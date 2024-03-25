"Мы готовы помочь": Моргенштерн* хочет оплатить расходы пострадавших в теракте в "Крокусе"

Рэпер, признанный иноагентом, обратился с обращением к пострадавшим и их родственникам.
Рэпер Моргенштерн* (признан в РФ иностранным агентом) написал пост, в котором рассказал, что готов помочь всем пострадавшим и их семьям.
«Мы готовы помочь вам и закрыть ваши расходы на мед. помощь, врачей, операции, и тд. Пишите к нам в бот и детально описывайте ситуацию с пруфами. Просьба не загружать бот попрошайством, не мешайте. Если вы потеряли родного человека или кормильца семьи — мы так же готовы помочь в ближайшее время, но в приоритете пострадавшие — те, кому нужна помощь прямо сейчас. Все, кто хочет присоединиться к нашей акции и помочь прикрепляем реквизиты», — написал Моргенштерн*.
Разумеется, тут же в чат-бот посыпались просьбы от совершенно посторонних людей, на что исполнитель отреагировал эмоционально:
"Слышите, черти ***ные, вы пишите мне про кредиты свои незакрытые. Люди умирают, очнитесь!"
Позже он предупредил, что все, кто пытаются его обмануть, будут раскрыты - их переписку с контактами выложат в открытый доступ, что, собственно, после и сделал, опубликовав пост мошенника, пытавшегося получить деньги и совравшего про смерть отца.
Моргенштерн* добавил, что у него есть списки всех пострадавших, и каждое обращение проверяется "вдоль и поперёк", чтобы не помогать мошенникам.
Также появилась информация, что рэпер перевёл один миллион рублей 15-летнему мальчику Исламу, который, подрабатывая гардеробщиком в "Крокус Сити Холле", в тот страшный день теракта вывел около сотни людей из здания.
Кстати, таких людей, не поддавшихся панике, и помогавших другим, было много.
А.Бастрыкин приказал найти всех, кто проявил мужество и помог сохранить людям жизнь. Этих героев ждут правительственные награды.
* Признан Минюстом РФ иноагентом.
Источник:
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Ислама этого как сына Кадырова пиарят диаспоры чтоб обелить чурок после теракта с сотнями пострадавших и погибших.
Т.е. вдова даже не узнала и не узнает что он (а они знакомы) пожертвовал ей большую сумму. Это помощь. А когда "даритель" устраивает рекламу своей "благотворительности" - это не перестает быть рекламой. Когда надо продать билеты - рекламим концерт, чтоб понравится мразям, надо выглядеть как мразь - значит тату, хайп и аморальство. А если не пускают зарабатывать денежки - нужна реклама самоочистки. Хочешь самоочистки? помогай героям СВО без рекламы, и когда с фронта пойдут благодарности - мы это узнаем.