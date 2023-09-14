Когда дел по самое горло: презентован новый Айфон

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В данном посте не будет самой презентации и технических характеристик устройства. Будут исключительно гадкие комментарии и реакции людей из этих ваших социальных сетей. Их же (соцсети) для этого? Для этого же?!
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4. Когда закончились остальные поводы, то говорить можно о массе изделия, это ведь так важно
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и эпплбои будут между собой понтоваться "я вот в этом году заплатил, я в таблице крутых, а ты ещё не платил ты ещё в прошлогодней таблице, а значит нищеброд"
по тому что тут даже телефоны продавать не нужно
У меня тож ZTE BLADE V9VITA уже 3 года
Есть вот автомобили за 4 000 000 долларов, они не ездят лучше в 100 раз чем автомобили за 40 000 долларов, но есть люди, которые их покупают, почему-то на них не набрасываются так как на любителей техники Apple.