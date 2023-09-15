Джамана — "токсичная" деревня

Когда-то деревня Джамана в румынских горах была обычным поселением, а сейчас она почти полностью затоплена ядовитыми сточными водами от медного рудника. Местные жители год за годом были вынуждены перебираться выше по деревне, чтобы спастись от отходов. Недавно фотографы показали актуальные снимки деревни.
Перемены в румынской деревне Джамане начались в 1977 году, когда тогдашний лидер страны Николае Чаушеску решил разрешить добычу меди в районе Роша-Пойени. В то время медный рудник был самым крупным в Европе. Тогда в деревне было около 400 домов, и около тысячи местных жителей, которые надеялись, что благодаря медному руднику область обогатится и они заживут лучше — но не вышло.
В последующие годы власти проводили экспроприацию. Около 300 семей покинули деревню - каждой семье выплачивали компенсацию за оставленные дома. В 1986 году деревню начали активно затапливать отходы от рудника. Ядовитые воды, вероятно, содержали цианид, который обладает высокой токсичностью. Вскоре вода покрыла крыши домов, и почти полностью затопила деревенскую церковь — сейчас из ядовитого болота торчит только её шпиль. Сегодня в деревне продолжают жить около 20 человек.
"Сначала начали засыхать вишнёвые и сливовые деревья. Земля уже становилась ядовитой, и деревья сразу на это отреагировали. Всё это началось в конце 1970-х годов. Затем ручьи, которые текли здесь, один за другим стали красными, как будто кровавыми," - говорит один из оставшихся жителей Джаманы, Николай Праца.
"Когда началась экспроприация, власти не хотели забирать всю мою землю. У меня остался участок на достаточно гектаров. Но мы получили не так много денег в качестве компенсации. Мы подумали и решили, что не сможем просто взять и оставить позади всё, что мы здесь построили, и уехать. Так мы и остались здесь, видя как ручьи становятся ядовитыми, как тонул дом за домом, таверна, где раньше собирались жители деревни, а затем и церковь, которая тонет по сей день," - рассказывает Николай.
Сейчас на месте деревни - токсичное болото из производственных отходов, которое продолжает подниматься. Все отходы с медного карьера попадают в основном в искусственное озеро Валя-Шесий, расположенное между двумя склонами возле деревни. Хотя на нём есть плотина, резервуар всё равно представляет опасность, и за много лет румынские власти ничего не предприняли для его ликвидации. По последним данным, на защиту окружающей среды в этом районе необходимы инвестиции в размере 15 миллионов евро.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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