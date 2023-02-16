10 лучших снимков конкурса чёрно-белой фотографии от Independent Photographer

Британский фотограф Ник Брандт выбрал 10 победителей и финалистов конкурса чёрно-белой фотографии, организованного онлайн-журналом Independent Photographer. Брандт провёл почти два десятка лет в Африке, документируя то, как люди захватывают и разрушают мир дикой природы. Он делал потрясающие портреты животных среди городских застроек, заводов, пустырей и карьеров. Этот опыт позволил ему выбрать лучшие снимки из представленных на конкурс.
Поздравляем всех победителей и финалистов!
«В этом проекте я исследую человеческое тело, его оболочку; дефекты, морщины, старение и изменения как символы прожитой жизни. В проекте также участвуют люди, перенёсшие заболевания, которые изменили их тело как внутри, так и снаружи. Несколько лет назад Эмма потеряла свою сестру-близнеца из-за рака. Сейчас Эмма сама живёт с хронической опухолью мозга и раком груди».
Флориан Крихбаумер — 2 место. Приз: $600
«Этот снимок — результат долгого и терпеливого ожидания момента, когда в выбранном мною месте сойдутся воедино все нужные факторы: и чистое небо, украшенное редкими облаками, и пара саблерогих антилоп, соперничающих за территорию. Мы видим здесь как противостояние животных, так и контраст суровых городских очертаний Дубая с естественными мягкими очертаниями пустынных дюн».
«Канадский гусь — крупный дикий гусь с чёрной головой и шеей, белыми щеками, белым подбородком и коричневым телом. Он обитает в регионах Северной Америки с арктическим и умеренным климатом и иногда встречается во время миграции через Атлантический океан в северной Европе».
«У берегов Южной Кореи есть остров Чеджудо, известный своей характерной базальтовой вулканической породой. Там живут знаменитые хэнё, или женщины моря, которые собирают морские деликатесы, ныряя с чёрных берегов Чеджу. Эти пожилые женщины (большинству за 50, а то и за 70 лет) в тонких резиновых костюмах и старомодных очках поддерживают традицию, которая считается национальным достоянием и внесена в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Но традиция постепенно угасает».
«Казахский охотник с орлом из Западной Монголии позирует со своим любимым орлом во время зимней миграции через Алтайские горы».
Арун Р. Хегден — финалист
«Камбала — это ежегодные гонки на буйволах, которые проводятся в юго-западном индийском штате Карнатака. Традиционно мероприятие спонсируют местные землевладельцы. В качестве ипподрома выступает рисовое поле, а в качестве жокея — фермер с хлыстом».
«Озеро Карецца — это небольшое альпийское озеро в Доломитовых Альпах в Южном Тироле, Италия. Оно известно своими прекрасными радужными оттенками и видом на горный хребет Латемар».
«Мне удалось запечатлеть этот прекрасный момент в феврале 2022 года в саду Kraft Azalea Garden в Центральной Флориде, куда я постоянно приезжал за вдохновением. С помощью Lightroom и Photoshop я преобразовал цветное изображение в чёрно-белое и провёл постобработку так, чтобы создать таинственный и волшебный мир, который может существовать только в воображении».
«Нельсон Мандела сказал: «Образование — это самое мощное оружие, которое вы можете использовать, чтобы изменить мир». Этот снимок был сделан в школе на Занзибаре, где нет парт, стульев и школьных принадлежностей. Всё, что есть у этих маленьких девочек, — это блокнот и собственная память. И учитель, который передаёт им свои знания. В каждом человеке заложена возможность изменить мир».
Источник:
- Победители фотоконкурса One Eyeland Photography Awards 2021
- Победители конкурса уличной фотографии The Independent Photographer
- Победители конкурса "Фотограф природы-2022"
- Финалисты конкурса уличной фотографии The Decisive Moments Magazine Awards 2021
- 25 талантливых победителей фотоконкурса AAP Magazine #27: Colors