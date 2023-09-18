Себе поинвестируй: пост полезных финансовых советов

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Пост странных ситуаций, в которые мог попасть лишь человек, полагающийся на совет "экспертов" и "аналитиков". Кстати, правильно вложенные деньги помогут вам пережить сложные времена. Именно по этой причине я вкладываю в тушёнку и арматуру сечением 12 мм (её можно продать в любой момент).
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