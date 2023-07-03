Лучшие фотографии с конкурса Big Picture Natural World 2023

Каждый год фотоконкурс The Big Picture, организованный Калифорнийской академией наук, знакомит нас с работами лучших фотографов-натуралистов в мире. Недавно были выбраны победители и финалисты очередного, 10-го конкурса. Смотрим!
1. «Маленький крылатый воин», Роберт Додсон, финалист в категории «Крылатая жизнь». Британская Колумбия, Канада
«То, чего им не хватает в размере, они компенсируют дерзостью! Охристые колибри (Selasphorus rufus) известны своими безжалостными атаками как на цветы, так и на своих сородичей».
2. «Промокший», Бенджамин Олсон, финалист в категории «Наземная дикая природа». Национальный парк Айл-Рояль, Мичиган, США
«Величественный европейский лось (Alces alces) наслаждается водоемом, рядом с которым проводит большую часть своего времени в летние месяцы. Популяция лосей в этом районе резко выросла за последние несколько лет из-за снижение численности серых волков, их единственного врага-хищника».
3. «Борьба за выживание», Дунлинь Чжоу, победитель в категории «Наземная дикая природа». Шицю, провинция Сычуань, Китай
«Снежный барс (Panthera uncia) и манул (Otocolobus manul) вышли на охоту, но один стал добычей другого. Удивительно видеть их вместе, тем более при свете дня, так как они обычно не активны в дневное время. К несчастью для этой самки манула, она выбрала неподходящее время для охоты на пищух для своих детёнышей, и они осиротели».
4. «Гуляющий по облакам», Тори Хилли, финалист в категории «Наземная дикая природа». Национальный парк Лейк-Кларк, Аляска, США
«Буры медведь с полуострова Аляска (Ursus arctos gyas). Фотографу пришлось долго ждать, пока небо начнёт менять цвет».
«Эта фотография является идеальной демонстрацией эволюции и экологии: карусельное кормление норвежских косаток. Карусельное кормление — это охотничья тактика, при которой стая морских млекопитающих работает вместе, чтобы собрать добычу в плотный клубок (в данном случае он похож на пончик)».
6. «Надёжно укутанный», Маркус Вестберг, финалист в категории «Человек и природа». Заповедник приматов Лвиро, Национальный парк Кахузи-Бьега, Конго, Африка
«Сотрудница заповедника заботится о двух спасенных шимпанзе (Pan troglodytes), как собственных детей. В заповеднике приматов Лвиро более 100 шимпанзе получили второй шанс в жизни».
7. «Одичавшие города», Кори Арнольд, финалист в категории «Вопрос времени». Сан-Франциско, Калифорния, США
«Взгляд енотов оживляется, когда машина проезжает мимо них в парке Золотые Ворота, где ночью можно встретить не менее двадцати этих животных. Для города это необычно много. Без сомнения, это результат того, что в городских районах стало слишком много неохраняемого мусора».
8. «Луциановый закат», Рене Капоццола, финалист в категории «Водная жизнь». Рангироа, Французская Полинезия
«Горбатые луцианы (Lutjanus gibbus) безмятежно плавают в крупнейшем атолле на островах Туамоту. В одном кадре представлено множество слоев здоровой, процветающей экосистемы — над и под поверхностью».
9. «Сила в количестве», Рене Капоццола, финалист в категории «Водная жизнь». Мауи, Гавайи, США
«Удивительное изображение: сразу четыре зелёные морские черепахи (Chelonia mydas) плывут по водам Мауи. Хотя их нередко можно увидеть в гавайских водах, где они процветают благодаря строгой программе защиты, чрезвычайно редко можно увидеть более двух рядом. Они в основном одиночки. Взрослые особи лишь ненадолго образуют пары для размножения».
10. «Подарок для тупика», Шейн Калин, финалист в категории «Крылатая жизнь». Боргарфьордюр Эйстри, Исландия
«Атлантические тупики (Fratercula arctica) — одни из самых фотогеничных птиц на планете. Они также очень общительны и создают пару на всю жизнь, и хотя их основным брачным ритуалом является поведение, называемое «выставление счетов», когда они трутся клювами друг о друга, тупики также дарят своим партнерам подарки, такие как отборные перья».
11. «Перекат через спину», Карим Илия, финалист в категории «Водная жизнь». Мореай Руруту, Французская Полинезия
«Детеныш горбатого кита (Megaptera novaeangliae) игриво перекатывается через спину, в то время как его мать спит чуть дальше, за кадром. Это чрезвычайно редкое зрелище — и еще более замечательная фотография».
12. «Покрывальный осьминог», Хенг Каи, финалист в категории «Водная жизнь». Анилао, Филиппины
«Покрывальный (парящий или перепончатый) осьминог (Tremoctopus violaceus), названный так из-за большой прозрачной перепонки, — очень любопытный головоногий моллюск. Он демонстрирует одно из самых экстремальных проявлений полового диморфизма размеров в природе: самки, подобные изображённой здесь, достигают почти 2 метров в длину, в то время как самцы не имеют «плаща» и составляют в длину какие-то жалкие сантиметры».
13. «Тайная жизнь подводных бегемотов», Михаил Коростелев, финалист в категории «Водная жизнь». Озеро Коси Бэй, Южная Африка
«Кажущиеся застенчивыми бегемоты (Hippopotamus amphibius) сидят под поверхностью воды, не сводя глаз с камеры. После тщательного изучения этой конкретной семьи, включая съемку их поведения под водой с дрона, фотограф в конце концов выбрал подходящий момент, чтобы прыгнуть и сделать этот снимок. Зачем такая долгая подготовка? Эти здоровенные существа убивают больше людей в год, чем акулы, что делает их подводное изображение столь же захватывающим, сколь и опасным».
14. «В ожидании любви», Аудун Рикардсен, финалист в категории «Крылатая жизнь». Тромсё, Норвегия
«Арктическая бабочка садится на лист ночью, теоретически высматривая себе пару. Из-за низких температур и в окружении эфирных усиков северного сияния она двигалась очень медленно, что позволило фотографу запечатлеть ее. Если бы только мы все могли позволить себе такой вид для первого свидания!»
15. «Жизнь на грани», Амит Эшель, финалист в категории «Наземная дикая природа». Пустыня Зин, Израиль
«Поскольку в мире их осталось менее 5000, найти любого нубийского козла (Capra nubiana) — непростая задача, не говоря уже о том, чтобы увидеть борьбу взрослых самцов. Фотограф стал свидетелем того, как подростки бьются головами в качестве практики».
«Город Сямэнь — дом для тысяч цапель, за что получил прозвище «остров цапель». На первый взгляд, это простое изображение охотящейся цапли. Но есть нюанс: её добыча находится в погоне за собственной едой!»
17. «Нос к носу», Дуглас Гимеси, победитель в категории «Человек и природа». Служба спасения диких животных Joey and Bat Sanctuary, Беверидж, Виктория, Австралия
«Студентка-ветеринар баюкает и гладит недавно спасенного четырехмесячного обыкновенного вомбата (Vombatus ursinus) по кличке Мод. Детеныши вомбатов с их очень чувствительными носами особенно ценят такой тесный контакт».
18. «Братское объятие», Даниэль Вальверде, финалист в категории «Наземная дикая природа». Сабах, Малайзия
«Демонстрируя поведение, очень похожее на человеческое, носач (Nasalis larvatus) обнимает своего сородича после того, как не дал ему упасть с дерева. Эти эндемичные для джунглей Борнео очень социальные животные находятся на грани вымирания».
19. «Поле мечты», Дж. Фриц Румпф, победитель в категории «Искусство природы». Белые горы, Аризона, США
«Победитель конкурса «Искусство природы» этого года служит фотографическим тестом Роршаха! Как вы думаете, что это за линии? Мы не будем держать вас в напряжении: это нижняя сторона гриба, вероятно гриба семейства Lactarius».
20. «Друг на заднем дворе», Кори Арнольд, серия «Одичавшие города». Главный приз конкурса. Эшвилл, Северная Каролина, США
«Поскольку через их территорию проходит коридор дикой природы, пара пенсионеров, живущая на окраине Эшвилла, часто находит четвероногих посетителей на заднем крыльце своего дома. В том числе этого красивого американского черного медведя (Ursus americanus)».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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