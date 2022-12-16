Коты везде: девушка создаёт забавные фотожабы с котами

Эти забавные и странные фотоколлажи делает мастер Фотошопа и просто девушка с фантазией по имени Галина Бугаевская. Она помещает мордочки котов повсюду - на её работах они становятся и булочками, и драконами, и пенкой в чашке кофе, и печеньками. Некоторые работы кажутся мозговыносящими, но просмотр может увлечь!