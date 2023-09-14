Когда дел по самое горло: презентован новый Айфон

Не мисс мира, а даже круче

Дожившим до вторника посвящается: всё о лени и усталости

Всё о колбасе: ни одно животное не пострадало при производстве данного поста

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 12 сентября

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 13 сентября

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 11 сентября