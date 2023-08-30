40+ вдохновляющих примеров деревенской эстетики

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В эпоху сумасшедших трендов мода на деревню - просто бальзам для уставших глаз. Представьте себе жизнь в объятиях природы, утро, проведенное в лучах солнца, и собственный сад на заднем дворе дома вдали от городской суеты.
"Коттеджкор" - это не только стиль или эстетика, для некоторых людей это образ жизни и стремление к простым радостям, будь то свежеиспеченный домашний хлеб, драпировка комнаты кружевами или сбор букета полевых цветов.
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1. "Работа мамы. Мне кажется, очень красиво. Поддержите ее, а то она стесняется своего творчества"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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