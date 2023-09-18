Осень... Листва опадает только у поэтов, люди хозяйственные заняты консервированием

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Что такое консервированный огурчик и помидорчик? Это ведь не просто вкуснятина зимой и ранней весной. Это целый образ жизни. Свои рецепты, фирменные методы, хитрости... В посте, конечно, будут и заводские консервы.
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12. Если бы такое произошло рядом со студенческим общежитием, то такого бы фото не было...
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