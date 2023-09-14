Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 14 сентября

5145
20
14 сентября 1972 Папа римский Павел VI отменил выстригание волос на голове католических священников (тонзура), что было обязательным с пятого века. Жаль, что на эту историческую тему никто не запил ни одного мема, но зато сделали много других.
×
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 12 сентября
- Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 9 сентября
- Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 8 сентября
- Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 11 сентября
- Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 10 сентября
Новости партнёров
реклама
Форсу столько, будто он прям при тебе теорему Ферма доказал, а я всего лишь пришел купить пульки для воздушки
Не так...
да для большинства дорого, да многие в кредит
я не уважаю только одно - когда человек с айфоном начинает считать что обладание дорогой вещью делает его лучше других, это давно не показатель ни роскоши ни достатка, запомните это и примите, даже у нас в Казахстане не особо этим понтуются так как он у нас буквально у каждого 3го