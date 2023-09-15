Мадридский "Реал" поможет подростку, потерявшему всю семью во время землетрясения в Марокко

14-летний мальчишка - фанат "Реала" - в один день стал сиротой, потеряв родителей, дедушку и братьев. Однако теперь, благодаря футбольному клубу, он сможет закончить учёбу и найти себе работу. Возможно, этот поворот в жизни станет началом светлого будущего для парня.
Недавнее землетрясение в Марокко унесло жизни почти трёх тысяч людей. Многие марокканцы во время трагедии гибли целыми семьями при обрушении домов. Абдул Рахим в одночасье стал сиротой, потеряв под завалами всех своих родных.
Съемочная группа телеканала «Аль Арабия» взяла интервью у безутешного мальчика прямо на развалинах. Во время интервью он был в футболке "Реала". История подростка разошлась по социальным сетям, пользователи которых были потрясены горем мальчика. Они предприняли кучу усилий, чтобы видео заметили в мадридском футбольном клубе. И их старания увенчались успехом.
В "Реале" приняли решение помочь мальчику. Его заберут в Испанию, где Абдул Рахим сможет учиться, тренироваться и, если захочет, работать. Он футбольный фанат, обожает спорт и сам, как почти любой мальчишка, гоняет мяч.
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"Мой папа хотел, чтобы я учился и стал кем-то в будущем. Он хотел, чтобы я стал врачом или учителем. Просто хочу закончить учебу", - сообщил подросток.
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Парень улыбается на развалинах.
Ему все и все обещают.
Хорошо, что у людей такие огромные сердаца.
Только с такими огромными сердцами можно на развалинах дома обещать парню светлой жизни.