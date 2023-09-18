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Себе поинвестируй: пост полезных финансовых советов

Себе поинвестируй: пост полезных финансовых советов

Автор:
18 сентября 2023 14:59
Сообщество : Юмор
Метки: Инвестирование   Прикол   Юмор   инвестировали   подборка   финансы   
1736
15
Пост странных ситуаций, в которые мог попасть лишь человек, полагающийся на совет "экспертов" и "аналитиков". Кстати, правильно вложенные деньги помогут вам пережить сложные времена. Именно по этой причине я вкладываю в тушёнку и арматуру сечением 12 мм (её можно продать в любой момент).
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Метки: Инвестирование   Прикол   Юмор   инвестировали   подборка   финансы   
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2  комментария
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60k
pynh 41 минуту назад
Комментарий к фото
я 495р в такой штуке поднимал (полный карман пятаков) - способ работает, поэтому эти штуки и убрали
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Александр Богомолов 3 минуты назад
Недвигу в 2008? Её брать надо было до 2004 пока "доступная ипотека" и маткапитал не взвентил цены.
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