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Спорт и искусство объединили в забавных коллажах

Спорт и искусство объединили в забавных коллажах

Автор:
13 декабря 2022 21:38
Сообщество : Спорт
Метки: Коллажи   Спорт   Юмор   забавно   подборка   смешно   смешные фото   спортсмены   фото   фотографии   
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Спорт - это искусство. Иногда в буквальном смысле. Креативный проект под названием artbutmakeitsports миксует искусство и спорт, создавая забавные коллажи с фотографиями со спортивных матчей и шедеврами искусства, которые чем-то похожи между собой.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Коллажи   Спорт   Юмор   забавно   подборка   смешно   смешные фото   спортсмены   фото   фотографии   
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4  комментария
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8k
GROMOZEKA Час назад
Продолжу ассоциации

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43
ruslan d 4 минуты назад
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43
ruslan d 4 минуты назад
Сони , красавец )))
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10k
kaboza 2 часа назад
этж надо так заморочится)
пысы...забодай меня Зидан, ябл уже походу star....
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