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Коты везде: девушка создаёт забавные фотожабы с котами

Коты везде: девушка создаёт забавные фотожабы с котами

Автор:
16 декабря 2022 18:01
Сообщество : Мастера фотошопа и видеомонтажа
Метки: Юмор   забавно   коты   креатив   смешно   смешные животные   творчество   фото   фотографии   фотошоп   
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Мир без котов был бы скучным. А что, если коты наоборот будут везде? Мастер Фотошопа по имени Галина решила представить это и подключить фантазию. Она вставляет мордочки котов везде, где это только можно, и публикует свои работы в аккаунте kotyvezde.
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Метки: Юмор   забавно   коты   креатив   смешно   смешные животные   творчество   фото   фотографии   фотошоп   
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3  комментария
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59k
Опиум для народа Час назад
Ваших фоток с котами в интернете уже такая глобальная х"ева куча, что ничего нового уже нет. Эта ваша извращенная котофилия - это массовая психическая болезнь.
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16k
Александр 17 минут назад
Паконы)
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mercure

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