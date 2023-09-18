Финалисты конкурса Weather Photographer of the Year 2023

Каждый год Королевское метеорологическое общество проводит фотоконкурс на тему погодных явлений и природных стихий, и присуждает звание «Метеорологический фотограф года». Вот снимки, которые в этом году вошли в шорт-лист соревнования и претендуют на специальные награды. Решение будет принято публичным голосованием, которое продлится до 24 сентября.