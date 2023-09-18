Осень... Листва опадает только у поэтов, люди хозяйственные заняты консервированием

Подошла очередь оформить Тинькофф Джуниор

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 15 сентября

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 14 сентября

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 16 сентября

Когда дел по самое горло: презентован новый Айфон

Кому было жарко летом? Меньше недели осталось до наступления осени