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Осень... Листва опадает только у поэтов, люди хозяйственные заняты консервированием

Осень... Листва опадает только у поэтов, люди хозяйственные заняты консервированием

Автор:
18 сентября 2023 14:09
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   консервация   консервы   осень   подборка   
1238
18
Что такое консервированный огурчик и помидорчик? Это ведь не просто вкуснятина зимой и ранней весной. Это целый образ жизни. Свои рецепты, фирменные методы, хитрости... В посте, конечно, будут и заводские консервы.
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Метки: Прикол   Юмор   консервация   консервы   осень   подборка   
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5  комментариев
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25k
Сибиряк Час назад
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BiZ 13 минут назад
местная текила!
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Женя 19 минут назад
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64
ruslan d Час назад
Утопенцы , это весьма вкусно
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Бернгард Кёне

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