Победители фотоконкурса All About Photo, посвященного геометрическим формам

"Я начал снимать эту серию вскоре после введения первого карантина, чтобы смягчить свое беспокойство из-за того, что весь день провел дома. Я выходил на прогулку по окрестностям сразу после заката, когда улицы были пустынны и жутко тихи. Лондон — идеальное место для наблюдения за классическими автомобилями, некоторые из которых спрятаны в тени, а другие наслаждаются ярким светом уличных фонарей. Но автомобили, которые действительно привлекли мое внимание и заинтриговали меня больше всего, были скрытными и окутанными тайной".