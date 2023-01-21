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Художник креативно объединяет разные фильмы и персонажей

Художник креативно объединяет разные фильмы и персонажей

Автор:
21 января 2023 09:00
Сообщество : Мастера фотошопа и видеомонтажа
Метки: Приколы   Фотографии   Юмор   забавно   кино   персонажи   подборка   смешно   фото   фотошоп   
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Художник из Венгрии под ником PixelFaker уже заработал себе репутацию умелого фотошопера на просторах сети. В своих работах он объединяет героев разных фильмов, или миксует известных персонажей с другими личностями или обстановкой, показывая любимые фильмы в новом свете, и не забывая о вечной классике. Оцените его работы!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Приколы   Фотографии   Юмор   забавно   кино   персонажи   подборка   смешно   фото   фотошоп   
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4  комментария
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turyst 49 минут назад
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Бомбардир 12 минут назад
Фотошопие неплохое, но сюжета нет...
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32
Хельга 21 минуту назад
Что-то как-то так себе...
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