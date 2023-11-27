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Тренера сборной Ботсваны обвинили в использовании чёрной магии на футбольном поле

Тренера сборной Ботсваны обвинили в использовании чёрной магии на футбольном поле

Автор:
27 ноября 2023 18:56
Сообщество : Спорт
Метки: Видео   Чемпионат Африки   ботсвана   курьёз   марокко   тренер   чёрная магия   
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Вместо того, чтобы рассмеяться, тренер зарычал и сбежал с пресс-конференции. Так всё узнали, что он чёрный маг!

Победа команды "Ваненга Гэлакси" из Ботсваны над титулованным марокканским футбольным клубом "Видад" оказалась настолько сенсационной, что африканские журналисты заподозрили главного тренера Морена Рамореболи в использовании чёрной магии. И не постеснялись его об этом спросить на пресс-конференции.


Не то чтобы африканцы настолько тёмный народ, но фанаты заметили, что игроки из Ботсваны перед матчем что-то разливали у угловых флажков. Собственно, журналист и спросил, связаны ли эти действия с чёрной магией. Тренер сборной Ботсваны по футболу от вопроса рассвирепел, обвинил журналиста в неуважении и покинул пресс-конференцию досрочно.


"Хотите сказать, что мы победили только благодаря чёрной магии? Не надо нас настолько не уважать! Вы меня, конечно, извините, но так говорить нельзя", — заявил главный тренер.

Отмечается, что в соцсети Х (ранее Twitter) завирусился ролик с футболистами Ботсваны, которые перед игрой проводят у углового флажка непонятные манипуляции. Для тех, кто верит в магию, а таких в Африке хватает, всё понятно — это некий ритуал, защитивший ботсванцев от сильного соперника, который 80% времени владел мячом, но так и не смог распечатать их ворота. Встреча закончилась со счётом 1:0.

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Метки: Видео   Чемпионат Африки   ботсвана   курьёз   марокко   тренер   чёрная магия   
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7  комментариев
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3k
Saplus 2 часа назад
Французы тоже сколько лет выигрывают за счёт черной магии.
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41k
Сергей 40 минут назад
Вообще то плохим танцорам и русским футблистам собственные яица мешают и никакой ЧМ.
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288
Шэльмавье фон Шольценко Сергей Полчаса назад
Можно подумать что только русские футболисты играют плохо ...
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23k
Слепой Пью 2 часа назад
Мне послышалось, что коуч среди своей короткой речи вставил мощнейшее русское заклятие "бл...ь" - которое и помогло его команде победить!
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9k
sedoisever 2 часа назад
Если это помогает и не запрещено, то почему нет? )
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