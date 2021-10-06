Победители фотоконкурса National Geographic Traveller 2021

Фотограф сделал этот снимок в 2020 году, когда посетил австралийский национальный парк Намадги, который незадолго до этого пострадал от беспрецедентного лесного пожара. В то время этот район был закрыт для публики, но управляющий парка пригласил Дойла посмотреть на последствия стихии. "Эту сцену можно было описать только как апокалиптическое, абсолютное опустошение, - говорит фотограф. - Но сначала меня поразила тишина. Мы просто стояли посреди дороги, окруженные мертвыми белыми конечностями, торчащими из земли, словно гигантские пальцы скелета. Ни криков птиц, ни жужжания насекомых, ни шелеста листьев. Просто удушающая тишина. Для меня эти изображения отображают мрачную реальность того, как действия человека приводят к разрушению нашего дома, и это вполне может быть проблеском того, что может быть в будущем для Земли".