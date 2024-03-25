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"Мы готовы помочь": Моргенштерн* хочет оплатить расходы пострадавших в теракте в "Крокусе"

"Мы готовы помочь": Моргенштерн* хочет оплатить расходы пострадавших в теракте в "Крокусе"

Автор:
25 марта 2024 09:30
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: #иноагент   Видео   Моргенштерн*   благотворительность   помощь   теракт в Крокус Сити Холле   шоу бизнес   
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Рэпер, признанный иноагентом, обратился с обращением к пострадавшим и их родственникам.

Рэпер Моргенштерн* (признан в РФ иностранным агентом) написал пост, в котором рассказал, что готов помочь всем пострадавшим и их семьям.


«Мы готовы помочь вам и закрыть ваши расходы на мед. помощь, врачей, операции, и тд. Пишите к нам в бот и детально описывайте ситуацию с пруфами. Просьба не загружать бот попрошайством, не мешайте. Если вы потеряли родного человека или кормильца семьи — мы так же готовы помочь в ближайшее время, но в приоритете пострадавшие — те, кому нужна помощь прямо сейчас. Все, кто хочет присоединиться к нашей акции и помочь прикрепляем реквизиты», — написал Моргенштерн*.


Разумеется, тут же в чат-бот посыпались просьбы от совершенно посторонних людей, на что исполнитель отреагировал эмоционально:

"Слышите, черти ***ные, вы пишите мне про кредиты свои незакрытые. Люди умирают, очнитесь!"


Позже он предупредил, что все, кто пытаются его обмануть, будут раскрыты - их переписку с контактами выложат в открытый доступ, что, собственно, после и сделал, опубликовав пост мошенника, пытавшегося получить деньги и совравшего про смерть отца.


Моргенштерн* добавил, что у него есть списки всех пострадавших, и каждое обращение проверяется "вдоль и поперёк", чтобы не помогать мошенникам.


Также появилась информация, что рэпер перевёл один миллион рублей 15-летнему мальчику Исламу, который, подрабатывая гардеробщиком в "Крокус Сити Холле", в тот страшный день теракта вывел около сотни людей из здания.



Кстати, таких людей, не поддавшихся панике, и помогавших другим, было много.


А.Бастрыкин приказал найти всех, кто проявил мужество и помог сохранить людям жизнь. Этих героев ждут правительственные награды.




* Признан Минюстом РФ иноагентом.





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Метки: #иноагент   Видео   Моргенштерн*   благотворительность   помощь   теракт в Крокус Сити Холле   шоу бизнес   
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15  комментариев
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31k
Головасыр коричнештанник Час назад
ещё одно говно хочет хайпануть на крови ...
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Аврашалом Маркович 2 минуты назад
Те, кто примут от него помощь, будут считаться лицами, аффилированными с иноагентом.
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6k
Харон ( Χάρων) 5 минут назад
Прощение не покупается, предательство не прощается.
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243
Dima 6 минут назад
пусть это чмо свою помощь себе поглубже засунет!
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792
Александр 8 минут назад
Все уже забыли про него, зачем постить опять? Да еще при такой беде...
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3k
Александр Ломовицкий 13 минут назад
Алишерка все надеется прощение заслужить даун изрисованный.
Ислама этого как сына Кадырова пиарят диаспоры чтоб обелить чурок после теракта с сотнями пострадавших и погибших.
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8k
Alex 16 минут назад
Пошел этот урод в жопу.
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647
стеклоВАТА Полчаса назад
даже читать про этого гандона не хочу. реальная помощь от него это вычистить интернет от его говнорепа и потом пойти подметать улицы городов. где нибудь за уралом
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6k
sumrаknn Полчаса назад
Мой друг, на похоронах однокашника, когда увидел как коллеги покойного собираю скидываются деньгами, подошел, отдал им приличную сумму, чтобы они все отдали вдове.
Т.е. вдова даже не узнала и не узнает что он (а они знакомы) пожертвовал ей большую сумму. Это помощь. А когда "даритель" устраивает рекламу своей "благотворительности" - это не перестает быть рекламой. Когда надо продать билеты - рекламим концерт, чтоб понравится мразям, надо выглядеть как мразь - значит тату, хайп и аморальство. А если не пускают зарабатывать денежки - нужна реклама самоочистки. Хочешь самоочистки? помогай героям СВО без рекламы, и когда с фронта пойдут благодарности - мы это узнаем.
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20k
Саш 39 минут назад
А просто, без засветки лозунгов, бабло перечислить никак? Да, собственно и эти деньги лохушек от лукавого (но уже сдувавшегося) шоу-бизнес-проекта.
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7k
Старичок 43 минуты назад
похвальное желание. центр трансплантологии будет рад добровольному донору.
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98
DuckTales 55 минут назад
Даже в такой ситуации он мерзко выглядит ...
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21
Друг Человека 59 минут назад
Так поздно уже. Место уже забито Шаманом. Он же только вчера сказал, что всё всем оплатит. Поймите правильно. Я не против, что бы они все раскошелились. Я только за. Но я против пиара на крови. Я за то, чтобы у всех обещающих после спросить за "базар".
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1910 постов (1901 в горячем)

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