Криштиану Роналду предоставил убежище пострадавшим от землетрясения в Марокко

Футболист бесплатно поселил людей в свой 4-х звездочный отель в Марракеше.
Недавнее землетрясение оставило без крова многих марокканцев. Криштиану Роналду, который владеет в Марракеше 4-хзвёздочным отелем, не остался равнодушным к этой беде. Он принял жертв землетрясения в своей гостинице, позволив им бесплатно разместиться в номерах.
В отеле нападающего "Аль-Насры" и сборной Португалии есть фитнес‑центр, ресторан и открытый бассейн, но обездоленным людям в первую очередь, конечно, была важна возможность выспаться в нормальной постели и не под открытым небом.
Кстати, Роналду и раньше помогал жертвам стихийных бедствий. После землетрясения в Турции и Сирии он отправил целый самолёт всего необходимого.
По последним данным, жертвами землетрясения в Марокко стали свыше 2000 человек. В больницах находятся более 2000 раненых, многие - в критическом состоянии.
Источник:
- Что связывает Криштиану Роналду, креплёное вино и самые большие запасы лаврового листа в мире
- Криштиану Роналду показал свой потрясающий гараж
- "А зачем я налоги плачу?": Лолита высказалась против благотворительности
- Российские и украинские футболисты устроили массовую драку в турецком отеле
- Помощник Криштиану Роналду разбил роскошный Bugatti Veyron звезды