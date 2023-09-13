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14 фото, на которых не нужно искать логику и здравый смысл

14 фото, на которых не нужно искать логику и здравый смысл

Автор:
13 сентября 2023 11:04
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   забавные картинки   идиоты   киберпанк   нет логики   смешно   смешные картинки   
3225
15

Не ищите логику в этих фото, у героев этого поста она своя! Порой безумная и совсем странная, но в их мире всё отлично работает. Может, и планета для них плоская, а сахар солёный, кто знает?!

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Метки: Прикол   забавные картинки   идиоты   киберпанк   нет логики   смешно   смешные картинки   
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15  комментариев
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579
ruslan d 2 часа назад
Со свечкой зачетно
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1k
adssaf afasffdsga 14 минут назад
Комментарий к фото
Смысл шествий памяти не во внешних символах, а во внутренних. Афтор, печально, что ты этого не понимаешь.
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60
Vladimir Полчаса назад
Зачётно веточку починили
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18k
RDen 37 минут назад
5. Киану, это ты?

скорее мастер ключей (вторая часть вроде)
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30k
Aqueronte 45 минут назад
Хера как тесен мир, на фото с велосипедом с креслом мужик знакомый. Миша
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12k
Copycat Час назад
Комментарий к фото
рискну предположить что это в метро мужик тестирует какие то местные системы, может быть вайфай
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12
Петров Copycat 44 минуты назад
Комментарий к фото
все аппараты одинаковые, если это тест систем связи то он тупой)
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12k
Copycat Час назад
Комментарий к фото
ну потому что это довольно ублюдская форма наушников! нормальные наушники продаются в комплекте с несколькими типами амбушур(или как эта фигня называется резиновая), а далабебы на эппл придумали "универсальную форму" и тут кому то повезло что они у них как влитые сидят в ушной раковине, а у кого то не особо и вываливаются

некоторые любят заниматься бегом слушаю музыку, и тут наушник вывалиться может с удвоенной вероятностью и приходится покупать вот такие вот хрени, ну или как дядька их тупо приклеивать
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187
Александр Полчаса назад
Комментарий к фото
Зачем городить, если у эпл для спорта есть специальные - Powerbeats Pro. Очень удобные и в принципе не могут вывалиться
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