Бухгалтеры – люди, которые буквально ходят под уголовным кодексом

Страшные люди бухгалтеры, ведь они в уме держат не только белый и чёрный учёт, но также и серый, а также для кредиторов, чёрно-беленький и запасной... почти белый, но не совсем... Короче, там всё настолько запущенно, что даже некоторые бухгалтеры сами не ведают, чего творят.

1. 0

2. Не знаете, что подарить бухгалтеру? Вот вам идейка 0 Источник:

×

3. Ну или вот... 0 Источник:

4. Своя атмосфера 0 Источник:

5. Своя атмосфера 0 Источник:

6. 0 Источник:

7. 0 Источник:

8. 0 Источник:

9. Или штраф 0 Источник:

10. Такая вот игра в бухгалтерии 0 Источник:

11. 0

12. Отдел кадров шлёт привет ) 0 Источник:

13. Не все бухгалтеры гуманитарии 0 Источник:

14. Когда добавили в кофе слишком много коньяка 0 Источник:

15. 0

16. 0