Финалисты конкурса Sony World Photography Awards 2022

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Объявлены победители в категориях и финалисты открытого конкурса Sony World Photography Awards 2022 — и они совершенно потрясающие. Абсолютный победитель открытого конкурса будет объявлен 12 апреля, а пока мы можем посмотреть на лучшие снимки, вошедшие в шорт-лист.
В конкурсе участвовали 170 000 снимков. Помимо победителей в 10 категориях ("Путешествия", "Движение", "Мир природы", "Пейзаж" и др.), в шорт-лист попали работы 100 фотографов из разных стран.
Полуночный шторм над Эгейским морем, остров Фолегандрос. Фото: Анаргирос Декаваллас, Греция. Снимок вошёл в шорт-лист в категории "Пейзаж".
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Горный пейзаж под названием «Туманный зимний рассвет над церковью Святого Фомы». Петер Лейер, Венгрия. Шорт-лист в категории "Пейзаж".
Конь, скачущий по снежному полю. Джессика Мон, Германия. Шорт-лист в категории "Мир природы".
Ночное извержение вулкана Этна на Сицилии. Фернандо Фамиани, Италия. Шорт-лист в категории "Пейзаж". Снимок был сделан из Сан-Теодоро в 2 часа ночи. На нем видны три жерла, извергающие лаву на высоту до 1000 метров.
Извержение исландского вулкана Гелдингадалир. Луис Мануэль Виларино Лопес, Испания. Шорт-лист в категории "Пейзаж". Снимок сделан с дрона, которым фотографу пришлось управлять "вслепую", сквозь облака и проливной дождь.
Вулканические образования на севере Исландии. Оливье Воген, Франция. Шорт-лист в категории "Пейзаж".
Идиллический пейзаж под названием "Устойчивая энергетика" на одном из мысов в Греции. Эдуард Гутеску, Румыния. Шорт-лист в категории "Путешествия".
Слева: чемпионка Англии по тайскому боксу WBC Эмбер Китчен. Фото: Кэролайн Кирсли, Великобритания. Шорт-лист в категории "Движение".
Справа: перевал Мондала, Гималаи. Ян Шу, Китай. Шорт-лист в категории "Путешествия". Перевал Мондала находится на высоте 5 363 метра над уровнем моря, и это единственный путь к горе Кула-Кангри.
Справа: перевал Мондала, Гималаи. Ян Шу, Китай. Шорт-лист в категории "Путешествия". Перевал Мондала находится на высоте 5 363 метра над уровнем моря, и это единственный путь к горе Кула-Кангри.
Это одна из самых впечатляющих фотографий в категории "Архитектура". На снимке, сделанном итальянским фотографом Джулио Касти, запечатлен снос сельскохозяйственного бункера в гавани столицы Сардинии Кальяри.
Слева: дорожная развязка в Чунцине. Фото: Цзюньмин Чен, Китай. Шорт-лист в категории "Архитектура".
Справа: корова хайлендской породы. Фото: Альберт Бекхоф, Нидерланды. Шорт-лист в категории "Мир природы".
Справа: корова хайлендской породы. Фото: Альберт Бекхоф, Нидерланды. Шорт-лист в категории "Мир природы".
Царевна-лягушка. Фото: Динора Грауэ Обскура, Мексика. Шорт-лист в категории "Мир природы". Снимок сделан во время ночной прогулки в Гуапилес, Коста-Рика.
Слева: львы в траве. Тихо Тричков, США. Шорт-лист в категории "Мир природы".
Справа: сентябрьское утро в Ричмонд-парке в Лондоне, где свободно бродят стада благородных оленей. Томас Барри, Ирландия. Шорт-лист в категории "Мир природы".
Справа: сентябрьское утро в Ричмонд-парке в Лондоне, где свободно бродят стада благородных оленей. Томас Барри, Ирландия. Шорт-лист в категории "Мир природы".
Мурмурация в виде гигантской птицы на озере Лох-Эннелл в ирландском графстве Уэстмит. Джеймс Кромби, Ирландия. Шорт-лист в категории "Мир природы".
Сюрреалистическое изображение овец, пасущихся на поле возле аэродрома. Иоан Мага, Румыния. Шорт-лист в категории "Путешествия".
Фестиваль воздушных шаров в Варанаси, штат Уттар-Прадеш. Фото: Даршан Ганапати, Индия. Шорт-лист в категории "Путешествия".
Туман в горах Пасубио (Италия), где проходили сражения Первой мировой. Алессандро Аккордини, Италия. Шорт-лист в категории "Путешествия". Снимок назван просто "Человеческая природа".
"Вид на каньон" от итальянского фотографа Клаудии Маньяни. Шорт-лист в категории "Путешествия". На снимке изображен один из самых диких каньонов на острове Мадейра.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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