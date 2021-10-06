Победители фотоконкурса National Geographic Traveller 2021

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Главный приз получил лондонский фотограф Андро Лориа за аэроснимки, сделанные в Исландии с самолета и запечатлевшие пустоши, вулканы, ледники, горы, озера, побережье и высокогорья этой страны. Судьи назвали его работу в категории "Портфолии" невероятно зрелищной и объемной. Но и другие победители конкурса производят сильное впечатление!
Морской ястреб. Хари Кумар Прасаннакумар, 2 место в категории "Дикая природа"
Фотограф сделал этот снимок скопы в Авиморе, Шотландия. Скопы, также известные как морские ястребы, ежегодно мигрируют из Африки в Шотландию. Это кадр удачной охоты - по словам автора фотографии, хищная птица улетела с озера, держа в каждой лапе по рыбине. Чтобы сделать фотографию, пришлось караулить птицу и нужный момент с раннего утра.
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Шмель на цветке. Димитриос Захаропулос, 2 место в категории "Дикая природа"
Это красивое изображение также занимает второе место в категории "Дикая природа". Фотограф сделал его в Уисли Гарденс, графство Суррей. "Я часто выхожу и ищу подходящую натуру, - говорит он. - Этот день был особенно удачным, без избытка солнечного света. Я нашел место, где росли невероятно яркие цветы, а шмели наслаждались ими".
Слева: Кролик в закатном солнце. Митчелл Льюис, 1 место в категории "Дикая природа". Справа: Лодочник. Раджив Джоши, 2 место в категории "Люди"
Митчелл Льюис сделал свой снимок в лондонском Ричмонд-парке. Парк знаменит своими многочисленными оленями, но фотограф попытался приручить кроликов, проводя рядом с ними по два-три дня в неделю. Они перестали его бояться - и результатом послужил этот замечательный кадр, похожий на картину, написанную маслом.
На фотографии Раджива Джоши изображен лодочник, преодолевший сложный водный канал, где на каждом шагу встречаются скалы и пороги. Джоши заручился помощью лодочника, чтобы добраться до острова в Путао, отдаленном районе на севере Мьянмы, где находится буддийский храм, к которому монахи совершают паломничество. Путь туда по воде был очень непростой, но лодочник выглядел совершенно спокойным и невозмутимым.
На фотографии Раджива Джоши изображен лодочник, преодолевший сложный водный канал, где на каждом шагу встречаются скалы и пороги. Джоши заручился помощью лодочника, чтобы добраться до острова в Путао, отдаленном районе на севере Мьянмы, где находится буддийский храм, к которому монахи совершают паломничество. Путь туда по воде был очень непростой, но лодочник выглядел совершенно спокойным и невозмутимым.
Склад на рынке Веракрус в Мексике. Ник Крилли-Харгрейв, 1 место в категории "Еда и путешествия"
"Здесь забивают животных и выгружают товары, поэтому снимать здесь довольно непросто, - говорит фотограф. - Это гонка на время, чтобы подготовить все до прибытия покупателей, поэтому все очень сосредоточены, - но я заметил этот момент общения двух мужчин, когда они потрошили рыбу, - сверкали ножи, повсюду летала чешуя. Когда они увидели, что я сфотографировал их, один указал на другого, произнеся одно слово: "брат".
Городские джунгли. Янгон, Мьянма. Джошуа Пол Акерс, 2 место в категории "Городская среда"
Во время поездки в центр города Янгон, Мьянма, фотограф Джошуа Пол Акерс решил направить камеру с пятого этажа гостевого дома ChanMyae. "Некогда величественные фасады зданий напротив превратились в вертикальные городские джунгли с деревьями и растениями, растущими из трещин в зеленых и выцветших желтых стенах", - говорит он.
Железнодорожные пути в Рэйнхеме, Восточный Лондон. Вай Мэн Чан, 2 место в категории "Городская среда"
Фотограф Вай Мэн Чан был полон решимости запечатлеть закат и спланировал этот кадр с большой точностью. "Место заката можно увидеть только одну неделю в году и это зависит от погоды. Кроме того, поезд проходил там каждые 20-30 минут. Я планировал этот снимок двумя месяцами ранее, и мне нужно было провести там всю неделю", - рассказал он.
Сбор устриц в Сорбенги, Сьерра-Леоне. Ренато Граньери, 2 место в категории "Портфолио"
В серии фотографий Ренато Граньери рассказывается о том, как женщины собирают устриц в мангровом заповеднике шимпанзе Такугама в Сьерра-Леоне. В группе 34 женщины (из сорока сборщиков), и их задача - научить жителей района собирать устрицы так, чтобы не разрушать окружающую среду и природу вокруг себя.
Еще одна фотография из серии работ Ренато Граньери
"У меня была фантастическая возможность провести несколько дней в заповеднике шимпанзе Такугама и стать свидетелем того, как работает местное сообщество на благо своей земле и природе", - говорит фотограф.
Исландия. Андро Лориа, главный приз конкурса и 1 место в категории "Портфолио"
Это один из видов Исландии, сделанных с небольшого самолета летом и осенью 2020 года. "Исландия уникальна тем, что на относительно небольшой территории можно найти огромное разнообразие ландшафтов", - говорит автор снимка.
Кадр из серии "Исландия"
"Вы можете увидеть пустоши, вулканы, ледники, горы, переплетенные реки и озера, морское побережье и высокогорья - все за один полет, - продолжает фотограф. - Это как континент в миниатюре. И какой это удивительный «континент»!"
Разрушения после пожаров в Австралии. Джонатан Дойл, 2 место в категории "Портфолио"
Фотограф сделал этот снимок в 2020 году, когда посетил австралийский национальный парк Намадги, который незадолго до этого пострадал от беспрецедентного лесного пожара. В то время этот район был закрыт для публики, но управляющий парка пригласил Дойла посмотреть на последствия стихии. "Эту сцену можно было описать только как апокалиптическое, абсолютное опустошение, - говорит фотограф. - Но сначала меня поразила тишина. Мы просто стояли посреди дороги, окруженные мертвыми белыми конечностями, торчащими из земли, словно гигантские пальцы скелета. Ни криков птиц, ни жужжания насекомых, ни шелеста листьев. Просто удушающая тишина. Для меня эти изображения отображают мрачную реальность того, как действия человека приводят к разрушению нашего дома, и это вполне может быть проблеском того, что может быть в будущем для Земли".
Изумрудное озеро в провинции Цинхай, Китай. Джианбо Цзя, 2 место в категории "Пейзаж"
"Когда мы с друзьями прибыли к Изумрудному озеру, куда добирались 8 часов, мы были ошеломлены и нашу усталость как рукой сняло, - рассказывает фотограф. - Я начал готовить дрон к взлету, а мой друг (в красной куртке) уже бросился к озеру".
Пляж Марбл-Хилл, Донегал, Ирландия. Озгун Оздемир, 1 место в категории "Пейзаж"
На фотографии показан пляж Марбл-Хилл на северном побережье Донегала незадолго до восхода солнца. По словам фотографа, который переехал в Ирландию из Турции в 2013 году, на этом пляже он часто занимается серфингом. Помимо серфинга, он увлекается фотосъемкой с помощью дрона, и делает вот такие впечатляющие кадры.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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