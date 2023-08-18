Деревенские кадры, которые возвращают в беззаботные деньки

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Лето заканчивается, многие успели уже погостить в деревне у бабушек. Перед вами тёплые воспоминания о вкусном молоке, рассвете и пирожках из печи. Осторожно, при просмотре можно ещё почувствовать запах костра и немного взгрустнуть.
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2. Уезжать от дворовых друзей не всегда хотелось, но через пару дней на месте уже было всё равно, что там в городе происходит
10. И сейчас классно приехать в деревню, но той беззаботности и лёгкости, как раньше, дух уже простыл
А вы любите деревню?
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