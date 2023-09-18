Финалисты конкурса Weather Photographer of the Year 2023

Каждый год Королевское метеорологическое общество проводит фотоконкурс на тему погодных явлений и природных стихий, и присуждает звание «Метеорологический фотограф года». Вот снимки, которые в этом году вошли в шорт-лист соревнования и претендуют на специальные награды. Решение будет принято публичным голосованием, которое продлится до 24 сентября.
Многие из представленных фоторабот рассказывают об экстремальных погодных условиях — от наводнений до пожаров, и о том, как разрушительная стихия влияет на людей. Другие снимки показывают редкие и очень красивые явления — например, полярные стратосферные облака радужных оттенков. Похоже, судьям будет непросто выбрать абсолютного победителя.
«Идеальное облако», Франсиско Негрони. Пукон, Чили
«Торнадо в Чагуотер», Криштиану Ксавьер. Вайоминг, США
«Гора Фихтельберг», Кристоф Шаршмидт. Саксония, Германия
«Падение снежинки», Диана Невес. Стаффордшир, Великобритания
«Граница лесного пожара», Чан Туан. Провинция Бакзянг, Вьетнам
«Сильнейшее наводнение», Азим Хан Ронни. Кишорегандж, Бангладеш
«Суперячейковая гроза», Сара Брюс. Штат Миссури, США
«Полет во время шторма», Даниэла Солера Менесес. Сан-Хосе, Коста-Рика
«Этель Элис», Шон Миллс. Остров Мерси, Эссекс, Великобритания
«Полярное стратосферное облако», Таня Энгбо Дайк-Мэдсен. Овре Свацум, Эспедален, южная Норвегия
«Красная спрайтовая молния над снежной горой Ама-Дриме», Чжэнцзе Ву. Тибет, Китай
«По шею в воде», Судипта Чаттерджи. Калькутта, Западная Бенгалия, Индия
Источник: — переведено специально для fishki.net
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