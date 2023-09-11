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Криштиану Роналду предоставил убежище пострадавшим от землетрясения в Марокко

Криштиану Роналду предоставил убежище пострадавшим от землетрясения в Марокко

Автор:
11 сентября 2023 10:17
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Ynews   Криштиану Роналду   Марракеш   благотворительность   землетрясение   знаменитости   марокко   отель   убежище   футбол   
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Футболист бесплатно поселил людей в свой 4-х звездочный отель в Марракеше.

Недавнее землетрясение оставило без крова многих марокканцев. Криштиану Роналду, который владеет в Марракеше 4-хзвёздочным отелем, не остался равнодушным к этой беде. Он принял жертв землетрясения в своей гостинице, позволив им бесплатно разместиться в номерах.


В отеле нападающего "Аль-Насры" и сборной Португалии есть фитнес‑центр, ресторан и открытый бассейн, но обездоленным людям в первую очередь, конечно, была важна возможность выспаться в нормальной постели и не под открытым небом.


Кстати, Роналду и раньше помогал жертвам стихийных бедствий. После землетрясения в Турции и Сирии он отправил целый самолёт всего необходимого.


По последним данным, жертвами землетрясения в Марокко стали свыше 2000 человек. В больницах находятся более 2000 раненых, многие - в критическом состоянии.


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Метки: Ynews   Криштиану Роналду   Марракеш   благотворительность   землетрясение   знаменитости   марокко   отель   убежище   футбол   
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2  комментария
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71k
Пётровыч 43 минуты назад
Следующая страна с катастрофой будет Иран
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3k
poбт 6 минут назад
интересно будет когда придет время(а оно придет) их оттуда выгонять
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