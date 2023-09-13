14 фото, на которых не нужно искать логику и здравый смысл

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Не ищите логику в этих фото, у героев этого поста она своя! Порой безумная и совсем странная, но в их мире всё отлично работает. Может, и планета для них плоская, а сахар солёный, кто знает?!
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скорее мастер ключей (вторая часть вроде)
некоторые любят заниматься бегом слушаю музыку, и тут наушник вывалиться может с удвоенной вероятностью и приходится покупать вот такие вот хрени, ну или как дядька их тупо приклеивать