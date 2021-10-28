Бухгалтеры – люди, которые буквально ходят под уголовным кодексом

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Страшные люди бухгалтеры, ведь они в уме держат не только белый и чёрный учёт, но также и серый, а также для кредиторов, чёрно-беленький и запасной... почти белый, но не совсем... Короче, там всё настолько запущенно, что даже некоторые бухгалтеры сами не ведают, чего творят.
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