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Мадридский "Реал" поможет подростку, потерявшему всю семью во время землетрясения в Марокко

Мадридский "Реал" поможет подростку, потерявшему всю семью во время землетрясения в Марокко

Автор:
15 сентября 2023 12:55
Сообщество : Спорт
Метки: Видео   благотворительность   землетрясение   марокко   помощь   реал мадрид   футбол   футбольный клуб   
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14-летний мальчишка - фанат "Реала" - в один день стал сиротой, потеряв родителей, дедушку и братьев. Однако теперь, благодаря футбольному клубу, он сможет закончить учёбу и найти себе работу. Возможно, этот поворот в жизни станет началом светлого будущего для парня.

Недавнее землетрясение в Марокко унесло жизни почти трёх тысяч людей. Многие марокканцы во время трагедии гибли целыми семьями при обрушении домов. Абдул Рахим в одночасье стал сиротой, потеряв под завалами всех своих родных.


Съемочная группа телеканала «Аль Арабия» взяла интервью у безутешного мальчика прямо на развалинах. Во время интервью он был в футболке "Реала". История подростка разошлась по социальным сетям, пользователи которых были потрясены горем мальчика. Они предприняли кучу усилий, чтобы видео заметили в мадридском футбольном клубе. И их старания увенчались успехом.

В "Реале" приняли решение помочь мальчику. Его заберут в Испанию, где Абдул Рахим сможет учиться, тренироваться и, если захочет, работать. Он футбольный фанат, обожает спорт и сам, как почти любой мальчишка, гоняет мяч.


"Мой папа хотел, чтобы я учился и стал кем-то в будущем. Он хотел, чтобы я стал врачом или учителем. Просто хочу закончить учебу", - сообщил подросток.

Источник:

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Метки: Видео   благотворительность   землетрясение   марокко   помощь   реал мадрид   футбол   футбольный клуб   
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3  комментария
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Lexx 24 минуты назад
Теперь у "Реала" фанатов прибавится.
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273
Dupych 3 минуты назад
Это так мило.
Парень улыбается на развалинах.
Ему все и все обещают.
Хорошо, что у людей такие огромные сердаца.
Только с такими огромными сердцами можно на развалинах дома обещать парню светлой жизни.
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76k
Viktor 21 минуту назад
Что же, дело хорошее!
Вот только не пойму, почему власти (если их так можно назвать) отказались от помощи США, Франции и других государств, когда ещё много людей не получили элементарной помощи, особенно в отдалённых районах!
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