30 лучших фотографий с конкурса Px3 Photography Awards 2020

"Это врачи и медсестры отделения интенсивной терапии - больницы Сан-Сальваторе в Пезаро, Италия, городе, где я родился и где сейчас опять живу, и который с первого дня, к сожалению, был на пике распространения COVID-19 и смертности. Я сфотографировал их в конце их смены - двенадцать часов без перерыва, отданных борьбе в неравной войне. В глубоких отпечатках, оставленных их защитными масками, я нашел символ их жертвы, но, прежде всего, я нашел доказательства боли, страха и беспомощности перед неизвестным врагом".