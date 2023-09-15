Душевные деревенские кадры, от которых становится тепло на душе

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Уже наступила осень, детей забрали от бабушек и дедушек в город, но всё-таки так хочется продлить время с приятными воспоминаниями. Поэтому в посте собраны исключительно душевные фото из деревень.
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А с чем у вас ассоциируется деревня?
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но сейчас уже совсем другая деревня...
15 лет назад у нас в деревне было 14 коров.
5 лет назад осталось только 1 корова и 2 козы.
А в этом году НИКОГО!
И это грустно