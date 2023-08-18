Деревенские кадры, которые возвращают в беззаботные деньки

Лето заканчивается, многие успели уже погостить в деревне у бабушек. Перед вами тёплые воспоминания о вкусном молоке, рассвете и пирожках из печи. Осторожно, при просмотре можно ещё почувствовать запах костра и немного взгрустнуть.