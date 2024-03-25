"Мы готовы помочь": Моргенштерн* хочет оплатить расходы пострадавших в теракте в "Крокусе"

Рэпер Моргенштерн* (признан в РФ иностранным агентом) написал пост, в котором рассказал, что готов помочь всем пострадавшим и их семьям.

«Мы готовы помочь вам и закрыть ваши расходы на мед. помощь, врачей, операции, и тд. Пишите к нам в бот и детально описывайте ситуацию с пруфами. Просьба не загружать бот попрошайством, не мешайте. Если вы потеряли родного человека или кормильца семьи — мы так же готовы помочь в ближайшее время, но в приоритете пострадавшие — те, кому нужна помощь прямо сейчас. Все, кто хочет присоединиться к нашей акции и помочь прикрепляем реквизиты», — написал Моргенштерн*.

Разумеется, тут же в чат-бот посыпались просьбы от совершенно посторонних людей, на что исполнитель отреагировал эмоционально:

"Слышите, черти ***ные, вы пишите мне про кредиты свои незакрытые. Люди умирают, очнитесь!"

Позже он предупредил, что все, кто пытаются его обмануть, будут раскрыты - их переписку с контактами выложат в открытый доступ, что, собственно, после и сделал, опубликовав пост мошенника, пытавшегося получить деньги и совравшего про смерть отца.