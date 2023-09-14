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Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 14 сентября

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 14 сентября

Автор:
14 сентября 2023 18:48
Сообщество : Юмор
Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
5145
20
14 сентября 1972 Папа римский Павел VI отменил выстригание волос на голове католических священников (тонзура), что было обязательным с пятого века. Жаль, что на эту историческую тему никто не запил ни одного мема, но зато сделали много других.
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Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
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15  комментариев
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8k
sedoisever Час назад
Никифодрис, ну ты реально упоротый, необучаемый школотрон?
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1k
Alex Zx Полчаса назад
очередная куета
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8k
Лещ Полчаса назад
89йня какая-то, туповато и не смешно
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14k
GROMOZEKA Полчаса назад
Подобные продаваны еще часто и густо находятся в магазинах типа «охотник-рыболов»
Форсу столько, будто он прям при тебе теорему Ферма доказал, а я всего лишь пришел купить пульки для воздушки
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58k
Олег 43 минуты назад
вот сегодня стабильно говнище!
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2k
Vergüenza Ajena 47 минут назад


Не так...
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37k
Алексей 47 минут назад
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37k
Алексей 48 минут назад
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12k
Copycat 59 минут назад
не ну чет хейтят эпплбоев, а по мне ну хотят люди телефон купить и ладно

да для большинства дорого, да многие в кредит

я не уважаю только одно - когда человек с айфоном начинает считать что обладание дорогой вещью делает его лучше других, это давно не показатель ни роскоши ни достатка, запомните это и примите, даже у нас в Казахстане не особо этим понтуются так как он у нас буквально у каждого 3го
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35k
Андрей Иванов Час назад
Потому что к утру алкоголь выветривается
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53k
Мойша Час назад
Комментарий к фото
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5k
Горожанин 2 часа назад
Правоту Ницше нельзя доказать. Он в итоге е.б.а.н.у.л.с.я. Сама Природа доказала, что он неправ.

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1k
Victor 2 часа назад
как обычно. итог дня
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