Из деревни с любовью: девушки и женщины, которым всё по плечу

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Это фотозарисовки о тех, кто мечтает перебраться в шумный город, но пока проживает в сельской местности. Их жизнь, такая, какая она есть.
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