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30 лучших фотографий с конкурса Px3 Photography Awards 2020

30 лучших фотографий с конкурса Px3 Photography Awards 2020 (31 фото)

Автор:
13 июня 2021 13:38
Сообщество : ФотоМир
Метки: красота   лучшие снимки   лучшие фотографии   лучшие фотографии природы   фотографии природы   фотоконкурс   
1707
31
Лето официально наступило, а вместе с ним пришли яркие цвета и солнечный свет. А заодно и эти победители конкурса PX3 радуют нас благодаря своему профессионализму и таланту делать захватывающие снимки. Фотографии - просто улёт!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: красота   лучшие снимки   лучшие фотографии   лучшие фотографии природы   фотографии природы   фотоконкурс   
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884
¯\_(ツ)_/¯ лесная лысоешка 3 часа назад
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9k
wild cat Полчаса назад
у дали лучше постановка получалась :)

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3k
soar 2 часа назад
Вообще супер! Рискну предложить музыкальный фон для этой фотографии.
Ссылка youtu.be
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3k
soar 2 часа назад
Еще одна фотография из серии "В ожидании нужной волны", по-моему, эта более позитивна, т.к. тут женщина поднимается к свету.
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