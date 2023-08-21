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Из деревни с любовью: девушки и женщины, которым всё по плечу

Из деревни с любовью: девушки и женщины, которым всё по плечу

Автор:
21 августа 2023 11:18
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   деревня   женщины   красота   природа   село   
1909
16

Это фотозарисовки о тех, кто мечтает перебраться в шумный город, но пока проживает в сельской местности. Их жизнь, такая, какая она есть.

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Метки: Прикол   Юмор   деревня   женщины   красота   природа   село   
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7  комментариев
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10k
Garpia121 51 минуту назад
Зато, наверное, умет готовить, хозяйство вести и не стонут "я достойна большего".
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77
Абвгд Еёжзиклмн 2 минуты назад
Сеня с утра дважды заходил в избу, которая горела синим пламенем, потом по дороге остановил коня, который несся на всех парах, в общем вел себя как баба))))
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25k
Михаил Сметанкин 11 минут назад
Мне всегда было интересно, почему у девушек в деревнях так часто встречаются большие сиськи?
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26k
AzuveR 13 минут назад
Эта точно из деревни ?
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55k
dima423 Полчаса назад
Комментарий к фото
Вот эта прям красивенькая)
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154
Zmey Gorynych Полчаса назад
Деревня!
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11k
Алексей Полчаса назад
Аффтыр ,а при чем здесь жительницы сел и деревень?? Уже и так , и так обсираете , не надоело ?? Иди повкалывай при температуре 36 гр на линии где картофель перебирают,глотая пыль 12 часов все лето, я на тебя посмотрю как у тебя с чувством юмора будет. А обосрать делать не хитрое и много ума не требует.
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