает?
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