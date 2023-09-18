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Финалисты конкурса Weather Photographer of the Year 2023

Финалисты конкурса Weather Photographer of the Year 2023

Автор:
18 сентября 2023 16:31
Сообщество : ФотоМир
Метки: климат   лучшие снимки   лучшие фотографии   погода   погодный фотограф   финалисты   фотографии-финалисты   фотоконкурс   
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Каждый год Королевское метеорологическое общество проводит фотоконкурс на тему погодных явлений и природных стихий, и присуждает звание «Метеорологический фотограф года». Вот снимки, которые в этом году вошли в шорт-лист соревнования и претендуют на специальные награды. Решение будет принято публичным голосованием, которое продлится до 24 сентября.

Многие из представленных фоторабот рассказывают об экстремальных погодных условиях — от наводнений до пожаров, и о том, как разрушительная стихия влияет на людей. Другие снимки показывают редкие и очень красивые явления — например, полярные стратосферные облака радужных оттенков. Похоже, судьям будет непросто выбрать абсолютного победителя.


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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: климат   лучшие снимки   лучшие фотографии   погода   погодный фотограф   финалисты   фотографии-финалисты   фотоконкурс   
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