Коты везде: девушка создаёт забавные фотожабы с котами

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Мир без котов был бы скучным. А что, если коты наоборот будут везде? Мастер Фотошопа по имени Галина решила представить это и подключить фантазию. Она вставляет мордочки котов везде, где это только можно, и публикует свои работы в аккаунте kotyvezde.
Эти забавные и странные фотоколлажи делает мастер Фотошопа и просто девушка с фантазией по имени Галина Бугаевская. Она помещает мордочки котов повсюду - на её работах они становятся и булочками, и драконами, и пенкой в чашке кофе, и печеньками. Некоторые работы кажутся мозговыносящими, но просмотр может увлечь!
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