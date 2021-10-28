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Бухгалтеры – люди, которые буквально ходят под уголовным кодексом

Бухгалтеры – люди, которые буквально ходят под уголовным кодексом (17 фото)

Автор:
28 октября 2021 11:00
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   бухгалтер   бухгалтерия   подборка   прикол   финансы   
887
17
Страшные люди бухгалтеры, ведь они в уме держат не только белый и чёрный учёт, но также и серый, а также для кредиторов, чёрно-беленький и запасной... почти белый, но не совсем... Короче, там всё настолько запущенно, что даже некоторые бухгалтеры сами не ведают, чего творят.
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Метки: Юмор   бухгалтер   бухгалтерия   подборка   прикол   финансы   
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2  комментария
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24k
Владимир 19 минут назад
Комментарий к фото
Я и с первого раза понял.
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13k
Андрей Ватрушкин 17 минут назад
Если уже что дарить бухгалтерам, так что-то монументальное.
Ссылка youtu.be
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