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Победители фотоконкурса All About Photo, посвященного геометрическим формам

Победители фотоконкурса All About Photo, посвященного геометрическим формам

Автор:
12 октября 2022 15:40
Сообщество : ФотоМир
Метки: AAP Magazine   All About Photo   геометрические формы   лучшие снимки   лучшие фотографии   победители конкурса   фотоконкурс   фотопроект   
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Веб-проект All About Photo выпускает журнал AAP Magazine, в котором публикует работы победителей фотоконкурсов на заданную тему. 26-й выпуск журнала посвящен всевозможным геометрическим формам и самым интересным линиям, которые сумели запечатлеть фотохудожники из разных стран. Вот самые красивые работы.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: AAP Magazine   All About Photo   геометрические формы   лучшие снимки   лучшие фотографии   победители конкурса   фотоконкурс   фотопроект   
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