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10 лучших снимков конкурса чёрно-белой фотографии от Independent Photographer

10 лучших снимков конкурса чёрно-белой фотографии от Independent Photographer

Автор:
16 февраля 2023 16:11
Сообщество : ФотоМир
Метки: победители конкурса   победители фотоконкурса   финалисты   фотографии-финалисты   фотоконкурс   черно-белая фотография   черно-белые снимки   
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Британский фотограф Ник Брандт выбрал 10 победителей и финалистов конкурса чёрно-белой фотографии, организованного онлайн-журналом Independent Photographer. Брандт провёл почти два десятка лет в Африке, документируя то, как люди захватывают и разрушают мир дикой природы. Он делал потрясающие портреты животных среди городских застроек, заводов, пустырей и карьеров. Этот опыт позволил ему выбрать лучшие снимки из представленных на конкурс.

Поздравляем всех победителей и финалистов!

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«В этом проекте я исследую человеческое тело, его оболочку; дефекты, морщины, старение и изменения как символы прожитой жизни. В проекте также участвуют люди, перенёсшие заболевания, которые изменили их тело как внутри, так и снаружи. Несколько лет назад Эмма потеряла свою сестру-близнеца из-за рака. Сейчас Эмма сама живёт с хронической опухолью мозга и раком груди».

«Этот снимок — результат долгого и терпеливого ожидания момента, когда в выбранном мною месте сойдутся воедино все нужные факторы: и чистое небо, украшенное редкими облаками, и пара саблерогих антилоп, соперничающих за территорию. Мы видим здесь как противостояние животных, так и контраст суровых городских очертаний Дубая с естественными мягкими очертаниями пустынных дюн».

«Канадский гусь — крупный дикий гусь с чёрной головой и шеей, белыми щеками, белым подбородком и коричневым телом. Он обитает в регионах Северной Америки с арктическим и умеренным климатом и иногда встречается во время миграции через Атлантический океан в северной Европе».

«У берегов Южной Кореи есть остров Чеджудо, известный своей характерной базальтовой вулканической породой. Там живут знаменитые хэнё, или женщины моря, которые собирают морские деликатесы, ныряя с чёрных берегов Чеджу. Эти пожилые женщины (большинству за 50, а то и за 70 лет) в тонких резиновых костюмах и старомодных очках поддерживают традицию, которая считается национальным достоянием и внесена в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Но традиция постепенно угасает».

«Казахский охотник с орлом из Западной Монголии позирует со своим любимым орлом во время зимней миграции через Алтайские горы».

«Камбала — это ежегодные гонки на буйволах, которые проводятся в юго-западном индийском штате Карнатака. Традиционно мероприятие спонсируют местные землевладельцы. В качестве ипподрома выступает рисовое поле, а в качестве жокея — фермер с хлыстом».

«Озеро Карецца — это небольшое альпийское озеро в Доломитовых Альпах в Южном Тироле, Италия. Оно известно своими прекрасными радужными оттенками и видом на горный хребет Латемар».

«Мне удалось запечатлеть этот прекрасный момент в феврале 2022 года в саду Kraft Azalea Garden в Центральной Флориде, куда я постоянно приезжал за вдохновением. С помощью Lightroom и Photoshop я преобразовал цветное изображение в чёрно-белое и провёл постобработку так, чтобы создать таинственный и волшебный мир, который может существовать только в воображении».

«Нельсон Мандела сказал: «Образование — это самое мощное оружие, которое вы можете использовать, чтобы изменить мир». Этот снимок был сделан в школе на Занзибаре, где нет парт, стульев и школьных принадлежностей. Всё, что есть у этих маленьких девочек, — это блокнот и собственная память. И учитель, который передаёт им свои знания. В каждом человеке заложена возможность изменить мир».


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Метки: победители конкурса   победители фотоконкурса   финалисты   фотографии-финалисты   фотоконкурс   черно-белая фотография   черно-белые снимки   
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