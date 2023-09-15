Джамана — "токсичная" деревня

"Когда началась экспроприация, власти не хотели забирать всю мою землю. У меня остался участок на достаточно гектаров. Но мы получили не так много денег в качестве компенсации. Мы подумали и решили, что не сможем просто взять и оставить позади всё, что мы здесь построили, и уехать. Так мы и остались здесь, видя как ручьи становятся ядовитыми, как тонул дом за домом, таверна, где раньше собирались жители деревни, а затем и церковь, которая тонет по сей день," - рассказывает Николай.