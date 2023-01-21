Художник креативно объединяет разные фильмы и персонажей

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Художник из Венгрии под ником PixelFaker уже заработал себе репутацию умелого фотошопера на просторах сети. В своих работах он объединяет героев разных фильмов, или миксует известных персонажей с другими личностями или обстановкой, показывая любимые фильмы в новом свете, и не забывая о вечной классике. Оцените его работы!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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