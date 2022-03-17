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Финалисты конкурса Sony World Photography Awards 2022

Финалисты конкурса Sony World Photography Awards 2022 (21 фото)

Автор:
17 марта 2022 09:00
Сообщество : ФотоМир
Метки: Sony World Photography   лучшие снимки   победители фотоконкурса   финалисты   фотографии-финалисты   фотоконкурс   шорт-лист   
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Объявлены победители в категориях и финалисты открытого конкурса Sony World Photography Awards 2022 — и они совершенно потрясающие. Абсолютный победитель открытого конкурса будет объявлен 12 апреля, а пока мы можем посмотреть на лучшие снимки, вошедшие в шорт-лист.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Sony World Photography   лучшие снимки   победители фотоконкурса   финалисты   фотографии-финалисты   фотоконкурс   шорт-лист   
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