Мадридский "Реал" поможет подростку, потерявшему всю семью во время землетрясения в Марокко

Съемочная группа телеканала «Аль Арабия» взяла интервью у безутешного мальчика прямо на развалинах. Во время интервью он был в футболке "Реала". История подростка разошлась по социальным сетям, пользователи которых были потрясены горем мальчика. Они предприняли кучу усилий, чтобы видео заметили в мадридском футбольном клубе. И их старания увенчались успехом.

В "Реале" приняли решение помочь мальчику. Его заберут в Испанию, где Абдул Рахим сможет учиться, тренироваться и, если захочет, работать. Он футбольный фанат, обожает спорт и сам, как почти любой мальчишка, гоняет мяч.



