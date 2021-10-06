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Победители фотоконкурса National Geographic Traveller 2021

Победители фотоконкурса National Geographic Traveller 2021 (17 фото)

Автор:
06 октября 2021 15:50
Сообщество : ФотоМир
Метки: National Geographic Traveler   лучшие снимки   лучшие фотографии   победители конкурса   фотографии природы   фотоконкурс   
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Главный приз получил лондонский фотограф Андро Лориа за аэроснимки, сделанные в Исландии с самолета и запечатлевшие пустоши, вулканы, ледники, горы, озера, побережье и высокогорья этой страны. Судьи назвали его работу в категории "Портфолии" невероятно зрелищной и объемной. Но и другие победители конкурса производят сильное впечатление!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: National Geographic Traveler   лучшие снимки   лучшие фотографии   победители конкурса   фотографии природы   фотоконкурс   
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