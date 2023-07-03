Лучшие фотографии с конкурса Big Picture Natural World 2023

«Снежный барс (Panthera uncia) и манул (Otocolobus manul) вышли на охоту, но один стал добычей другого. Удивительно видеть их вместе, тем более при свете дня, так как они обычно не активны в дневное время. К несчастью для этой самки манула, она выбрала неподходящее время для охоты на пищух для своих детёнышей, и они осиротели».