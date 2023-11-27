Тренера сборной Ботсваны обвинили в использовании чёрной магии на футбольном поле

Вместо того, чтобы рассмеяться, тренер зарычал и сбежал с пресс-конференции. Так всё узнали, что он чёрный маг!
Победа команды "Ваненга Гэлакси" из Ботсваны над титулованным марокканским футбольным клубом "Видад" оказалась настолько сенсационной, что африканские журналисты заподозрили главного тренера Морена Рамореболи в использовании чёрной магии. И не постеснялись его об этом спросить на пресс-конференции.
Не то чтобы африканцы настолько тёмный народ, но фанаты заметили, что игроки из Ботсваны перед матчем что-то разливали у угловых флажков. Собственно, журналист и спросил, связаны ли эти действия с чёрной магией. Тренер сборной Ботсваны по футболу от вопроса рассвирепел, обвинил журналиста в неуважении и покинул пресс-конференцию досрочно.
"Хотите сказать, что мы победили только благодаря чёрной магии? Не надо нас настолько не уважать! Вы меня, конечно, извините, но так говорить нельзя", — заявил главный тренер.
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Отмечается, что в соцсети Х (ранее Twitter) завирусился ролик с футболистами Ботсваны, которые перед игрой проводят у углового флажка непонятные манипуляции. Для тех, кто верит в магию, а таких в Африке хватает, всё понятно — это некий ритуал, защитивший ботсванцев от сильного соперника, который 80% времени владел мячом, но так и не смог распечатать их ворота. Встреча закончилась со счётом 1:0.
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Мне просто пофиг, что на хоккей, что на футбол, но запомнилось.
"Тогда Вячеслав Петрович взял свое первое олимпийское золото в индивидуальной гонке на 30 км. Стартовал он практически в самом конце, за несколько минут до его выхода на трассу повалил снег. Наш спортсмен бросился обрабатывать лыжи мазью под новые погодные условия. К нему подошел японец-корреспондент, который хорошо говорил по-русски, и спросил что-то вроде: «Ох, снегопад, что делать?»
На что Веденин буркнул под нос знаменитую русскую комбинацию слов. На следующий день японская газета вышла с заголовком «Советский лыжник сказал волшебное слово «дахусим» и выиграл Олимпиаду».
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