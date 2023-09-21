Лама стала главной звездой на свадьбе пары

Никогда не знаешь, какие неожиданности могут случиться на свадьбе. А вдруг, на ваше торжество зайдёт лама в смокинге? Недавно в американском штате Нью-Йорк прошла свадьба, которая запомнится гостям надолго!
На свадьбе пары из американского штата Нью-Йорк присутствовал крайне важный гость — лама. Самец ламы по кличке Джей, одетый в смокинг и бабочку, сопровождал молодожёнов на церемонии, и вызвал бурные эмоции у всех гостей. Все с ним фотографировались, а сам Джей был весьма доволен своей важной ролью на торжестве. Его костюм, розочка, скрещенные руки на смокинге — сплошное очарование.
Джей вёл себя очень спокойно, и наслаждался вниманием к своей персоне. Это неудивительно, потому что он часто посещает подобные мероприятия. Необычного гостя заказала мама невесты в качестве сюрприза. Визит организовала местная ферма Llama Adventures, владельцы которой только рады подарить клиентам такие впечатления от общения с ламами. По словам владельцев, Джей также регулярно посещает вечеринки по случаю дня рождения, дома престарелых, школьные мероприятия, и так далее.
"Изначально с нами связалась мама невесты, и попросила организовать визит ламы на свадьбу. Это был сюрприз для невесты. Оказалось, ферма с ламами - мечта всей её жизни. Сам Джей воспринимает подобные мероприятия спокойно, и любит быть в центре внимания. Его или других лам всегда весело брать с собой на мероприятия. В большинстве случаев это первый близкий опыт общения людей с ламами. А мы только рады дарить эмоции от такого общения," - говорят владельцы фермы.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Не дай вам случай обидеть чем то жвачного. Могут и плюнуть своей жвачкой. Приятного мало.