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Когда дел по самое горло: презентован новый Айфон

Когда дел по самое горло: презентован новый Айфон

Автор:
14 сентября 2023 08:49
Сообщество : Юмор
Метки: iPhone   iPhone 15   Прикол   Юмор   подборка   реакция соцетей   
2788
16
В данном посте не будет самой презентации и технических характеристик устройства. Будут исключительно гадкие комментарии и реакции людей из этих ваших социальных сетей. Их же (соцсети) для этого? Для этого же?!
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Метки: iPhone   iPhone 15   Прикол   Юмор   подборка   реакция соцетей   
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29  комментариев
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12k
Copycat Час назад
Эппл скоро просто уже не будет продавать телефоны, а заведет две таблицы в одной она за деньги будет записывать людей которые ей заплатили в этом году, а во второй тех кто ещё нет

и эпплбои будут между собой понтоваться "я вот в этом году заплатил, я в таблице крутых, а ты ещё не платил ты ещё в прошлогодней таблице, а значит нищеброд"
по тому что тут даже телефоны продавать не нужно
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9k
Trenzel2003 4 минуты назад
Это надкусанное 90% цены берет только за имя. И спрашивается, а чего хорошего есть там, чего нет на андрошке? За это хорошее переплачивать я не намерен.
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47k
Aleksandr 7 минут назад
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3k
kca-opa 19 минут назад
Есть понятие целесообразности, а есть понты, я первую мобилу купил в 2000 году, с тех пор с ними наигрался по самые уши, сейчас старенький ZTE с треснувшим стеклом, все нужные, именно нужные мне приложения на нём работают, и мне накласть, что они грузятся не за 0.001 секунду, а за 2-3, человека, который грузил игры с дискет 5.25'' этим не напугать, пока старичок не сдохнет, менять его смысла не вижу
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8k
Nikolay Полчаса назад
Не понимаю я Apple - зачем выпускать новые модели? Надо выпускать новую наклейку на старый телефон. Купил тысяч за 50 новую наклейку "Iphone 15", наклеил на старый телефон и ходи, смотри свысока на этих нищебродов со старыми моделями
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144
ruslan d 45 минут назад
Самый прикол, что топовый китаец xiaomi стоит всего на 10 тысяч дешевле 15 го яблока . И тут уже вопрос , кому что нравится . У китайца камера Лейка , я бы попробовал
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15k
FatZilla 53 минуты назад
Я вот одного не пойму, чего у всех так бомбит по поводу айфонов? Существует компания Apple, выпускает свою продукцию. Недешёвую. У неё есть фан-база людей, готовых покупать эту продукцию и их устраивают те функции за которые они платят. Но почему-то огромное количество людей обязательно скажет этим людям, что они дураки, что они делают неправильно, покупая продукцию, что им нравится и т. д. Зачем?! Вам-то что от этого?

Есть вот автомобили за 4 000 000 долларов, они не ездят лучше в 100 раз чем автомобили за 40 000 долларов, но есть люди, которые их покупают, почему-то на них не набрасываются так как на любителей техники Apple.
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27k
Matrosskin Час назад
Посмеяться над людьми, которые готовы отдать за игрушку, срок жизни которой ну максимум пара лет (а срок актуальности - и того меньше) 1/10 своего годового дохода ( естественно - это уже не только к айфоноводам относится) - совсем не грешно. Хорошо что они есть, на их фоне начинаешь чувствовать себя нормальным человеком
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71
Собака У Попа Час назад
Кто-нибудь из знатоков может мне объяснить, чем яФон лучше Андроида? Деньги на него у меня есть, но никак не могу понять зачем он мне.
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71
Собака У Попа Дмитрий Грачёв 20 минут назад
Таким? А вне дома?
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294
no. 10 минут назад
если есть деньги - купи, сравни, реши, что лучше ))))
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