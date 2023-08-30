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40+ вдохновляющих примеров деревенской эстетики

40+ вдохновляющих примеров деревенской эстетики

Автор:
30 августа 2023 09:37
Сообщество : Фабрика идей
Метки: деревня   идея   мода   образ_жизни   стиль   фото   
1024
44

В эпоху сумасшедших трендов мода на деревню - просто бальзам для уставших глаз. Представьте себе жизнь в объятиях природы, утро, проведенное в лучах солнца, и собственный сад на заднем дворе дома вдали от городской суеты.

"Коттеджкор" - это не только стиль или эстетика, для некоторых людей это образ жизни и стремление к простым радостям, будь то свежеиспеченный домашний хлеб, драпировка комнаты кружевами или сбор букета полевых цветов.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: деревня   идея   мода   образ_жизни   стиль   фото   
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1  комментарий
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Наталья 44 минуты назад
Комментарий к фото
Что же в ней растёт?
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