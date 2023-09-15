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Душевные деревенские кадры, от которых становится тепло на душе

Душевные деревенские кадры, от которых становится тепло на душе

Автор:
15 сентября 2023 16:41
Сообщество : ФотоМир
Метки: бабушка в деревне   в деревне   воспоминания   деревенские кадры   деревня   детстов   фото от бабушки   
1352
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Уже наступила осень, детей забрали от бабушек и дедушек в город, но всё-таки так хочется продлить время с приятными воспоминаниями. Поэтому в посте собраны исключительно душевные фото из деревень.

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А с чем у вас ассоциируется деревня?

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Метки: бабушка в деревне   в деревне   воспоминания   деревенские кадры   деревня   детстов   фото от бабушки   
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9  комментариев
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302
iskra 2 часа назад
Ага, это все душевно, когда самому не надо вставать в 4 утра,убирать навоз, копать огород,заготавливать сено,кормить курей,свиней,собак,и ещё каким-то образом зарабатывать себе пенсионный стаж.Кстати, дрова и веники для бани тоже с неба не падают. Все это надо заготовить и привезти,а ещё надо постоянно ремонтировать заборы,крышу,хозпостройки и где-то брать деньги на оплату электричества,водопровода,интернета..
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27k
AzuveR 10 минут назад
Спасибо ,автор. Ээээх, после просмотра фото,нахлынули воспоминания о детстве,каждый год на 3 летних месяца ездил к бабули в деревню . Как давно это было. Время .....притормози.
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1k
Катрин 24 минуты назад
ИМЕННО ВСЕ ТАК И ЕСТЬ.
но сейчас уже совсем другая деревня...
15 лет назад у нас в деревне было 14 коров.
5 лет назад осталось только 1 корова и 2 козы.
А в этом году НИКОГО!
И это грустно
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1k
Oldman 45 минут назад
Как то сразу, вспомнилась песня про оладушки...
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Спелая кукурузинка

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