Спорт и искусство объединили в забавных коллажах

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Спорт - это искусство. Иногда в буквальном смысле. Креативный проект под названием artbutmakeitsports миксует искусство и спорт, создавая забавные коллажи с фотографиями со спортивных матчей и шедеврами искусства, которые чем-то похожи между собой.
В этих коллажах креативщик под ником artbutmakeitsports объединяет кадры с самых разных спортивных матчей и картины, которые чем-то похожи. Оказывается, спорт и искусство ближе друг к другу, чем кажутся! Взглянем на лучшие работы:
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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