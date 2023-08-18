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Деревенские кадры, которые возвращают в беззаботные деньки

Деревенские кадры, которые возвращают в беззаботные деньки

Автор:
18 августа 2023 16:51
Сообщество : ФотоМир
Метки: воспоминания   деревня   интересно   лето в деревне   ностальгия   у бабушки в деревне   фото   
895
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Лето заканчивается, многие успели уже погостить в деревне у бабушек. Перед вами тёплые воспоминания о вкусном молоке, рассвете и пирожках из печи. Осторожно, при просмотре можно ещё почувствовать запах костра и немного взгрустнуть.

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Метки: воспоминания   деревня   интересно   лето в деревне   ностальгия   у бабушки в деревне   фото   
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1  комментарий
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Алексей 10 минут назад
А вот в последнее время появилась другая печальная тенденция. Дети после институтов остаются в городе и вскоре и родители переезжают в города поближе к детям. Таким образом появляются внуки, которые почти не знают деревенской жизни.
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