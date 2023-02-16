10 лучших снимков конкурса чёрно-белой фотографии от Independent Photographer

«Нельсон Мандела сказал: «Образование — это самое мощное оружие, которое вы можете использовать, чтобы изменить мир». Этот снимок был сделан в школе на Занзибаре, где нет парт, стульев и школьных принадлежностей. Всё, что есть у этих маленьких девочек, — это блокнот и собственная память. И учитель, который передаёт им свои знания. В каждом человеке заложена возможность изменить мир».