30 лучших фотографий с конкурса Px3 Photography Awards 2020

1. "Как листья", Доминика Кошовска, 3-е место в категории "Природа / Деревья"
2. "Танец", Наоя Ёсида, 1-е место в категории "Природа / Времена года"
3. "Плетение рыболовной сети", Сара Воутерс, 2-е место в категории "Пресса / Путешествия / Туризм"
4. "С широко открытым сердцем", Шарлотта Пихо, 3-е место в категории "Природа / Подводные съемки"
5. "Сан-Сальваторе", Альберто Джулиани, 1-е место в категории "Портрет", 1-е место в категории "Пресса / "Повестка дня"
6. "Способ добыть воду", Ши Чен Рен, 1-е в категории "Пресса / Природа / Окружающая среда"
7. "Первый тайваньский Ба Цзя Цзян", Чин-Фа Ценг, 3-е место в категории "Пресса / Персоны"
Ба Цзя Цзян состоит из восьми генералов, которые изгнали злых духов для императора Уфу. Их стали почитать как богов подземного мира и телохранителей храмов. Ба Цзя Цзян отвечает за поимку призраков и злых духов, приносит безопасность и удачу, а также обеспечивает защиту.
8. "Последний Райский сад", Кевин Де Ври, 3-е место в категории "Природа / Подводные съемки"
9. "Поэзия неба", Стефано Дельи Эспости, 2-е место в категории "Природа / Небо"
10. "Путешествие на верблюдах", Самир Альбусаиди, 1-е место в категории "Пресса / Путешествия / Туризм"
11. "Око Земли", Цидун Линь, 2-е место в категории "Природа / Земля"
12. "Звездные треки", Крейг Билл, 2-е место в категории "Специальная / ночная фотосъемка"
13. "Цветной подземный мир", Питер Плорин, 1-е место в категории "Архитектура / Интерьер"
14. "Колибри", Жак-Андре Дюпон, 3-е место в категории "Природа / Дикая природа"
15. "Солнечная система семян и специй", Гарет Морганс, 1-е место в категории "Реклама / Еда"
16. "Золотая осень", Джерри Чанг, 3-е место в категории "Природа / Времена года"
17. "Летающие мальчишки", Димпи Бхалотия, 1-е место в категории "Специальная фотография / Фотография на смартфон"
18. "Девушка с полевыми цветами", Саския Вагенворт, 3-е место в категории "Изобразительное искусство / Люди"
19. "Утренний улов", Влад Куцей, 3-е место в категории "Пресса / Путешествия / Туризм"
20. "Закат на реке Хантер", Фолькер Бирке, 2-е место в категории "Природа / Закаты"
21. "Воздушно", Джейн Чанг, 1-е место в категории "Реклама / Еда"
22. "Следуя по линии", Пол Браунс, 3-е место в категории "Изобразительное искусство / Архитектура"
23. "Мурмурация", Йоханнес Босгра, 1-е место в категории "Природа / Небо"
24. "Садовый цветок", Энн Мейсон-Хёртер, 1-е место в категории "Природа / Цветы"
25. "Отражение", Лека Хуйе, 3-е место в категории "Реклама / Еда"
26. "Под радугой", Сиар Умут Йилдирим, 2-е место в категории "Специальная фотография / Фотография на смартфон"
27. "Индийская свадьба", Yaz Media Production, 1-е место в категории "Портрет / Свадьба"
28. "В ожидании нужной волны", Гэри Шеридан, 1-е место в категории "Изобразительное искусство / Другое"
29. "Озеро Баскунчак", Евгений Стецько, 3-е место в категории "Природа / Вода"
30. "Тишина", Давэй Ли, 1-е место в категории "Специальная / ночная съемка"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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