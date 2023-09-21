Лама стала главной звездой на свадьбе пары

"Изначально с нами связалась мама невесты, и попросила организовать визит ламы на свадьбу. Это был сюрприз для невесты. Оказалось, ферма с ламами - мечта всей её жизни. Сам Джей воспринимает подобные мероприятия спокойно, и любит быть в центре внимания. Его или других лам всегда весело брать с собой на мероприятия. В большинстве случаев это первый близкий опыт общения людей с ламами. А мы только рады дарить эмоции от такого общения," - говорят владельцы фермы.