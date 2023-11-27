Тренера сборной Ботсваны обвинили в использовании чёрной магии на футбольном поле

Победа команды "Ваненга Гэлакси" из Ботсваны над титулованным марокканским футбольным клубом "Видад" оказалась настолько сенсационной, что африканские журналисты заподозрили главного тренера Морена Рамореболи в использовании чёрной магии. И не постеснялись его об этом спросить на пресс-конференции.





Не то чтобы африканцы настолько тёмный народ, но фанаты заметили, что игроки из Ботсваны перед матчем что-то разливали у угловых флажков. Собственно, журналист и спросил, связаны ли эти действия с чёрной магией. Тренер сборной Ботсваны по футболу от вопроса рассвирепел, обвинил журналиста в неуважении и покинул пресс-конференцию досрочно.



