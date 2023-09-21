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Лама стала главной звездой на свадьбе пары

Лама стала главной звездой на свадьбе пары

Автор:
21 сентября 2023 14:35
Сообщество : Животные
Метки: Юмор   животные   забавно   звери   лама   свадьба   свадьбы   смешно   смешное   фото   
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Никогда не знаешь, какие неожиданности могут случиться на свадьбе. А вдруг, на ваше торжество зайдёт лама в смокинге? Недавно в американском штате Нью-Йорк прошла свадьба, которая запомнится гостям надолго!

На свадьбе пары из американского штата Нью-Йорк присутствовал крайне важный гость — лама. Самец ламы по кличке Джей, одетый в смокинг и бабочку, сопровождал молодожёнов на церемонии, и вызвал бурные эмоции у всех гостей. Все с ним фотографировались, а сам Джей был весьма доволен своей важной ролью на торжестве. Его костюм, розочка, скрещенные руки на смокинге — сплошное очарование.

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Джей вёл себя очень спокойно, и наслаждался вниманием к своей персоне. Это неудивительно, потому что он часто посещает подобные мероприятия. Необычного гостя заказала мама невесты в качестве сюрприза. Визит организовала местная ферма Llama Adventures, владельцы которой только рады подарить клиентам такие впечатления от общения с ламами. По словам владельцев, Джей также регулярно посещает вечеринки по случаю дня рождения, дома престарелых, школьные мероприятия, и так далее.

"Изначально с нами связалась мама невесты, и попросила организовать визит ламы на свадьбу. Это был сюрприз для невесты. Оказалось, ферма с ламами - мечта всей её жизни. Сам Джей воспринимает подобные мероприятия спокойно, и любит быть в центре внимания. Его или других лам всегда весело брать с собой на мероприятия. В большинстве случаев это первый близкий опыт общения людей с ламами. А мы только рады дарить эмоции от такого общения," - говорят владельцы фермы.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   животные   забавно   звери   лама   свадьба   свадьбы   смешно   смешное   фото   
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3  комментария
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24k
sssss3 48 минут назад
- Кого ещё пригласим???
- Коня в пальто!!!
- Точно, осла в смокинге!!!!
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1k
Victor Chromov 7 минут назад
Возможно следующий приглашенный.
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9k
Trenzel2003 14 минут назад
Лама викунья. Лама альпака. И та и другая относится к верблюдам, к жвачным.
Не дай вам случай обидеть чем то жвачного. Могут и плюнуть своей жвачкой. Приятного мало.
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