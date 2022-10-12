Победители фотоконкурса All About Photo, посвященного геометрическим формам

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Веб-проект All About Photo выпускает журнал AAP Magazine, в котором публикует работы победителей фотоконкурсов на заданную тему. 26-й выпуск журнала посвящен всевозможным геометрическим формам и самым интересным линиям, которые сумели запечатлеть фотохудожники из разных стран. Вот самые красивые работы.
Победителем конкурса AAP Magazine 26 Shapes стал Майк Бейкер (США) с проектом «Городские архитектурные формы». Второе место заняла Маура Аллен (США) с проектом «Запад обретает форму». Третье место занял Гильермо Эспиноса (Германия) с серией «Визуальные рифмы».
Первые 3 победителя получат по 1000 долларов. Работы всех победителей будут представлены в галерее All About Photo Winners Gallery и опубликованы в печатном выпуске журнала AAP № 26 Shapes.
Первые 3 победителя получат по 1000 долларов. Работы всех победителей будут представлены в галерее All About Photo Winners Gallery и опубликованы в печатном выпуске журнала AAP № 26 Shapes.
1. S-кривая © Майк Бейкер (США)
"Лестницы обладают особой индивидуальностью; нет двух одинаковых. Эта лестница находится в Чикагском музее современного искусства (MOCA)".
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2. Высотное здание в Сан-Франциско © Гольназ Абдоли
"Это изображение Mira Tower в Сан-Франциско, штат Калифорния. Эркеры этих кондоминиумов изгибаются в разные стороны, чтобы придает высотке ощущение динамики".
3. Этюд с кожаным ремешком №2 © Барбара Хазен
"Увидев в антикварном магазине этот старый кожаный ремень, я сразу же обратила внимание на его текстуру и способность красиво изгибаться".
4. Без названия. Из серии «Невозможные инсталляции» © Synchrodogs
"«Impossible Installations» — это визуальное представление слияния людей и технологий для создания фотографического проекта скульптур, которые слишком сюрреалистичны, чтобы существовать в реальной жизни".
5. Американский аллигатор IV © Том Шифанелла
"Снимок из серии, раскрывающей внутреннюю красоту этих удивительных и непонятых существ с помощью фотографии".
6. Archizaha 01 © Франческо Рицци
"Скоростная станция FS, спроектированная Zaha Hadid Architects в Неаполе-Афрагола, - пример устойчивости, функциональности и современности. В здании большие окна, поддерживаемые стальными и бетонными стенами, и площадь оконного покрытия составляет более 6000 квадратных метров".
7. Вертикали © Ярослав Марес
"Серия изображений «Вертикали» была создана во время отдыха в Линце, Австрия, в 2021 году. На фотографиях показаны необычные виды фонарных столбов на автодорожном мосту через реку Дунай. Утренняя подсветка подчеркнула силуэты столбов и их взаимное расположение".
8. Монолит 2022 © Стивен Альбайр
"Фотография, перенесенная на льняное полотно и частично разделенная на отдельные нити. Эти нити закручиваются, открывая другое измерение фотографии".
9. Маковое трио © Mg Vander Elst
"Фотографируя простые линии и изысканность этих цветов, внимательно наблюдая за их движением, изменением и увяданием, я получаю множество эмоций".
10. Пляжные хижины © Митчелл Анолик
"У меня склонность к минимализму. Эта серия заставляет фокусировать взгляд только на существенных элементах изображения. Это достигается путем полного удаления всего ненужного материала и применения градиента к этим областям".
11. Увядающие пальмы #2 © Уэйн Суонсон
"Снимок документирует битву в Южной Калифорнии между двумя неместными видами, канарской пальмой и южноамериканским пальмовым долгоносиком. Личинки долгоносика поедают внутреннюю часть ствола пальмы, в конечном итоге убивая деревья. Мой винтажный Polaroid SX-70 стал идеальным инструментом для запечатления их увядающей славы".
12. Искусство пространства © Клаудия Томбини
"Нет такой вещи, как пространственное расстояние. Расстояние в ландшафте на самом деле временное: жизнь — это искусство пространства, жизнь — это география".
13. Разрез листа #36 (Дуб), 2018 © Грегори Спейд
"Там, где я живу, листья встречаются в таком изобилии, что кажутся бесполезными, и тем не менее каждый из них поразительно сложен и прекрасен как по форме, так и по функциям. Я думаю о каждом из них как о микрокосме всей Природы".
15. Ориэль © Эллен Конар и Стив Голдбэнд
«На этом снимке запечатлен единый лик лесной жизни, символы силы, родства и даже сама жизнь. Это грустный фотопроект. По велению городских властей у нас обрезают неместные, "инвазивные" секвойи. Эти фотографии - наша дань уважения величественным деревьям".
16. Ранчо © Маура Аллен
"Легко соблазниться чудом Запада - пейзажем, бегущими лошадьми, волнением, которое окружает вас на родео. Формы и узоры места раскрываются сами собой".
17. Сладкий картофель № 1 из Гринмаркет на Юнион-сквер, штат Нью-Йорк; Период размножения: 15 дней на подоконнике. © Бет Гальтон
18. Моа, № 1 © Флориан В. Мюллер
Гонконгский культурный центр.
"С одной стороны, сведение к архитектуре — без привязки к окружению — лишает возможности оценить размер здания, с другой стороны, облако дает указание именно на этот размер".
"С одной стороны, сведение к архитектуре — без привязки к окружению — лишает возможности оценить размер здания, с другой стороны, облако дает указание именно на этот размер".
19. Окутанный тайной © Рэй Нокс
"Я начал снимать эту серию вскоре после введения первого карантина, чтобы смягчить свое беспокойство из-за того, что весь день провел дома. Я выходил на прогулку по окрестностям сразу после заката, когда улицы были пустынны и жутко тихи. Лондон — идеальное место для наблюдения за классическими автомобилями, некоторые из которых спрятаны в тени, а другие наслаждаются ярким светом уличных фонарей. Но автомобили, которые действительно привлекли мое внимание и заинтриговали меня больше всего, были скрытными и окутанными тайной".
20. Светофор © Гильермо Эспиноса
"Эта фотография была так называемым удачным снимком или рефлекторным снимком. Проходив несколько часов по пригороду Берлина, я увидел, как грузовик пересекает зебру, и как его цвет соответствует светофору, а колеса соответствуют форме светофора. Все обрело для меня смысл за считанные секунды".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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